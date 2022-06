Hodajte u vodi do koljena za bolju cirkulaciju i manje bolove

Dok ste na moru, možete biti aktivni i vježbati, a da toga niste niti svjesni. Jedna super jednostavna vježba je šetanje po suhom pijesku. Naime, kad šetate, stopala propadaju dublje, pa trebaju savladati veći otpor dok koračate i potrebno im je više snage.

POGLEDAJTE VIDEO (Baka (80) svakodnevno vježba):

To čini zglobove fleksibilnijima te uključuje sve mišiće i kosti u stopalu i zglobu. Poprilično je naporno, a to ipak ne bi trebali raditi oni koji imaju probleme s reumom. S druge strane, odlično je za one s ravnim stopalima.

Hodanje u vodi do koljena također je odlično. Dok se voda kreće oko listova, zglobovi se polako opuštaju. Ta vježba može biti korisna za one koji imaju problema s bolnim zglobovima. Također, stvara se blagi otpor tijekom kretanja kroz vodu i ubrzava se cirkulacija. Možete vježbati i tako da klizite kroz vodu, što također masira listove.

