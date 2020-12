Draga, odo ja na zrak: Hodao je 400 km nakon svađe sa ženom

Talijan je policajcima rekao da se porječkao sa suprugom i 22. studenoga napustio zajednički dom u sjevernoj pokrajini Como. Prvo se vlakom odvezao do Milana, a onda krenuo hodati

<p>Talijanska policija presrela je muškarca koji je prohodao 400 kilometara kako bi razbistrio glavu nakon svađe sa suprugom. Muškarca je policijska ophodnja zaustavila rano u ponedjeljak u blizini Fana u srednjoj Italiji. </p><p>- Bio je umoran i pothlađen - rekao je policijski dužnosnik <strong>Antonio Squanci</strong>. Policajcima je rekao da se porječkao sa suprugom i 22. studenoga napustio zajednički dom u sjevernoj pokrajini Como. Prvo se vlakom odvezao do Milana, a onda krenuo hodati. Cilj mu je bila Apulija na jugu zemlje. </p><p>Fano, gdje je zaustavljen, nalazi se 379 kilometara od milanskog glavnog kolodvora. Po Google Mapsu, to je put koji bi hodanjem bez zaustavljanja trajao 79 sati. Policija je muškarca odvela u hotel i nazvala njegovu suprugu koja ga je došla 'pokupiti'.</p><p>Squanci je opovrgao medijska izvješća po kojima mu je policija napisala kaznu jer je kršio nacionalni policijski sat od 22 do 5 sati ujutro. </p>