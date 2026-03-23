'Hodajmo za one koji ne mogu' je projekt koji pomiče granice kroz cijelu Hrvatsku

Nakon više od šest tisuća prehodanih kilometara, stotina sudionika, značajnih donacija i konkretne pomoći djeci i obiteljima, projekt ove godine ide još dalje, snažnije, glasnije i s još jasnijom porukom da inkluzija mora postati temelj društva, a ne iznimka.

U središtu svega je ideja koja nadilazi samo hodanje. Kako ističe Danijela Lončarić, riječ je o povratku osnovnim ljudskim vrijednostima i osvještavanju onih koji su prečesto nevidljivi. - Hodamo kako bismo osvijestili važnost inkluzije i svih onih koji trebaju našu pomoć, koji trebaju biti viđeni i primijećeni. U svijetu koji je brz i često nas odnese, hodanje nas vraća sebi – i jedne drugima - poručila je Lončarić.

Ovogodišnje izdanje projekta obuhvaća više hrvatskih regija i simbolično povezuje različite krajolike i zajednice. Prva etapa održat će se od 11. do 18. travnja u Južnoj Istri. Otvaranje Camino Južne Istre zakazano je 11. travnja, kada se svi zainteresirani mogu pridružiti javnom hodanju na dionici Fažana – Pula, uz osiguranu okrjepu, ručak i program. Cjelokupan iznos donacija namijenjen je udruzi DOSTI Južna Istra. Preostalih sedam dana hodanja, ukupno oko 200 kilometara, namijenjeno je manjoj grupi sudionika koji cijelu rutu prolaze s Danijelom Lončarić i sudjeluju u programu osobnog rasta i razvoja, iskustvu koje spaja tjelesni napor i unutarnju promjenu.

U svibnju projekt dolazi u Zadar, gdje će se kroz hodanje i javne aktivnosti dodatno poticati kretanje, sport i inkluzija u lokalnoj zajednici, šireći poruku projekta diljem Hrvatske. U lipnju slijedi Camino Zagorje-Zagreb, ruta koja povezuje prirodu i urbani prostor, prolazeći kroz brežuljkaste i ravne krajeve sjeverozapadne Hrvatske te simbolično završava u Zagrebu. Vrhunac projekta bit će u Međimurje od 11. do 13. rujna kroz Festival inkluzije Human Code 360°, trodnevni događaj koji spaja hodanje, sport, umjetnost, gastronomiju i tehnologiju te kroz panele, edukacije i javne razgovore promiče inkluziju i društvenu odgovornost. Upravo Međimurje sve se snažnije profilira kao prostor u kojem se susreću održivi turizam i društvena odgovornost, a Camino kao koncept dobiva novu dimenziju dostupnosti i otvorenosti prema svima.

Direktor Turističke zajednice Međimurske županije Rudi Grula istaknuo je kako je spoj Camina i inkluzije logičan i nužan korak, naglašavajući da se kroz ovakve projekte stvara dodatna vrijednost destinacije, ali i jasna poruka društvene odgovornosti. Posebno je naglasio ambiciju da Camino dionica u Međimurju postane dostupna svim skupinama te da se upravo kroz inkluzivni pristup regija diferencira na turističkom tržištu.

Snažnu poruku o ulozi sporta u društvu poslala je i direktorica Hrvatskog odbojkaškog saveza Valentina Bifflin, istaknuvši kako sport danas nadilazi granice terena te ima ključnu ulogu u oblikovanju mladih i društva u cjelini. Naglasila je važnost stvaranja jednakih prilika za sve, posebno za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju, ističući kako upravo sport može biti jedan od najsnažnijih alata inkluzije.

Projekt dodatno dobiva na težini i kroz međunarodnu dimenziju. Na predstavljanju je sudjelovao i Njegova Ekselencija, veleposlanik Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj Nj. E. José Ramón García Hernández, koji je istaknuo važnost Camina kao jedinstvenog kulturnog i duhovnog fenomena te naglasio snažnu povezanost Hrvatske i Španjolske kroz razvoj Camino ruta. Upravo takvi projekti potvrđuju kako Hrvatska postaje važan dio šire europske Camino priče, ali i primjer kako turizam može imati duboku društvenu svrhu.

„Hodajmo za one koji ne mogu“ danas više nije samo projekt, to je pokret koji okuplja ljude, briše granice i otvara prostor onima koji su predugo bili na margini. Korak po korak, kilometar po kilometar, gradi se zajednica koja razumije, vidi i djeluje.

Podršku ovom snažnom projektu svojim su dolaskom na predstavljanju dali i župan Međimurske županije Matija Posavec, gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek, predstavnici institucija, sportskih organizacija i Camino zajednice, kao i brojni partneri i sudionici koji su još jednom pokazali da iza ove priče stoji široka i snažna mreža ljudi spremnih napraviti razliku.

Sve detalje za sudjelovanje možete saznati na: https://danijela-loncaric.com/hodajmo-za-one-koji-ne-mogu/