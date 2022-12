Horoskopski klanovi: Ovan, Lav i Strijelac su hrabri i strastveni, ali ih nećete lako ukrotiti

Svaki od 12 znakova Zodijaka prema određenim karakternim crtama, potrebama i načinu na koji se izražavaju se svrstavaju u klanove sa znakovima koji su im slični.

Postoji više klanovskih podjela, a najpoznatija je ona prema elementima - zračni, vodeni, zemljani i vatreni znakovi, zatim podjela prema kvaliteti - fiksni, kardinalni i promjenjivi te po polaritetu - pozitivni i negativni znakovi.

No koliko god se različitosti odbijaju, toliko se i privlače, pa je zanimljiva činjenica da osobe kojima u horoskopu nedostaje jedan od elemenata ili jedna od kvaliteta, za bračne partnere ili prijatelje biraju znakove upravo tog elementa, odnosno kvalitete koja im nedostaje u osobnom horoskopu.

Element vatre

Pozitivne strane: ekstrovertirani, energični, entuzijastični, direktni, fizički aktivni, hrabri, dramatični, strastveni, odlučni.

Negativne strane: nemirni, sebični, nestrpljivi, manjak perspektive, nepromišljeni, ekstravagantni, egocentrični, neukrotivi.

Vatreni znakovi: Ovan, Lav i Strijelac

Oni su vrlo aktivni i energični ekstroverti koji vole uzbuđenja i promjene. Traže projekt u koji ćete uložiti svoju energiju, pozicije koje im omogućuju lidersku poziciju jer oni žele dominirati i voditi druge.

Foto: Dreamstime

Osobe s ovim elementom promatraju svijet polarno - kao crn ili bijel, isključujući mogućnost bilo kakve sive zone. Budući da su puni samopouzdanja, od njih ćete rijetko čuti kako nešto ne mogu ili da je nešto nemoguće napraviti, pa je njihova osobna mantra ‘ja mogu’.

Za njih je život izazov koji je potrebno pobijediti i savladati. Kad su u svojoj dobroj fazi, puni su energije i samouvjerenosti, no kad ih uhvati loše raspoloženje, postaju nestrpljivi i nemaju suosjećanja za druge. Često imaju povišenu tjelesnu temperaturu. Skloniji su infekcijama i upalnim procesima.

Element vode

Pozitivne strane: smireni, postojani, duboko emotivni, empatični, brižni, suosjećajni, intuitivni, maštoviti, kreativni.

Negativne strane: rezervirani, spori, stidljivi, manjak samopouzdanja, sve doživljavaju osobno, osvetoljubivi, preosjetljivi.

Znakovi vode: Rak, Škorpion i Ribe su flegmatici.

Zatvoreni su, oprezni i kontemplativni. Vole provoditi vrijeme u samoći koja za njih izranja nove uvide i spoznaje. Naglašeno su empatični i iznimno osjetljivi. Duboko promišljaju o svemu što im se događa i ne podnose površnost. ‘Moram malo razmisliti o tome’ njihova je osobna mantra, treba im vremena da pronađu odgovore na pitanja koja ih zanimaju.

Foto: Dreamstime

Kad su u pozitivnom stanju izražavaju posebnu prepuštenost i lakoću življenja, suosjećajni su, brižni i nježni. Kad ih spopadne loše raspoloženje, postaju pasivni, skloni samosažaljenju i nezainteresirani za sve što se oko njih događa. Oni su flegmatici koje karakterizira duboka zamišljenost, ne vole isticanje, vodeće pozicije i preferiraju djelovanje iza scene.

Njihov hladan i vlažan temperament ima specifičnu energiju koja se vezuje uz vodu i stvara obilje i rast. Skloniji su depresiji.

Element zemlje

Pozitivne strane: ozbiljni, dosljedni, savjesni, odgovorni, studiozni, praktični, racionalni, strpljivi, uporni, oslanjaju se na zdrav razum.

Negativne strane: spori, tvrdoglavi, nemaštoviti, manjak vjere i vizije, pretjerano konvencionalni, neskloni promjenama, konzervativni.

Zemljani znakovi: Bik, Djevica i Jarac pripadaju elementu zemlje. Po temperamentu su melankolici.

Foto: Dreamstime

Introvertirani su i naginju stalnoj zabrinutosti. Sve unaprijed planiraju i oprezno procjenjuju stvari, ljude i događaje. Njihova prednost je ogromna izdržljivost i upornost. Za njih uspjeh nije slučajnost već posljedica napornog rada i odricanja. Osobe koje spadaju u ovaj temperament nerijetko su perfekcionisti.

Njihova osobna mantra je ‘Ja ne znam…’, ponajviše zbog toga što je malo toga dovoljno dobro za njih. Kad su u dobrom raspoloženju, ustrajni su i nesalomljivi, no kad ih ulovi kriza postaju negativni, anksiozni i pesimistični. Neophodno im je odvojiti vrijeme za sebe, no pritom su skloniji teškim mislima. Previše se vežu uz neke stvari, a uz to ih i pretjerano kategoriziraju. Energija im je spora, ali dostižna.

Element zraka

Pozitivne strane: društveni, pričljivi, bezbrižni, artikulirani, objektivni, prilagodljivi, kooperativni, sposobnost dubokog promišljanja.

Negativne strane: rastreseni, nestalni, nepraktični, hiperaktivni, manjak emotivnosti i empatije, apstraktne misli.

