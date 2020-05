Horoskopski znakovi i laganje: Evo što svaki znak ne želi reći

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Put do vlastite hrane: Savjeti za sadnju u vrtu ili na balkonu

Svatko od nas ima potrebu sakriti ono što u stvari osjećamo. Ovakve laži uvelike ovise o tome kakva je vaša osobnost i što pokušavate držati podalje od drugih. Dakle, ovisno o svakoj osobini zodijaka, ovo je popis laži svakog znaka.

Ovan

Oni najčešće lažu o tome da su smireni. Ovan je vatreni znak i ako kaže da je smiren to nikako ne može biti istina. Uvijek imaju nešto što ih drži aktivnima i mirnoća definitivno nije njihova osobina.

Bik

Nikada neće priznati da su ljubomorni. Bik je staložen znak koji je oplemenjen strpljivošću i velikom lojalnošću. Kako su uglavnom osobe u ovom znaku pune samopouzdanja, nikada neće priznati da su ljubomorne na nekoga.

Foto: Fotolia

Blizanci

Nikada neće otvoreno reći da često osuđuju druge zbog njihovih različitih postupaka ili razmišljanja. Oni su toga svjesni, ali žele da u tuđim očima izgledaju najbolje što mogu.

Rak

Rak je vrlo emocionalno biće. Obično se vrlo lako povrijede, ali to neće priznati nego se prikazuju kao da su snažni i smireni. Uvijek će reći 'Dobro sam, nije mi ništa'.

Lav

Foto: Fotolia

Lav voli biti u središtu pozornosti. Ali, kad netko dođe i odvuče mu pažnju, ponašaju se kao da to ne utječe na njih, ali utječe.

Djevica

Djevica je perfekcionist i često isplanira sve u svom životu. Kao najveći perfekcionist, normalno je da će se nervirati za svaku sitnicu, ali to nikada neće priznati.

Vaga

Vage često daju obećanja koja ne mogu ispuniti. Kada ih netko ulovi da lažu ili da nisu ispunili obećanje, one će lagati još malo više, samo da ne priznaju da su u krivu.

Škorpion

Škorpioni su tajanstveni i vežu se prerano i prebrzo. Opsesija je nešto što ih karakterizira. Kako bi održali zdrave odnose to neće otkriti.

Strijelac

Oni vole buditi dobro raspoloženje. Vežu se za ljude i drže do obećanja. Stalo im je do toga, ali to neće priznati. Kada se ne osjećaju najbolje, neće to reći, nego će glumiti da su dobro, iako znaju da nisu.

Jarac

Foto: Fotolia

Jaraci su snažna osobe koje vole sve raditi sami. Ali, to nije uvijek moguće i previše su ponosni da bi zatražili pomoć pa često lažu da im ne treba pomoć.

Vodenjak

Vodenjaci imaju poseban ukus za ljudi i stvari. Kad ih pronađu, često to vole zadržati za sebe. Nesigurni su oko određenih stvari, ali pokušavaju izbjeći to sebi priznati.

Ribe

Baš poput jarca, preponosni da zatraže pomoć. Oni vole raditi sve sami i često im se nakupi toliko stvari da ne mogu sve stići sami, ali vole lagati da mogu sve sami uspjeti, prenosi Pinkvilla.

