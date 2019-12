Horor priče sa vjenčanja: Našla ga u 'klinču' sa šest striptizeta

Tiffany Wright (36) iz Chipping Nortona u Velikoj Britaniji je profesionalna djeveruša, odnosno plaćena je da mladenkama pomaže u organizaciji vjenčanja, no i tijekom same ceremonije je uz njih i ispunjava im svaku želju. Posao je pokrenula 2016. godine, a u ovih nekoliko godina se, kaže, nagledala svega.

Najgora stvar koju je vidjela bila je situacija kada je mladenka saznala da je njezin izabranik završio u 'klinču' sa šest striptizeta, ali i ono kada mladoženja nije želio oženiti svoju mladenku sve dok ne smršavi 20 kilograma.

Prisjetila se iskustva sa striptizetama

- Bila sam zaposlena kod mladenke koja je bila vrlo zabrinuta za mladoženju i to kako bi se mogao ponašati na momačkoj večeri pa me poslala da ga kriomice pratim. Noć je završila u striptiz klubu u središtu Londona gdje su ga na pozornicu odvukle brojne striptizete. Nakon toga završio je s njima u privatnoj sobi, a njegovi pajdaši su prepričavali što radi - ispričala je.

Drugi dan je sve to ispričala mladenki koja je odmah otkazala vjenčanje.

Foto: Caters News Agency

Mladoženja je želio sve bivše na vjenčanju

- Jedna mladenka pozvala me sa strane jer nije znala kako se nositi sa dilemom vezanom za vjenčanje pred kojom se našla. Njezin mladoženja je inzistirao na pozivanju svih njegovih bivših djevojaka na svadbu, uključujući i zadnju bivšu. Na kraju sam ja morala sjesti s njime i objasniti mu kako to nije u redu i da se te djevojke ne bi trebale naći na listi gostiju - prisjetila se.

Kada je napokon došao taj dan, isti mladoženja je dan prije vjenčanja obojio kosu i obrve u žarko crvenu boju.

- Zvao me panično u 7 ujutro i pitao što da napravi. Uspjeli smo naći frizera koji je bio otvoren i prebojao ga je nekoliko minuta prije same ceremonije - dodala je.

Mladenka je morala smršavjeti

- U tom slučaju on nije želio oženiti svoju mladenku sve dok ne izgubi 20 kilograma. Nazvala me je i pitala za savjet oko angažiranja osobnog trenera jer joj je partner dao ultimatum, ili će smršavjeti ili ništa od vjenčanja. Do svadbe je bilo četiri mjeseca - ispričala je.

Foto: Caters News Agency

- Umjesto da je ohrabrujem da smršavi, sjedila sam sa njom satima i razgovarala o tome je li on zaista pravi muškarac za nju, za kojeg bi se trebala udati obzirom na to da inzistira da smršavi i ucjenjuje je time - dodala je.

Na kraju je ta mladenka otkazala vjenčanje i odlučila da se neće udati za njega, a nakon nekog vremena se zaručila za momka kojemu njezin izgled ne smeta, upravo suprotno - sviđa mu se upravo takva kakva je.

Kumovi iz noćne more

- Imala sam i mladenku koja je bila jako nervozna zbog govora kuma kojeg je izabrao njezin mladoženja pa sam morala Skypeom poslušati govor kako bih se uvjerila je li sve ok. Bilo je užasno. Nema koji grijeh taj čovjek nije počinio. Rekao je kako će mladoženjin seksualni život krenuti nizbrdo jednom kada se oženi pa je otkrio i kako je mladoženja maštao o jednoj djeveruši - rekla je i dodala da ga je morala podučiti što i kako reći da ih ne bi osramotio na svadbi.

Prisjetila se još jednog iskustva sa kumom. U tom slučaju kum je tijekom govora rekao da je spavao sa svih deset djeveruša, ali i sa mladenkom, a potom ih je stao ocjenjivati ocjenama od 1 do 10, prenosi Daily Mail.

