Horoskop otkriva: Koliko djece ćete vjerojatno imati u životu?

Vaša zvijezda može otkriti više nego što mislite, čak i koliko djece biste mogli imati. Svaki horoskopski znak ima jedinstvene osobine koje utječu na roditeljstvo. Neki vole malu, mirnu obitelj, dok drugi ne mogu zamisliti život s manje djece
U nastavku pogledajte što zvijezde kažu za vaš znak.
1. OVAN. Zvijezde Ovnovima predviđaju 3–4 djece. Ovnovi su energični i odlučni, a roditeljstvo doživljavaju kao izazov i priliku da vode obitelj. Kako odrastaju, roditeljski instinkt im jača, a njihova djeca im pružaju avanturu i stalnu aktivnost.
2. BLIZANCI. Blizanci često imaju više od 2 djece. Oni vole društvo i dinamiku, a njihova djeca nikad ne doživljavaju dosadu. Izleti, igre i stalna komunikacija čine njihov obiteljski život uzbudljivim i energičnim.
3. BIK. Bik će najvjerojatnije imati 2 djece. Oni cijene stabilnost i obiteljsku sigurnost. Strpljivi i nježni, ulažu puno ljubavi u odgoj i osiguravaju djeci toplo i organizirano okruženje.
4. RAK. Rakovi obično imaju 2 djece, ali s većim razmakom između njih. Oni prirodno uživaju u roditeljstvu i posvećeni su stvaranju toplog i sigurnog doma. Svako dijete dobiva dovoljno pažnje i ljubavi.
5. LAV. Lavovi mogu očekivati 2–4 djece. Oni su zabavni i energični roditelji koji žele da njihova djeca rastu u samouvjerene i sretne osobe. Balansiraju ljubav, disciplinu i igru s lakoćom.
6. DJEVICA. Djevice vole red i organizaciju, pa je idealno 1 dijete, iako se ponekad odluče za drugo. Fokusirani su na kvalitetu odgoja i pružanje najbolje njege, te uče dijete disciplini i odgovornosti.
7. VAGA. Vage obično imaju 2–6 djece. Smireni i nježni, uče svoju djecu ravnoteži, suradnji i ljubavi prema umjetnosti i kulturi. Njihova obitelj često je živahna, ali skladna.
8. ŠKORPION. Škorpioni vole izazove i posvećuju se obitelji, pa imaju najmanje 3 djece. Oni žele da njihova djeca odrastu u snažne i samouvjerene osobe, te ih poučavaju disciplini i životnim vrijednostima.
9. STRIJELAC. Strijelci se najčešće odlučuju na 1 dijete, rijetko na dva. Avanturistički su nastrojeni i dopuštaju djeci slobodu i kreativnost, istovremeno potičući samostalnost i istraživanje svijeta.
10. JARAC. Jarci obično imaju 3 djece. Oni su disciplinirani i organizirani te kroz odgoj njeguju tradiciju, odgovornost i poštovanje, jasno pokazujući djeci strukturu i pravila.
11. VODENJAK. Vodenjaci će najčešće imati 1 dijete. Cijene slobodu i neovisnost, a dobra organizacija vremena omogućuje im da budu pažljivi i kreativni roditelji. Njihova djeca uče samostalnosti i razmišljanju izvan okvira.
12. RIBA. Ribe su empatične i emotivne, a zvijezde im predviđaju 3 ili više djece. One uživaju u roditeljstvu i emocionalnoj povezanosti, a djeci pružaju ljubav i prilagodljivost, iako ponekad moraju postaviti jasnije granice.
