Refluks želučanog sadržaja može uzrokovati i druge bolesti. Prema istraživačima, to može pogoršati astmu što dokazuje činjenica da većina astmatičara ima GERB. Prije svega, trebali biste znati da je refluks želučanog sadržaja dugotrajno stanje. Što god pojeli, vraća se u jednjak i uzrokuje neugodne simptome ili komplikacije. Ljudi s prekomjernom težinom, trudnice, pušači i oni koji uzimaju određene lijekove riskiraju ga razviti.

Pa koji su to znakovi i simptomi koji ukazuju na to da možda imate refluks?

1. Kiseli okus u ustima

Ovo stanje obično uzrokuje mišić ili sfinkter na vrhu želudca. Kad postane slab, kiselina se diže u cijev za hranu. Kiseli okus može ostati tjednima i biti vrlo iritantan, što utječe na vašu kvalitetu života. Ovaj je problem posebno čest među trudnicama jer postoji veći pritisak na želudac.

2. Regurgitacija

Regurgitacija je pojačanje kiseline u grlu ili ustima. Možete osjetiti gorak okus, podrigivanje, a ponekad čak i povraćanje. Regurgitacija se može dogoditi u bilo koje vrijeme, ali posebno je uznemirujuća noću. Možete se probuditi s gorkom tekućinom u grlu i osjećajem panike.

3. Žgaravica

Mnogi ljudi u svijetu čuli su za žgaravicu, čak su je i iskusili, ali rijetko tko od njih misli da ima refluks želučanog sadržaja. Žgaravica je najčešći simptom refluksa. Simptomi žgaravice obično su peckanje ili nelagoda usred donjeg dijela prsnog koša nakon jela. Nelagoda se može povećati kada se sagnete ili ležite ravno na leđima.

4. Dispepsija

Kada osjetite refluks, možete osjetiti nelagodu u želudcu, što uključuje mučninu nakon jela, bolove u gornjem dijelu trbuha, podrigivanje i punoću želuca. Ponekad ne možete ni osjetiti glad, a niti imate apetit zbog osjećaja sitosti u trbuhu.

5. Disfagija

Disfagija znači da možete osjetiti hranu u grlu. To se događa zbog suženja jednjaka. Kad se dogodi disfagija, to može postati problem jer ne možete gutati, pa ćete možda pojesti premalo kalorija što može dovesti do dodatnih medicinskih problema.

6. Kašljanje

Kašalj nije tipičan simptom refluksa, ali najmanje 25-40 posto slučajeva registrirano je s kroničnim kašljem.

Osim gore spomenutih simptoma, možete osjetiti rjeđe znakove poput boli prilikom gutanja, pojačanog lučenja sline, gubitka težine, iritacije grla, neugodnog zadaha, suhoće u ustima i bolova u prsima.

Kako možete izbjeći refluks?

Prije svega, vaš način života uzrokuje refluks. Stoga je vrlo važno slijediti jednostavna pravila, piše Bright side.

- Jedite manje porcije. Bolje je jesti češće nego jedan ili dva puta dnevno obilno jesti.

- Važno je izbjegavati alkohol, kiseline, začine i masnu hranu.

- Smršavite ako je potrebno.

- Ne nosite usku odjeću.

- Ne jedite prije spavanja.