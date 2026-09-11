Hrvati se sve više odlučuju na samotestiranje na HIV: Iskorak traži nastavak programa

Gotovo trećina korisnika nacionalnog pilot-projekta samotestiranja na HIV nikada se ranije nije testirala na HIV, pokazali su rezultati projekta udruge Iskorak. Projekt je prvi put u Hrvatskoj proveden od listopada 2025. do veljače 2026., uz financijsku podršku Elton John AIDS Foundation, a besplatni testovi bili su dostupni građanima diljem zemlje.

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Tijekom provedbe projekta Iskorak je korisnicima poslao ukupno 290 testova, pri čemu je 57,2 posto narudžbi stiglo izvan Zagreba. Posebno je značajan podatak da se 30,7 posto korisnika nikada prije nije testiralo na HIV.

Za usporedbu, tijekom Europskog tjedna testiranja u studenom 2025. udio osoba koje se nikada ranije nisu testirale iznosio je 7,1 posto. Rezultati tako upućuju na to da je samotestiranje uspjelo dosegnuti dio ljudi koji se rjeđe uključuju u uobičajene modele testiranja.

Samotestiranje može biti ulaz u zdravstveni sustav

Projekt je pokazao i da samotestiranje može poslužiti kao početna točka za daljnju dijagnostiku. Osoba s reaktivnim rezultatom, koji sam po sebi ne znači konačnu HIV pozitivnu dijagnozu, uspješno je povezana sa sustavom zdravstvene skrbi radi daljnjeg testiranja i obrade.

Foto: promo

- Rezultati pokazuju da samotestiranje može biti važan dodatak postojećim uslugama testiranja. Posebno nam je važno što smo kroz nacionalnu distribuciju dosegnuli osobe izvan Zagreba, a osobito što smo doprli do osoba koje se ranije nisu testirale na HIV. Upravo su to skupine do kojih klasični modeli testiranja ne dolaze uvijek dovoljno učinkovito - rekla je Maria Mesarić, koordinatorica udruge Iskorak.

Pilot-projekt istodobno je ukazao i na određene logističke probleme. Od ukupno 290 poslanih testova, njih 57, odnosno 19,7 posto pošiljaka, vraćeno je kao neuručeno, što je pokazalo potrebu za poboljšanjem sustava dostave.

Foto: promo

U Iskoraku zbog toga preporučuju nastavak i proširenje programa na nacionalnoj razini, uz unaprjeđenje logistike dostave i razvoj dodatnih načina za poticanje korisnika da prijave rezultate testiranja. Kao važne korake ističu i regionalno usmjerene promotivne aktivnosti te osiguravanje dugoročnog financiranja i institucionalne podrške.

Cjeloviti izvještaj o pilot-projektu dostupan je OVDJE.

Suradnja s Elton John AIDS Foundation

Udruga Iskorak sa zakladom Elton John AIDS Foundation surađuje od 2024. godine, a upravo je uz njezinu financijsku podršku proveden i projekt samotestiranja na HIV.

Foto: promo

Elton John AIDS Foundation osnovana je 1992. godine, a dosad je prikupila više od 660 milijuna dolara za podršku 3236 projekata u 108 zemalja. Zaklada financira programe usmjerene na borbu protiv HIV-a i AIDS-a te dostupnost zdravstvene skrbi marginaliziranim zajednicama.

Iskorak je neprofitna organizacija osnovana 2002. godine u Zagrebu koja se bavi zaštitom i promicanjem ljudskih prava LGBTI+ osoba i osoba koje žive s HIV-om. U sklopu svojih programa provodi i dobrovoljno, besplatno, anonimno i povjerljivo testiranje na HIV i sifilis.

