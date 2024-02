Hrvati se pikaju Ozempicom kao ludi: To nije lijek za mršavljenje, kriva doza može ugroziti život!

Kad se nedavno na holivudskoj zabavi pojavila u pripijenoj hajini sa srebrnim šljokicama, popularna glumica Melissa McCarthy (53) svojom je savršeno dotjeranom linijom ponovo izazvala glasine da je smršavila zahvaljujući terapiji Ozempicom.

Popularna glumica, naime, cijeli se život bori s težinom, a uz rijetke faze kad ju je donekle uspjela postaviti pod kontrolu, među publikom je postala omiljena upravo po ulozi 'debeljuce' u seriji Mike and Molly, koja je progovarala o izazovima s kojima se susreću ljudi veće tjelesne težine u pronalasku partnera i svakodnevnom životu. No, otkad se polovicom prošle godine počela pojavljivati s manjom kilažom, mnogi su počeli sumnjati u to da je pokleknula pred novom modom, odnosno Ozempicom, lijekom na bazi semaglutida, koji je u cijelom svijetu indiciran isključivo za liječenje dijabetesa tip 2, odnosno ne koristi se 'službeno' koristi u liječenju debljine.

Riječ je o prvom takvom lijeku koji sadrži 1 mg semaglutida, kod kojeg se pokazalo da, uz neke druge pozitivne efekte (primjerice na zdravlje kardiovaskularnog sustava) ima i utjecaj na smanjenje osjećaja gladi, čime posredno može doprinijeti smanjenju tjelesne težine. Zbog toga se prvenstveno prepisuje pacijentima s dijabetesom tip 2 koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu i radi liječenja dijabetesa moraju smršaviti. Valja naglasiti da je proizvođač Ozempica, NovoNordisk, uz ovaj lijek u međuvremenu razvoj još nekoliko lijekova s različitim udjelom semaglutida, pa i različitim djelovanjem, koji se također koriste u liječenju dijabetesa. Tako je na hrvatskom tržištu dijabetičarima uz Ozempic dostupan Rubellus, slične doze i djelovanja.

U međuvremenu, Novo Nordisk i još nekoliko kompanija u svijetu počele su razvijati i nove lijekove na bazi semaglutida, ali i nekih drugih sastojaka koji imaju slično djelovanje, poput liraglutida, kod kojih se istražuje djelovanje većih doza sastojaka, koji bi mogli biti još učinkovitiji u pružanju potpore mršavljenju. Tako su se na tržištu pojavili i prvi lijekovi namijenjeni prvenstveno u liječenju pretilosti, među kojima je i lijek Saxenda (liraglutid), trenutno odobren a liječenje debljine i u Hrvatskoj, ili Vigova (semaglutid, 2,4 mg), koji se pojavio u nekim državama svijeta, ali je brzo nestao iz prodaje zbog prozaičnog razloga.

Naime, Novo Nordisk još uvijek je najveći proizvođač tih lijekova, s najviše istraživanja i potencijala da izbaci nove lijekove, što i čini, ali još uvijek nije razvio dovoljno proizvodnih kapaciteta da bi izlaskom na tržište mogao zadovoljiti velike svjetske potrebe za tim lijekovima. Zbog toga i dalje traje velika navala pacijenata na Ozempic, zbog koje su se i u Hrvatskoj bile pojavile nestašice tog lijeka za dijabetičare. Naime, iako se on u Hrvatskoj ne može kupiti bez recepta, a može ga izdati samo dijabetolog, pacijenti često koriste činjenicu da ga može prepisati specijalist bilo koje vrste (dakle i kardiolog, ili internist reumatolog, na primjer), na privatni, tzv. bijeli recept, uz koji ga pacijenti bez problema mogu kupiti u apoteci.

- I kupuju ga jako često – potvrdili su nam u jednoj zagrebačkoj ljekarni, odgovarajući na pitanje je li se pomama za Ozempicom stišala. O potražnji svjedoči i nekoliko Facebook grupa, u sklopu kojih se razmjenjuju iskustva korištenja Ozempica za mršavljenje. Jedna od njih kreirana je u rujnu 2023. i ima oko tisuću članova i u prosjeku oko 4 objave tjedno. Pronašli smo samo jednu javnu grupu u kojoj objavljuju korisnici Facebooka iz Srbije, gdje se mogu pronaći i pomalo zastrašujuće objave. Mahom je riječ o ljudima koji Ozempic kupuju na svoju ruku, od onih koji na njemu pokušavaju zaraditi, pa se jedna puna doza prodaje po cijeni iznad 15.000 srpskih dinara, odnosno više od 125 eura, iako se cijena pune doze u svijetu kreće oko 85 eura.

