Hrabar potez: Napustila studij i otišla živjeti u šumu bez plana

Jonna Jinton, fotografkinja i umjetnica iz Švedske, prije deset godina je odlučila potpuno promijeniti svoj život. Prekinula je studij i otišla iz rodnog grada Gothenburga u tisuću kilometara udaljena prostranstva na sjeveru zemlje.

Započela je živjeti u skladu sa prirodom. Kaže kako joj je tijekom života u gradu srce čeznulo za nečim drugim, kao da joj konstantno nešto nedostajalo - priroda i tišina.

Preselila je u oronulu kućicu u Grundtjärn, malo selo sa desetak stanovnika koje noću često obasjava polarna svjetlost. Osjetila je odmah da je to ono što je željela, ono što joj je trebalo. Danas u njoj živi sa svojim psom Nanookom koji joj je postao najbolji prijatelj i sa suprugom kojeg je kasnije upoznala, a koji joj je po pogledima na život jako sličan.

- Bila sam napokon blizu svih stvari za kojima je moje srce čeznulo. Godine iza mene bile su izazovne i naporne, ali i predivne, čarobne na svaki mogući način. Toliko sam toga naučila otkako sam došla u staru kuću u ovom malom selu u šumi, bez novaca, bez posla i bez plana o tome što bih trebala raditi sa svojim životom - prisjetila se.

- Ali od tog dana počela sam živjeti, stvarno živjeti. Počela sam cijeniti stvari o kojima nikad nisam razmišljala dok sam živjela u stanu u velikom gradu. I još naučila sam da ne možete osjetiti prekrasan, ugodan osjećaj topline ako vam još nikad nije bilo hladno. Prije nisam imala ništa osim snova, a danas živim taj svoj san - dodala je.

Prva godina života daleko od civilizacije bile su teške. Konstantno je, kaže, brinula o novcu i pokušavala zagrijati staru kuću kroz koju je hladan zrak stalno ulazio. Malo po malo je kuću krpala, uredila, priviknula se na život gdje se toplina dobiva od drva za koja se sama trebala pobrinuti, nema prekidača koji pali i gasi grijanje.

Tijekom te prve godine života na sjeveru u glavi joj se iskristaliziralo čime se želi baviti - fotografijom, snimanjem kratkih dokumentaraca, pisanjem, crtanjem, glazbom. Danas svoje uratke objavljuje na društvenim mrežama i YouTubeu. Samo je video 'The story of my life - From a dream to reality' iz kraja 2018. godine prikupio više od pet milijuna pogleda dok je na Instagramu prati preko 620.000 ljudi.

Sredinom prošle godine se udala.

Kaže kako je vrlo zahvalna na svakom danu koji može provesti u tom zabačenom dijelu Švedske. Zahvalna je što može raditi ono što želi i dijeliti svoj život sa nekime koga voli.

