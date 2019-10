'Hrvati se boje stranih začina i novih okusa, a ne vole ni učiti'

Kroz show koji s emitiranjem počinje 8. listopada na 2. programu HTV-a proći će 64 natjecatelja čije će kulinarsko umijeće poticati i obogaćivati mentori David Skoko, Mate Janković, Anita Margić, Ivana Bekavac, Ivan Erak i Christian Misirača, a završnu riječ imat će jedan od najpoznatijih hrvatskih kuhara Tom Gretić.

- Naš je zadatak motivirati kandidate i pomoći im da se snađu, jer imaju samo 30 minuta za pripremu jela. Svi su jako pozitivni i ovo je divno iskustvo - govori Ivan Erak (39), šef kuhinje u hotelu Palace. Put do te pozicije gradio je od malih nogu kad je znao, tvrdi, da će biti kuhar jer je to htio.

- Baka je kuhala svaki dan i uz nju sam to promatrao i učio. Rekli su mi da sam dobro odabrao jer kuhari su uvijek na toplom i nisu gladni. No nisu mi rekli da toplo uključuje i vatru, visoke temperature i beskonačno stajanje na nogama - smije se on. Otac je dvoje djece, a preko tjedna uglavnom kuha supruga.

- Kad vide da vikendom nosim vrećice s namirnicama, djeca trljaju ruke i govore: Danas ćemo jesti nešto fino. To ne znači da moja supruga loše kuha, nego kuha uobičajenu hranu, a od mene se očekuje nešto drugačije. Ona je knjigovotkinja - pojašnjava Erak dodajući kako Hrvati u kuhinji često griješe jer prekuhaju tijesto i rižu, a meso prepeku.

- Svinjski naravni odrezak valja sa svake strane peći oko tri do četiri minute, ako je tanji i kraće, a ne po 10 - 15 minuta kako to naši ljudi vole - upozorio je dodajući i da je krumpir u pećnici najbolje peći na 230 stupnjeva, a ne na 160 kako je to uobičajeno. Riža se pak kuha drugačije, ovisno o namjeni je li za rižoto ili kao prilog. S njim se slaže i Christian Misirača, freelancer koji radi po pozivu, a kuhao je za predsjednike i veleposlanike.

- Ljudi u Hrvatskoj ne izlaze iz zone komfora i ne žele koristiti strane začine. Boje se novih stvari i okusa. Ako je indijska kuhinja, moraju biti indijski začini - kazao je Misirača savjetujući ljudima da prije nego što ustvrde da ne vole jesti neku hranu, istu kušaju najmanje tri puta.

- Ljudi kažu da ne vole fiš, a možda su jeli loše pripremljeno jelo. Osobno sam imao isto iskustvo s ježincima koje sam dvaput kušao prije nego što su mi se svidjeli. Svemu treba dati priliku - istaknuo je on. Kazao je i kako na stol nikad ne treba stavljati hranu koju sami ne bismo jeli, te da je prije posluživanja valja kušati kako bismo se uvjerili da je okus onaj koji smo željeli postići. No mlada chefica Ivana Bekavac (26) smatra da se premalo dičimo najboljim adutima koje imamo u gastronomiji.

- Bježimo od svega što je tradicionalno, domaće i naše te uporno pokušavamo biti nešto što nismo. Imam dojam da se sramimo naših nacionalnih jela i umjesto da ih promoviramo, vidim amerikanizaciju, silne burger festivale i street foodove, a bilo bi dobro da se fokusiramo na promoviranje naših nacionalnih jela - kazala je dodajući kako bi ona za svoje goste pripremila čvarke za predjelo, a krvavice sa zeljem i restanim krumpirom za glavno jelo.

Odrastala je u Zagrebu, a nakon završetka opće gimnazije roditelji su očekivali da će se upisati na fakultet.

- Čak sam aplicirala na pravo, ekonomiju i psihologiju i nadala se upadu na psihologiju, no nisam uspjela. Sva sreća, jer tad je iznenada došla opcija da odem na kulinarski institut u SAD gdje sam završila kuharstvo. Mojima nikako nije bila jasna ta moja odluka, no danas vjerujem kako su shvatili zašto sam tako odlučila - pojasnila je dodajući da je ondje naučila kako se organizirati u kuhinji, delegirati poslove, ali i kuhati.