Jedina zemlja u kojoj se može nabaviti po jeftinijoj cijeni je Kina, koja je s proizvođačem 'izborila' nižu cijenu, pa se i preko internetskih stranica iz Kine može nabaviti za oko 75 eura, pa je očito da postoji 'crno tržište'. S obzirom da su se prije nekoliko mjeseci pojavile i krivotvorine toga lijeka, to može biti i vrlo opasno upozorava prof. dr. Sc. Dario Rahelić, endokrinolog sa specijalizacijom iz dijabetologije, inače predstojnik Sveučilišne klinike za dijabetes i endokrinologiju. No, postoji i puno ozbiljniji problem: kao i svi drugi lijekovi i ovaj može imati negativne posljedice, među ostalim na kardiovaskularni sustav i jetru, pa ga je opasno piti ako čovjek nije pod nadzorom liječnika, koji treba strogo paziti na doziranje i pratiti zdravstveno stanje pacijenta kad se one podižu.

U grupi čije smo objave pratili javljaju se ljudi koji uz fotografiju injekcije u kojoj je ostalo malo lijeka kažu kako nisu sigurni jesu li si dali dobru dozu, oni koji se pitaju je li grijeh ako si lijek daju dva pta u jednom tjednu, jer će idući tjedan biti na putu, kao i oni koji ga koriste od listopada prošle godine, a da nisu skinuli ni grama pa ne znaju trebaju li ga nastaviti piti, povećati dozu ili nešto drugo.

- Liječnike svih specijalnosti u Hrvatskoj još jednom vrijedi upozoriti da Ozempic nije lijek koji je bilo gdje u svijetu, pa i kod nas registriran za liječenje debljine, već isključivo za liječenje dijabetesa tip 2, pa ga specijalisti bilo koje struke ne bi trebali prepisivati pacijentima koji nisu dijabetičari. No i sami pacijenti trebali bi se ponašati odgovorno i ne nabavljati lijekove na svoju ruku, komentira prof. dr. sc. Davor Štimac, internist-gastroenterolog i predsjednik Hrvatskog društva za debljinu. Rahelić, pak, dodaje kako se kod Ozempica pokazalo da glavni sastojak, semaglutid, može djelovati na suzbijanje apetita i pomoći dijabetičarima koji ga piju da smršave.

- No, neki će reagirati tako na taj lijek, drugi ne, jer doza semaglutida od 1 mg nije takva da se kod Ozempica može računati da ćete sigurno smršaviti, pogotovo ne ako uz korištenje lijeka ne promijenite način prehrane i ne uvedete kretanje i tjelovježbu u praksu i ustrajete u tome i nakon što ste smršavjeli uz pomoć lijeka, jer se težina inače lako može vratiti – kaže dr. Rahelić. Na to nas upozoravaju i u ljekarni od koje smo krenuli. Naime, vrlo često im se vraćaju pacijenti koji su s prvim dozama lijeka imali dobre rezultate i skinuli do 10 posto svoje težine, ali je mršavljenje nakon toga stalo, a nije mali broj ni onih koji su, nakon što su prestali piti Ozempic, vratili većinu kilograma. Najčešće zbog toga što su pretpostavili da će lijek biti dovoljan, kažu nam.

- Upravo zbog toga što Ozempic nije svemoguć, proizvođači razvijaju i druge lijekove, baš za debljinu, s većim dozama semaglutida, pojašnjava prof. dr. sc. Rahelić. Osim toga, dodaje, ovi lijekovi se ne može koristiti neograničeno, već najdulje 3 do 6 mjeseci, tijekom kojih lijek učiniti ono što može

.Upravo zbog mogućnosti da pokaže i negativne posljedice, s lijekom treba krenuti u umjerenim dozama te stalno biti pod kontrolom liječnika. U uputama o lijeku koje je odobrio HALMED i odnose se isključivo na dijabetičare, a ne one koji žele mršavjeti, stoji da se ne preporučuje doza lijeka (semaglutida) veća od 2 mg na tjedan. No, započinje se s dozom od 0,25 mg semaglutida i tek nakon 4 tjedna dozu se može povećati na 0,5 mg jedanput na tjedan. Nakon najmanje 4 tjedna, doza se može povećati na 1mg tjedno, ako je to potrebno radi dodatne regulacije glikemije. Opet, moguće ju je povećati tek nakon 4 tjedna, ali u svakom tom koraku je važno voditi računa o mogućnosti da lijek izazove hipoglikemiju, pad razine šećera u krvi, koji u nekim situacijama može biti vrlo opasan po život. Ukratko, lijek nipošto nije preporučljivo koristiti bez redovitih kontrola šećera u krvi.

Koristite li Ozempic za mršavljenje, puna doza lijeka stoji 85 eura, što znači da bi u prvom mjesecu dok se uzima manja doza trošak mogao biti oko 30-ak eura (moguće uz upitan učinak), potom 45 eura, pa sve do 85 eura ili više, ako riskirate s većom dozom. Istodobno, ljudima koji žele liječiti debljinu u Hrvatskoj je dostupan Saxenda, koji, opet ovisno o dozi, može stajati između 60 i 110 eura.

Inače, jedna od pretpostavki vezanih uz novu liniju Melisse McCarthy kaže da svoj novi look može zahvaliti barijatrijskoj operaciji, odnosno podvezivanju želuca, prije kojeg se ponekad koristi i lijek na bazi liraglutida, za koji su neka istraživanja pokazala da djeluje i na smanjivanje potkožne masti, pa su operacije učinkovitije.