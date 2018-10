Hrana se može jesti i nakon isteka redovnog roka trajanja

U Europi se godišnje baci 88 milijuna tona hrane, uglavnom voća i povrća, pekarskih proizvoda, potom prerađene mesne hrane, rekao je Jacques Vanderschrik, predsjednik europske Banke hrane.

Dodao je da je to gubitak i za ljude i za svjetsku ekonomiju, ali da je bacanje tolike količine hrane prvenstveno nemoralno i sramotno. Ministarstvo poljoprivrede najavilo je da će Banka hrane uskoro biti osnovana i u Hrvatskoj.

Vodeći europski stručnjaci koji se bave problemom bacanja hrane u Osijeku su jučer, na Svjetski dan hrane, sudjelovali na konferenciji “Spasimo hranu”.

- Da se bacanje hrane smanji za četvrtinu, u svijetu ne bi bilo gladnih - rekla je Darija Sokolović, ravnateljica Hrvatske agencije za hranu.

I kod nas, kao i u ostalim razvijenim zemljama, baca se previše hrane.

- Iako postoje mjere za smanjenje bacanja hrane od 2015., još moramo razvijati svijest građana. Postotak hrane koju bace građani je najveći, a potom su proizvođači kojima puno hrane propada pri branju i proizvodnji - dodala je Darija Sokolović.

Na svijest građana kod nas će pokušati utjecati promotivnim spotom, a žele ih poučiti o roku trajanja jer su ankete pokazale da ih samo 36 posto razumije što znači “upotrijebiti do” i “najbolje upotrijebiti do”.

Oko 53 posto ih provjerava rok trajanja pri kupovini.

- Neki ne znaju da se pojedina hrana može jesti i nakon datuma ‘najbolje upotrijebiti do’ ako je uskladištena na odgovarajućoj temperaturi - dodala je Darija Sokolović.

Jedan od načina na koji se učinkovito može spriječiti bacanje hrane je doniranje registriranim humanitarnim neprofitnim udrugama, koje je potom dalje distribuiraju socijalno ugroženima i potrebitima. No u Hrvatskoj ni proizvođači ni trgovci nisu motivirani da to čine jer za to imaju olakšicu od samo dva posto PDV-a. Uz to, nemaju riješenu ni mrežu kojom bi tu hranu dostavili udrugama pa se sve svodi na pojedinačne slučajeve i osobne angažmane.

Ministarstvo je stoga najavilo izdavanje vodiča, odnosno brošure za doniranje hrane koja će prikazati na koji način, kome i kako donirati hranu te pri tome ostvariti porezno rasterećenje.

Bolje osmisliti kako donirati hranu - Trgovci i proizvođači imaju premale olakšice ako doniraju hranu. Problem je i preuzimanje te otpremanje donirane hrane udrugama koje bi je mogle dalje i na vrijeme dijeliti siromašnima.

Nije sve za smeće, može se iskoristiti - Hrana koja nije više za ljude, može biti za životinje, možemo je odložiti u kompost, a može se iskoristiti i kao biomasa za proizvodnju električne energije ili za industrijske potrebe.

Korisni savjeti uz koje se baca manje hrane