Horoskop ima utjecaj na izgled: Evo što se na vašem tijelu ističe

Svaki horoskopski znak ima neku karakteristiku po kojoj ga je lako prepoznati. Otkrijte koje su to u nastavku.

Ovan

Budući da ste jako konkurentni i da volite provoditi vrijeme u prirodi, uglavnom ste atletski građeni s izraženim mišićima. Ako ste rođeni pod znakom Ovna, najčešće ste preplanuli od planinarenja, trčanja, bicikliranja ili neke druge aktivnosti na otvorenom.

Bez obzira na boju očiju, u vašim očima uvijek gori vatra kao podsjetnik na nevjerojatnu količinu energije koju posjedujete. Uvijek imate prigušeni osmijeh na usnama koji u stopu prati tu vašu unutarnju vatru. To je zato što ste uvijek spremni za sljedeći izazov i u stalnoj potrazi za nekim s kime ćete se natjecati.

Bik

Poput vašeg znaka i vaše tijelo je snažno. Možda niste najviši u društvo, ali ste sigurno najjači, a često vas opisuju i kao kršne i stabilne.

Vaš fizički izgled ovisi o dvije jasne oprečne karakteristike Bikova, te koja od njih je kod vas dominantna - jeste li opušteni pa ste malo mesnati ili ste agresivnije prirode pa su vam mišići nabijeniji, piše Your Tango.

Blizanci

Blizanci vole mijenjati svoj izgled prema prilici za koju se žele obući. Nije bitno je li u pitanju izlazak, odlazak na posao, nova sezona ili samo obični izlazak na kavu, Blizanci će jako promišljeno odabrati svoju odjevnu kombinaciju koja će pomoći naglasiti njihove atribute i momentalno raspoloženje.

Blizanci u principu nemaju izraženi stil oblačenja, to je za njih jedno klizno područje koje ovisi o raspoloženju i uvjetima u kojima se nalaze. Ono što je uvijek isto su oči pune znatiželje i izražajne ruke.

Rak

Rak, poznata bebica Zodijaka, ima savršeno mekanu kožu, pune obraze i jasne okrugle oči. Na prvi pogled se činite kao dobra duša koja je uvijek nasmijana i dobre volje, a i vaša visina (koja je uglavnom ispodprosječna) dosta pridodaje tom dojmu.

Često ljudi oko vas imaju poriv grliti vas i maziti, bez obzira na godine. Stoga, čak i kad ne dajete dojam nezrelosti, ljudi oko vas imaju vas potrebu štititi.

Lav

Kralj džungle, i to stalno dajete do znanja svima oko vas. Vi ste kralj/kraljica u svojem okruženju, a ako to nekome smeta, slobodno može odšetati. Ljudima jasno dajete do znanja da najviše volite sebe i da ćete si uvijek biti na prvom mjestu.

Fizički vas je lako prepoznati po predivnoj gustoj kosi (kod muškaraca i žena), izražajnim očima, a noge i ruke su vam jake i mišičave. Čak i kad se odmarate, što je jako često kod muških Lavova, dajete dojam opasnosti svakome tko vam se usudi približiti i poremetiti vaš mir.

Djevica

Ako ste žena Djevica onda ste skromnog izgleda. Ako ste muškarac onda ste opsjednuti vašim licem i svakodnevnim brijanjem. Djevice rijetko imaju potrebu za isprobavanjem novih stvari, pogotovo što se tiče kose - rijetko se boje, njeguju prirodni izgled i svoju boju kose.

Volite uredan život, koji vam omogućava i vitki izgled. Polako se krećete, a Djevice su inače poznate po svojim delikatnim rukama i dugim prstima te elegantnim pokretima kojima uvijek dobiva pozornost suprotnog roda.

Vaga

Vi ste meki i pahuljasti. ponekad poput pera na vagi, vaše poštenje vam je izuzetno bitno u životu. Bez obzira na fizičke karakteristike, uvijek ćete davati dojam nježnosti i prijateljski raspoložene osobe.

Većinom Vage imaju svjetlije nijanse kose, svijetle oči i ten. Vitke ste građe i krećete se s odrečenom sofisticiranošću. Poput žene Djevice i Raka, jako ste feminizirani.

Škorpion

Svi Škorpioni vole čuti i vidjeti potvrdu da njihov ubitačni pogled plaši i najhrabrije. Pogledu koji reže kao skalpel ništa ne promiče, te lako vidite ljude onakvima kakvi stvarno jesu. Često imate tamne oči i još tamniju kosu.

Imate tanje usne od prosjeka koje su većinu vremena u nekom polu-osmjehu i kao da čekaju na sljedeću priliku da nekome spuste. Škorpione je najlakše prepoznati po besprijekornom izgledu, savršenim odjevnim kombinacijama kojima su uvijek spremi impresionirati ili zaplašiti svoje protivnike.

Strijelac

Strijelac daje sličan dojam okolini kao Bik i Ovan. Natjecateljskog ste duha, baš poput ovna, a fizičkim izgledom dijelite karakteristike s Bikom - imate agresivnu energiju koju morate negdje iskoristiti. Stoga je dobro što volite vrijeme provoditi na otvorenom i često izazivati same sebe da budete bolji, brži, pametniji...

Prirodno ste jako mišičavi, a u skladu s vašim temperamentnom i stalnim izazovima koje si postavljate, vaše tijelo prati svaki izazov nakon kojeg izađe malo spretnije, jače i izdržljivije. Zajednički atribut svih Strijelaca je da imaju jake i mišičave noge.

Jarac

Jarac se prepoznaje po prvom pogledu. Imate izduženo lice te oštre jagodice, kojima nije potrebno dodatno naglašavanje.

Bili muški ili ženski Jarac, izgledate poput filmskih glumaca koji su rođeni za uloge negativaca. Sve ispod vrata je snažno i mišičavo.

Vodenjak

Rođeni buntovnik, prvi će od svih znakova isprobati neprirodne kričave boje za kosu, probušiti dijelove tijela koje drugima ni ne pada na pamet ili sami nacrtati tetovažu. Također, Vodenjaci su u prosjeku najviši znakovi u horoskopu. Ali, niste najjači.

Lako će vas prepoznati po zamišljenom pogledu i osjećaju samopouzdanja i ljubavi prema samom sebi bez obzira što nosili.

Ribe

Ribe imaju meko i fleksibilno tijelo, i to najviše zbog velike ljubavi prema vodi, kupanju i svakakvim morskim užicima. Nemate veliku mišićnu masu, ali bez obzira na to ste žilavi i izdržljivi.

Lako vas je prepoznati po delikatnim rukama i nogama. Ribe imaju lijepo simetrično lice, na kojemu je sve pravilno razmješteno, baš poput ribe.

