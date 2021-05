Hrana nas opskrbljuje hranjivim tvarima, daje nam energiju, a može nam čak i pomoći u odbijanju bolesti. Ali to nije slučaj za svu hranu. Zapravo, u nekim slučajevima efekt hrane je upravo suprotan; određene namirnice zapravo mogu uzrokovati zdravstvene probleme, upale i troše vašu energiju. Konzumiranje takve hrane u velikim količinama može opteretiti jednog od glavnih igrača u probavnom procesu, a to je vaš želudac.

Mnoge prerađene namirnice prepune su nezdravih sastojaka koji mogu izazvati iritaciju, pogoršati postojeće želučane probleme ili čak biti uzrok novih želučanih problema.Osim toga, određene namirnice ne moraju biti od koristi svima. Nekima će biti od koristi, nekima ne.

Zbog nekih zdravstvenih problema povezanih sa želucem, poput gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB) ili sindroma iritabilnog crijeva (IBS), određena zdrava hrana sadrži spojeve ili hranjive sastojke koji mogu iritirati želudac, što izaziva iritaciju, upalu i neugodu.

Briga o vašim crijevima je najvažnija kada je u pitanju vaše cjelokupno zdravlje. Ukoliko se pobrinite da vaš probavni sustav funkcionira osigurati ćete da vaše tijelo adekvatno preradi hranu i daje vam hranjive sastojke i energiju koja vam je potrebna.

Kako ne biste imali problema sa želucem izbjegavajte ove namirnice:

1. Rafinirani ugljikohidrati

Jednostavni ugljikohidrati u rafiniranim žitaricama i visoko prerađenoj hrani poput čipsa, bijelog kruha i gaziranog soka mogu uzrokovati nadutost, plinove i grčeve. Ono što možda nećete osjetiti je upala crijeva zbog ovog lošeg izbora hrane.

- Mikrobi u crijevima vole slatku hranu, tako da uspijevaju i mogu nadvladati dobre mikrobe. Kad prevladaju vaše dobre mikrobe, oni vam ne mogu pomoći i to dovodi do upale crijeva. To može uzorkovati tjeskobno raspoloženje - kaže psihijatar s Harvarda i školovani kuhar, dr. med. Uma Naidoo.

2. Juha, šunka i druga hrana s visokim natrijem

Prosječan tanjur juhe sadrži više od 700 miligrama natrija. Sendvič sa šunkom sadrži više od 1.117 miligrama.

- Poznato je da dijeta s visokim sadržajem soli šteti želučanoj sluznici, povećavajući rizik od čira, pa čak i raka želuca - kaže liječnik i znanstvenik dr. William W. Li.

3. Jogurt s malo masnoće

Jedna šalica može sadržavati više od 6 žličica ili više od 24 grama šećera. Toliko o zdravom međuobroku, on je više poput bombona. Previše šećera može uzrokovati probleme poput nadutosti, zatvora, sindroma iritabilnog crijeva i proljeva.

- Pokazalo se da prehrana bogata šećerom može smanjiti mikrobnu raznolikost u crijevima nakon samo tjedan dana. Pokazalo se da je gubitak mikrobne raznolikosti u crijevnoj mikrobiotici povezan s većinom ljudskih bolesti koje pogađaju zapadnjačke zemlje. Te bolesti uključuju upalne bolesti crijeva, pretilost, rak i autizam, navodi se u izvještaju 'Utjecaj crijevnih bakterija na ljudsko zdravlje i bolesti' u International Journal of Molecular Sciences - kaže dr. Jinan Banna, izvanredni profesor nutricionizma na Sveučilištu Hawaii u Manoi.

4. Začinjena hrana

Začinjena hrana može biti dobra za neke ljude, ali može izazvati i 'pekući proljev'. Iako je studija u BMJ zabilježila da su ljudi koji su jeli začinjenu hranu gotovo svakog dana u tjednu imali 14% smanjen rizik od smrtnosti u usporedbi s onima koji su rijetko jeli čili papričicu, drugo istraživanje iz Neurogastroenterology & Motility sugeriralo je da što se češće jede začinjenija hrana ( pogotovo ako ste mladi i žensko), češći su neugodni gastrointestinalni simptomi. Hrana koja sadrži kapsaicin, sastojak koji čiliju daje jačinu, može nadražiti sluznicu želuca, što izaziva mučninu, povraćanje, bolove u trbuhu i proljev.