Zračni znakovi: Blizanci, Vaga, Vodenjak i po temperamentu su sangvinici.

Foto: Dreamstime

Otvoreni su znatiželjni, druželjubivi i vole kontakt s ljudima. Neprestano teže novim mentalnim stimulansima i preokupacijama. Ovisnici su o raznim društvenim mrežama i ne mogu zamisliti svoj život bez prijatelja. Silno se žele dopasti drugima, simpatični su i trude se organizirati društvena okupljanja koja im predstavljaju izvor zabave, interakcije s drugima ali i izvore novih iskustava. ‘Idemo’ njihova je osobna mantra.

Kad su u dobroj fazi, zaista znaju uživati u svemu što ih okružuje, no kad ih pak ščepa mrzovolja, postaju praznovjerni, tjeskobni, pomalo i površni. Često mogu imati poteškoća s dišnim putovima i plućima. Jedna od njihovih slabijih strana je stalna mentalna napetost i budnost. Moraju se naučiti opuštati.

Fiksni znakovi

U ovu grupu znakova spadaju Bik, Lav, Škorpion i Vodenjak. Postojanost je ključ njihova uspjeha. Dosljedni su, usmjereni na cilj koji žele ostvariti te smireno rade dok ga ne dosegnu. Odlučni su, stabilni i rezolutni. Odlikuju ih snažna uvjerenja i stavovi. Kad se koncentriraju na nešto, ne zanima ih ništa sa strane, vide samo ono što je u području njihovog interesa.

Foto: Mladen Davidovic

Želite li ih uvjeriti u nešto, morate podastrijeti čvrste i neoborive dokaze, no još ih je teže razuvjeriti u neisplativost njihovih namjera i odluka. Snažni su, samouvjereni, oslanjaju se na sebe te strpljivo ostvaruju svoje planove. Ne vole žuriti, zaziru od naglih promjena i tvrdoglavo tjeraju svoju istinu i onda kada im ona više šteti nego koristi.

Kardinalni znakovi

U ovu grupu spadaju Ovnovi, Rakovi, Vage i Jarci. Oni su inicijatori, pokreću stvari i zajednička im je osobina kretanje. Aktivni su i ambiciozni. Mnogi projekti su začeti zahvaljujući upravo njima, no dovršavanje stvari im nije jača strana. Više uživaju u iniciranju događaja, nego što će ih veseliti sam proces rada i dovršavanja projekata. Posjeduju snažnu želju za životom i energiju koja mora biti u djelovanju.

Foto: Dreamstime

Stalno su u nekoj promjeni unutarnjoj ili vanjskoj promjeni, a njihov život podsjeća na uzburkano more. Pametni su, vole pobjeđivati no ono što ih najviše karakterizira jest zauzimanje startnih pozicija. Tijekom života često dožive nekoliko većih rezova u kojem se staro potpuno urušava. Tada moraju skupiti dovoljno snage i krenuti svoj život graditi na novim temeljima.

Prilagodljivi znakovi

Blizanci, Djevica, Strijelci i Ribe su znakovi promjenjivog kvaliteta. U svijet donose sklad, uravnoteženost, sposobnost mirenja suprotnosti i veliku prilagodljivost. Oni su poput grana na vjetru koje se savijaju, ne dopuštajući snazi vjetra da ih slomi. Umjesto da život prilagođavaju sebi, prilagodit će se struji života, što im pak omogućuje lakšu i bržu promjenu onoga s čim nisu zadovoljni.

Foto: Unsplash

Kad im život da limun, oni će napraviti limunadu. Iznenađuju svojim odlukama i reakcijama, s njima rijetko znate na čemu ste. Vrlo su pokretni, komunikativni, teže novim saznanjima i informacijama. No budući da su tako fleksibilni, rastegnut će se preko svojih mogućnosti i opasno se približiti točki ‘pucanja po šavovima’.

U aktivne muške znakove spadaju Ovan, Blizanci, Lav, Vaga, Strijelac i Vodenjak, a u pasivne ženske Bik, Rak, Djevica, Škorpion, Jarac i Ribe.

Podjela po polaritetu

Znakove Zodijaka možemo podijeliti i po polaritetu i tada govorimo o muškim/ ženskim, odnosno o pozitivnim i negativnim znakovima. Šest znakova Zodijaka spada u pozitivnu grupu i to su pripadnici vatrenih i zračnih znakova, dakle, Ovan, Blizanci, Lav, Vaga, Strijelac, Vodenjak. Oni su direktni, vrlo ekstrovertirani, otvoreni prema novom, aktivni, bezbrižni.

Foto: Dreamstime

Negativna grupa obuhvaća pripadnike zemljanih i vodenih znakova, Bik, Rak, Djevica, Škorpion, Jarac, Ribe. Oni su za razliku od pozitivnih mnogo pasivniji, introvertiraniji, boje se rizika, no mnogo su promišljeniji, pouzdaniji i dosljedniji u odnosu na skupinu pozitivnih znakova.

Svaki znak na nebu ima svojih 30 stupnjeva

Zodijak je zamišljeni pojas na nebeskom svodu, opsega 360 i širine 17 stupnjeva kroz koji se, gledano sa Zemlje, kreću nebeska tijela. Razdijeljen je na dvanaest znakova, a svaki od njih zauzima po 30 stupnjeva.