- Nemam autorskih recepata jer sam do sad učila i uglavnom radila po restoranima prema već etabliranim recepturama, ali za godinu dana možda plasiram nešto svoje - nasmijala se dodajući kako joj je show Kuhan i pečen prvo televizijsko iskustvo u kojem se odlično snašla.

- Suradnja s kandidatima mi je bila odlična, Tom je jako pravedan sudac, a natjecatelji su me zvali Zen zato što sam u njihov rad unijela smirenost i staloženost - kazala je. Objašnjava kako je i danas teško biti žena u profesionalnom kulinarstvu jer se muškarce shvaća kao bolje kuhare, no situacija se polako mijenja.

- Mislim da mi kao žene tu najviše možemo pridonijeti u promjeni tog stava svojim radom i zalaganjem - prokomentirala je. U radu se oslanja na upute svojih nastavnika i uči u hodu jer kuharstvo se, kaže ona, mora živjeti 100 posto.

- Hrvati u kuhinji slušaju bake i misle da sve znaju, a bake ponekad znaju kuhati loše. Osnovni problem je činjenica da se Hrvati uzdaju u ono uz što su odrasli, a svijet je puno veće mjesto od toga. Hrvati su odrastali uz jela na žlicu, a sad su se stvari promijenile i stigao je street food. Mislim da je to nešto najbolje što se dogodilo našoj učmaloj zajednici. Hrvatska je kuhinja u odnosu na svjetske vrlo siromašna, a ako uspoređujemo mediteranske tržnice, naša je među najsiromašnijima - pojašnjava Mate Janković (41) koji kaže da se u kulinarstvu našao slučajno.

Dječački san mu je bio da postane Djed Mraz, dimnjačar, a potom pilot.

- No dječačke snove čovjek preraste. Danas želim biti više ugostitelj nego chef - istaknuo je dodajući kako novi koncept HTV-ove emisije donosi osvježenje u ideji da profesionalni kuhari kuhaju uz amatere te vjeruje kako će polučiti odličnu gledanost. Među stvarima koje će na stol postaviti za društvo nalaze se špageti, fileki i bakina štrudla od jabuka.

- S gostima sam uvijek neumjeren u hrani, a definitivno smo neumjereni u dobrom vinu - nasmijao se. U svjetskim i domaćim kuhinjama renomirani chefovi uvijek će isticati kako kuhar mora kušati sve, pa i ono što ne voli.

- Osobno ne volim cvjetaču jer mi se ne sviđa taj okus, ali sve bih kušao. Svaki kuhar prije posluživanja provjerava kakvog je okusa hrana, a osobito mi koji se bavimo autorskom kuhinjom. Ponekad nam neki recept dođe za pet minuta, a nekad ga usavršavamo i po šest mjeseci prije nego što poslužimo to jelo. Naših recepata nema na internetu jer ih smišljamo sami - pojašnjava Tomislav Gretić (47).

Kaže kako je svaki televizijski show specifičan, a u ovom ga osobito veseli što će konačno kušati toplu hranu.

- Obično se u drugim takvim emisijama hrana priprema ranije, pa se snima, pa čekaš i dok dođe do sudaca je hladna. Ovo je prvi put da stvari radimo u pravom vremenu i da će do mene konačno stići svježe, netom pripremljeno toplo jelo - ustvrdio je. Živi na relaciji Zagreb - Beograd gdje sa suprugom vodi tvrtku za konzalting u ugostiteljstvu, a ističe da voli svoj posao i sve bi ponovio kad bi mogao.

- Na moju odluku da se bavim kulinarstvom najviše je utjecala povreda. Slomio sam lakat na rukometu i počeo sam se motati po kuhinji. Roditelji su me poslali u turističku školu jer su htjeli da budem recepcioner, a ja sam htio kuhati - smije se on priznajući kako su upravo obiteljska okupljanja u kuhinji i oko stola imala najviše utjecaja na njegov odabir.

