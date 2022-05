Horoskopski detektori laži: Pet znakova koji će odmah shvatiti ako ih pokušavate 'muljati'

Ovih pet znakova Zodijaka su pravi detektori laži, jednostavno ih je nemoguće slagati. Otkrit će svaku laž. S njima budite na oprezu i ne pokušavajte ih prevariti.

Ribe

Ribe su natprirodno intuitivne, ali istovremeno vrlo ranjive i osjetljive. Posjeduju 'rendgenske' sposobnosti čitanja svake laži. Ribe vrlo dobro vide kada pokušavate nešto zatajiti od njih. Ne moraju čak ni razgovarati s nekim da bi razumjeli što se s njim događa i što je planirao. Savršeno čitaju geste i izraze lica - oni su pravi detektori laži.

Rak

Rakovi su vrlo osjetljivi i emotivni. Veoma su empatični. Oni druge osjećaju kao sebe. Rakove je lako povrijediti, zbog čega, ako su doživjeli veliku bol, brzo nauče 'čitati' lica drugih. Njihove sposobnosti najbolje djeluju u osobnim vezama. Oni uvijek saznaju ako krijete tajnu vezu ili izdaju.

Škorpion

Škorpioni su lideri među onima koji namirišu laži na kilometar. Ali to je zato što su i sami odlični lažovi i manipulatori. Majstorski su savladali tehnike upravljanja ljudima i često ih sami koriste. Čak i ako to nisu namjerno naučili, to im je u krvi. Oni imaju znanje o tome kako utjecati na čovjeka i dobiti od njega ono što požele. Stoga i sami vide laži od prve sekunde, prenosi Atma.

Jarac

Pripadnici ovog horoskopskog znaka vole puno razmišljati i analizirati. Te njihove sposobnosti im pomažu da bolje vide i čitaju sve oko sebe. Kako bi sami sebe sačuvali od tajni i prevara, Jarci se okružuju samo onim ljudima u koje imaju povjerenja.

Blizanci

Blizanci jednostavno ne mogu biti sami. Prijeko im je potrebna komunikacija i nije im uvijek važno s kim je ostvaruju. Ali to ih ne sprječava da odmah uvide kome mogu vjerovati i od koga se trebaju držati podalje. Blizanci mogu izgraditi dobre odnose s gotovo svima, ali samo rijetke smatraju svojim prijateljima.

