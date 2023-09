Želim ozbiljnu vezu, ali ne znam je li me moj partner uopće voli?

Poštovani Mevludine,

Je li ovaj čovjek s fotografije iskren prema meni. Želim ozbiljnu vezu, ali on mi cijelo vrijeme govori jedno, a daje zbunjujuće signale. Voli li me uopće? Trebam li ostati u takvoj vezi ili tražiti drugu priliku? Zanima me i što će biti s poslom.

Foto: Alen Vuković

šifra: iskrenost

Odgovor:

Vi ste pozitivni i inteligentni, taktični, maštoviti i studiozni. Ovaj čovjek, nažalost, nema neki preveliki afinitet prema vama. On je pozitivan, no također promjenjiv, nedorečen i neodlučan te sklon avanturama. Na vaša konkretna pitanja on uvijek vješto izbjegava odgovore. Budući da nije dovoljno zagrijan za vas, a i vidim da vi nećete ostati u toj vezi, najbolje bi bilo da sjednete i otvoreno razgovarate. Vidim kod njega mlađu žensku osobu s kojom se povremeno čuje i s kojom planira više nego s vama. Vi mu, nažalost, dođete kao neka rezerva, a ne zaslužujete da budete samo opcija u tom odnosu.

Moj vam je savjet da iskreno porazgovarate, ako treba pokažite mu ovaj odgovor, jer ja vidim da se on s vama ne namjerava ženiti ili dijeliti budućnost. No ne trebate dramatizirati jer ovo je za vas spas. Vi ćete do kraja godine upoznati vrlo pozitivnoga gospodina koji vjerojatno neće biti iz vašeg mjesta, nego iz okolice. On će biti smiren, pošten, rječit i otvoren s vama. Bit će stariji od vas, imat će naočale, no bit će vrlo profinjen u komunikaciji i u formi za svoje godine. Svidjet će vam se njegov vanjski, ali i unutrašnji izgled. On će se odmah ludo zaljubiti u vas, a vi ćete s vremenom početi cijeniti njegovu požrtvovnost, brigu i dobrotu koji će također prerasti u zrelu ljubav. Očekuju vas jedno dijete i promjena mjesta boravka. Do polovice iduće godine bit ćete mnogo zadovoljniji nego sad, a već ovo ljeto očekuje vas napredak na mnogim poljima. Dok ne promijenite mjesto boravka, ostajete na trenutnom poslu. Glavu gore i igrajte otvorenih karata.