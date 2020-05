Hrana koja kvari raspoloženje: Pomfrit, alkohol, sok, kofein...

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Znanstvenici: Ako želite bolje pamtiti, svaki dan jedite gljive

Stručnjaci upozoravaju da hrana i određena pića s popisa u nastavku teksta mogu doprinijeti umoru i lošem raspoloženju.

1. Alkohol

Male količine alkohola su u redu i mogu čak poboljšati vaše raspoloženje. Ali, redovito ili prekomjerno konzumiranje alkohola može pokvariti raspoloženje i izazvati mamurluk. Istraživanja pokazuju da alkohol uzrokuje dugoročne zdravstvene probleme. Preporučuje se alkohol piti jednom dnevno, odnosno po čašu vina ili čašu piva.

2. Sokovi

Sok sadrži jednostavne šećere koje tijelo brzo apsorbira, što dovodi do visoke razine šećera u krvi i inertnog stanja. Zamjena sokova s onim dijetalnim nije rješenje jer su zaslađivači poput aspartama često povezani s anksioznošću i depresijom. Jedno istraživanje iz 2014. pokazalo je da postoji veza između zaslađenih napitaka i depresije kod starijih odraslih osoba. Voda i čaj ipak su bolja alternativa.

3. Kofein

Ograničite pića poput čaja i kave i zamijenite ih pićima bez kofeina. Pića s kofeinom uzrokuju oslobađanje dopamina i serotonina u mozgu. To je u redu sve dok je u malim dozama jer prevelike doze mogu dovesti do razdražljivosti, uznemirenosti i tjeskobe. Preporučuje se da ne pijete više od četiri šalice kave dnevno.

4. Kolači i kolačići

Oni su puni sastojaka koji pogoršavaju raspoloženje, poput šećera koji se brzo razgrađuje u glukozu i može uzrokovati naglo povećanje i pad šećera u krvi. Dobra vijest je da smanjenje unosa kolača može brzo donijeti rezultate dobrog raspoloženja. Pokušajte smanjiti količinu šećera tako da prestanete jesti kolače, kekse ili slatka pića na nekoliko dana i primijetit ćete kako se bolje osjećate.

5. Pomfrit

Pomfrit je prepun zasićenih masti, rafiniranih ugljikohidrata i viška soli. Tako je on zapravo recept za energetske skokove koji dovode do lošeg raspoloženja i iscrpljenosti. Sporo oslobađajući ili složeni ugljikohidrati poput cjelovitih žitarica, smeđe riže i kvinoje sporije podižu razinu glukoze u krvi i idealna su zamjena za pomfrit.

6. Prerađena hrana

Bez obzira na to je li to čips ili pizza, gotova prerađena hrana može izazvati strašne oscilacije raspoloženja. Oni sadrže velike količine rafiniranih šećera, zasićenih masti i konzervansa. Uzrokuju pad energije nakon čega slijedi umor i smanjena motivacija. No, to ne znači da ih nikada ne biste trebali jesti. Preporučuje se da ciljate na zdravu prehranu, ali slobodno možete tu i tamo 'zgriješiti' .

7. Zapakirana salama

Proteini su sastavni dio zdrave prehrane, ali neki su proteini bolji od drugih. Salama i naresci u pakiranju bogati su konzervansima i aditivima koji 'usisavaju energiju' i uzrokuju promjene raspoloženja te nadutost. Alternative poput nemasnog mesa, peradi, ribe, jaja i graha zdravija su zamjena.

One su bogate proteinima i mogu poboljšati vaše raspoloženje. Proteini su nam potrebni za puno različitih procesa u tijelu, uključujući i proizvodnju neurotransmitera poput serotonina koji pruža dobar osjećaj. Zato pokušajte dodati proteine ​​u sve svoje obroke kako biste uravnotežili razinu šećera u krvi, piše HuffPost.

