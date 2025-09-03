Hrvati otkrili koliko je normalno dati u kuvertu na vjenčanju

U anketi ste nam rekli svoje mišljenje koliko je pristojno novca staviti u kuvertu na vjenčanju, a evo i rezultata. Za opciju do 100 eura glasalo je 24 posto ljudi, što je ukupno 1363 glasova. To je ujedno i druga najklikanija opcija.

Njih 3187 (56 posto) smatra da u kuvertu treba dati od 200 do 300 eura, a ta opcija je ujedno dobila i najviše glasova - što bi značilo da je danas to neki standard. Od 300 do 500 eura njih 774 (13 posto) smatra da je pristojno pokloniti mladencima na vjenčanju, što je poveći iznos koji nije za svakoga.

Samo njih 197 je reko da je od 500 eura na više pristojno za dati na vjenčanju, a 215 njih je rekla da daju praznu kuvertu.

Slažete li se s rezultatima i mislite li da su iznosi koji Hrvati izdvajaju za vjenčanja pretjerana ili skroz pristojna?