5. Pržena hrana, sok od naranče, kava, alkohol

Popis namirnica koje su iritativne za želudac i mogu pogoršati gastritis dugačak je i raznolik, prema kirurškom gastroenterologu Madhanu Kumaru.

- Kofein u kavi iritira sluznicu želuca, ali čak i zdravi izbori poput agruma, soka od naranče i soka od rajčice mogu iritirati sluznicu želuca - kaže on.

Ostale namirnice na dugom popisu potencijalnih nadražujućih sastojaka uključuju prženu hranu, mliječne proizvode, gazirana pića, masnu hranu, čokoladu i alkohol. Sve što je duboko prženo, poput pomfrita i piletine, može pokrenuti žgaravicu i refluks kiseline.

6. FODMAP ugljikohidrati

Ti ugljikohidrati mogu izazvati bolove prilikom puštanja plinova i nadutost kod ljudi koji su na njih osjetljivi, posebno onih koji pate od sindroma iritabilnog crijeva.

FODMAP je kratica od fermentabilnih oligosaharida, disaharida, monosaharida i poliola, koji su šećeri kratkog lanca koje tanko crijevo slabo apsorbira, prema Johns Hopkins Medicine.

- Mnoge cjelovite žitarice i voće i povrće sadrže ove spojeve, pa prehrana s niskim udjelom FODMAP-a može biti prilično ograničavajuća. Neki od najčešćih FODMAP spojeva su fruktoza (koja se nalazi u voću, povrću i dodanim šećerima poput stolnog šećera i kukuruznog sirupa s visokom fruktozom), laktoza (u mlijeku i drugim mliječnim proizvodima), fruktani (u mnogim žitaricama, uključujući pšenicu i ječam) , galaktani (rasprostranjeni u mahunarkama) i polioli (u zaslađivačima poput sorbitola i ksilitola, kao i voća i povrća). Budući da je FODMAP dijeta vrlo ograničavajuća, toplo se preporučuje da tijekom cijelog postupka radite s profesionalnim registriranim dijetetičarom - kaže dr. Julie Miller Jones, profesorica nutricionizma.

7. Umjetna sladila

Umjetni zaslađivači poput sukraloze i aspartama koji se nalaze u 'dijetalnoj' hrani poput gaziranih pića i slatkiša bez šećera mogu prouzročiti neravnotežu mikrobioma u crijevima.

- Konzumacija umjetnih zaslađivača negativno utječe na mikrobiološku aktivnost crijeva, što može uzrokovati širok spektar zdravstvenih problema - rekao je dr. Ariel Kushmaro.

8. Energetski napici

Energetska pića sadrže kofein i druge stimulanse te vitamin B3 topiv u vodi poznat kao niacin. Pokazalo se da visok sadržaj kofeina i/ili niacina u tim pićima, uz ostale simptome, uzrokuje želučane tegobe i mučninu. Iako je rizik od toksičnosti niacina nizak, to se može dogoditi, tvrdi nutricionistica iz Philadelphije Beth Auguste.

- Moguće ga je pretjerano konzumirati pa prvo provjerite naljepnicu da vidite koliki postotak preporučene dnevne doze sadrže ta energetska pića - kaže Auguste.

Znakovi toksičnosti niacina uključuju vrtoglavicu, nizak krvni tlak, umor, glavobolju, uznemireni želudac, mučninu, zamagljen vid i upalu jetre.

9. Šećerne žitarice

- Neorganske žitarice koje se koriste u šećernim žitaricama, a posebno u zobi, sadrže herbicide poput glifosata koji mogu naštetiti biomu crijeva - kaže DJ Polzin, liječnik obiteljske medicine koji se bavi telemedicinom za nomadske putnike.

Neravnoteža u crijevnim bakterijama može dovesti do gastrointestinalnih problema i bolesti poput dijabetesa tipa 2, pretilosti, raka i depresije, piše MSN.