- Čak sam neke recepte preuzeo od njih. Od bake sam naučio napraviti fenomenalne mlince, a od druge bake tačkrle - tijesto punjeno pekmezom - prisjetio se. Kaže kako za goste voli pripremati objed koji se kuha najmanje četiri sata, a svaki put to bude nešto drugačije.

- Najdraže mi je kad se družimo, popijemo par čaša vina, pa se ogladni uz kuhanje. Inače izbjegavam pohano jer mislim da to uništava meso - kaže on. Kao sudac u showu će biti pravedan i strog.

- Iskren sam i svaku odluku donosim isključivo zbog tanjura koji je ispred mene. Nikad nisam odlučivao o nečijoj hrani temeljem toga je li televizičan i zanimljiv pa da zato ostane u emisiji dulje - otkrio nam je. Misirača kaže kako mu je najdraže jelo sarma, ali kad bi pripremao večeru za goste uložio bi puno više truda u jelovnik.

- Napravio bih pileća krilca, baba ganoush namaz od patlidžana, za one koji ne jedu meso bih ponudio crvenu leću na marokanski u salati te košarice s kozjim sirom i lagano karameliziranim lukom - opisao je on. Erak za goste najradije spremna janjetinu s ražnja, a Gretića smo uhvatili na dan snimanja emisije kad je za ekipu iza kamera pripremao kuhani goveđi jezik, prepečen s češnjakom, ružmarinom, timijanom i paprom.

David Skoko (43) najradije jede i sprema ribu jer se specijalizirao za riblje specijalitete. Osobno preferira skuše i palamide.

- Ako imam 20 prijatelja na večeri, kuhat ću nešto u jednom velikom loncu, dobru buzaru za predjelo, malo srdelica, brudet bez kosti sa malo palente i za kraj eventualno bih isfiletirao ribu i bacio je na gradele. A od svih kostiju bih napravio juhu - kazao je on ističući kako je četvrta generacija ribara u obitelji te mu je prirodno pripremati ribu.

- Moji roditelji su 2000. godine otvorili obiteljsku konobu Batelina. Moja mama je krojačica, no vrlo je kreativna i tu je kreativnost prelila i na kuhanje. Razvila se iz potrebe jer smo odrastali na ulovu mog oca. Dosadilo joj je iz dnevnog ulova spremati jedno te isto. Njezina izvedba brudeta od sipa i rakovice, je jedinstveno jelo za ozbiljne gurmane, a tu je i igra s ribljim iznutricama što je malo ekstremno, ali baš smo po tome prepoznatljivi - pojašnjava Skoko savjetujući kako u ribarnici prepoznati najsvježiju ribu.

- Uvijek je gledaj u oči. Ona koja te najljepše gleda, nju kupi. Ona koja je mutna, jadna, izgleda kao da je pijana ili napušena, to ne diraj. Kupi ribu koja te lijepo gleda. To savjetujem svim svojim prijateljima - kazao je. Smatra kako Hrvati ništa ne rade u kuhinji posebno loše ili posebno krivo.

- Najčešće su načini priprema koji se prenose s koljena na koljeno, pa se tako prenose i greške. Zato se koji put vrijedi malo odmaknuti od tradicije i učiti kako da tradicionalno jelo dobije bolju izvedenicu, kvalitetniju izvedbu jer u kuharstvu uvijek možete napredovati, a za to treba učiti. Hrvati ne vole učiti - kazao je. Ponosni je suprug i otac dvoje djece koja mu često pomažu u kuhinji i svakako će ga gledati i u novom showu.

- U Hrvatskoj još nisam gledao emisiju ovog tipa gdje kuhari i amateri kuhaju zajedno, s time da ideja proizlazi od amatera, a kroz savjete i znanje profesionalaca zajedno stvaraju divna jela. Ovo je jedan od natjecateljskih koncepata koji se ne bazira na kritiziranju nego na veličanju kuhanja - ističe Skoko.

Među mentorima je i Anita Margić, Siščanka koja je kulinarske vještine brusila na talijanskom Fakultetu gastronomskih znanosti. Televizijskog iskustva joj ne nedostaje jer je nastupala s Anom Ugarković te u showu Kruške i jabuke. Voditeljica emisije je Ana Vučak Veljača, a urednički je potpisuju Andrijana Škorput i Mirna Dvorščak.

