PROGOVORIO I O DJETINJSTVU

Edi Kiseljak o životu s HIV-om: 'Ja sam se pomirio s tim da ću umrijeti. Nisam istraživao HIV'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Nedjeljom u 2/HRT

Bivši novinar Edi Kiseljak u emisiji 'Nedjeljom u 2' javno je progovorio o životu s HIV-om i stigmi koja u Hrvatskoj i dalje prati oboljele

Nisam htio da ta priča ostane neispričana. Mislim da je vrijedna da oživi i drago mi je da sam završio taj proces pisanja, knjiga je vani i u pretprodaji, tako da veselim se svemu što dolazi, rekao je gostujući kod Aleksandra Stankovića u emisiji 'Nedjeljom u 2' bivši novinar Edi Kiseljak. 

Osvrnuo se na proces pisanja svoje knjige 'Ja sam Edi' te kako ga je to natjeralo da sagleda stvari iz jedne drugačije perspektive. Kiseljak je rođen u Zagrebu, a djetinjstvo je proveo u Jablanovcu nedaleko od Zaprešića. Ima dvije sestre i pet nećaka na koje je jako ponosan, rekao je, te posebno istaknuo majku koja je preminula 2018. godine.

- To je događaj koji me dosta promijenio jer ona je bila ne samo mama nego i prijatelj. Ona je bila puno više od mame - kazao je.

Svoju knjigu 'Ja sam Edi' posvetio je upravo njoj.

- Ta knjiga je posveta mami na tu uspomenu koja živi i koja će živjeti. Bila je jedna snažna žena i ta snaga i sve to što je ona meni i mojim sestrama prenijela kroz život to živi u nama i s nama. Imam osjećaj kao da je cijelo vrijeme uz nas - ispričao je.

U knjizi spominje da je bio seksualno zlostavljan kao dijete, nešto o čemu prije nije progovarao.

POTRESNO SVJEDOČANSTVO Hrvat s javnom dijagnozom HIV-a dočekao pravdu: 'Rijetko tko me gledao zaista kao čovjeka...'
Hrvat s javnom dijagnozom HIV-a dočekao pravdu: 'Rijetko tko me gledao zaista kao čovjeka...'

- To nitko ne zna. To je prvi put da razgovaram o tome, o tome sam pisao. Mislim da je važno o tome govoriti. Opet se vraćam na tu tišinu. Roditelji ne vide dijete, ne vide da nešto ne štima i nije kako treba i to je zapravo moja poruka s tim poglavljem. Slušajte dijete i vjerujte djetetu jer svašta se skriva iza svega toga - poručio je.

Kiseljak je ispričao da je osoba koja ga je zlostavljala bila iz susjedstva i da do toga nije došlo najednom, već se radilo o procesu zbližavanja s tom osobom.

- Gradilo se povjerenje tjednima. Počelo je sve s nekakvim pozdravom na ulici i završilo time da sam ja ušao u njegovu kuću. Bilo mi je tad 10 godina - povjerio se.

Još kao dječak se osjećao 'drugačijim' te se osvrnuo na svoj proces otkrivanja seksualnosti i vlastite seksualne orijentacije.

- Dok svi dječaci govore o curama, ja cure ne gledam na taj način na koji oni gledaju, to je očito, te njihove fore i sve ostalo. Ja u njima vidim prijatelja, divne osobe s kojima mogu razgovarati otvorenije nego što je to moguće s dečkima - opisao je.

NA DANAŠNJI DAN Znanstvenici: Nema razloga za paniku - SIDA je u opadanju
Znanstvenici: Nema razloga za paniku - SIDA je u opadanju

Bilo bi puno lakše kad bi jedno dijete moglo otvoreno razgovarati sa svojim roditeljima o toj temi, tvrdi Kiseljak, ali do problema dolazi zbog društva, smatra on.

- Ni roditelj ne razumije. Roditelja isto treba razumjeti i dati mu podršku u takvim situacijama kad je tema homoseksualnost. Važno je pružiti podršku jer ne znaju, zbunjeni su. Živimo gdje živimo, u društvu kakvom živimo, puno je nerazumijevanja i predrasuda i to je veliki problem - naglasio je.

Kiseljak je ispričao kako je zaražen virusom HIV prije deset godina seksualnim putem te je istaknuo kako nije bila riječ o neodgovornom ponašanju.

- Nisam stupio u taj odnos bez zaštite, to mogu reći. Dogodilo se - rekao je.

Prvi simptomi su se pojavili dok je bio na putovanju u Africi zbog čega se morao i vratiti u Zagreb.

- U početku je to bila kao nekakva prehlada i gripa, ali nikako ne popušta. Čak sam dobio antibiotike u Luksoru od liječnika - ispričao je.

JA SAM EDI Bivši novinar Nove TV otvoreno o dijagnozi: 'Nisam vidio izlaz, a suprug mi je najveća podrška'
Bivši novinar Nove TV otvoreno o dijagnozi: 'Nisam vidio izlaz, a suprug mi je najveća podrška'

Pri povratku u Zagreb otišao je u Kliniku za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' misleći da je bolestan zbog toga što je nešto krivo pojeo, ali tamo su ga pitali je li imao nezaštićeni odnos u zadnja dva tjedna, prepričao je.

- Onda sam nekako zbrojio dva i dva i bilo mi je jasno što se tu dogodilo. Da ne okolišam previše, mogu reći da sam bio zaražen s namjerom, reći ću toliko. Zaražen sam s namjerom i ta osoba je u potpunosti nestala - tvrdi Kiseljak.

Cijeli svijet vam se ruši, rekao je, jer je živio sa slikama iz '80-ih i '90-ih kad je HIV značio više manje smrtnu presudu i te slike su bile krivac njegovoj reakciji s obzirom na to da se nije liječio prve dvije godine, ispričao je.

- Ja sam skroz zaključao to negdje iza u svom mozgu. Nisam uopće istraživao HIV, niti sam upisao u Google. Ja sam se pomirio s tim da ću ja umrijeti - kazao je.

Zaraza virusom HIV je prva faza bolesti, objasnio je Kiseljak, a to je kad virus uđe u krvotok i kad se pokaže da ste pozitivni. Virus napada CD4 stanice koje su obrana organizma od vanjskih utjecaja.

NEPRAVOMOĆNA PRESUDA U bolnici ga drugačije tretirali jer je HIV pozitivan pa će mu isplatiti 20.700 eura odštete
U bolnici ga drugačije tretirali jer je HIV pozitivan pa će mu isplatiti 20.700 eura odštete

- Kada broj CD4 stanica padne ispod 250 ulazimo u fazu AIDS-a. To znači da se naše tijelo više ne može boriti sa svim tim infekcijama, virusima i bakterijama jednako snažno kao kod zdrave osobe. Što više se približavamo brojci nula, koja je u principu smrt jer više nema uopće obrane, to je tijelo lošije - pojasnio je.

Svoju bolest je zapravo osvijestio tek kad je ušao u fazu AIDS-a te vidio i osjetio promjene na svom tijelu.

- Koža se mijenja. Postaješ suh i pojavljuju se ranice na tijelu. Na bedrima više nije bilo ni mesa, to je bila koža na kosti, to su se otvarale rane - ispričao je.

Jednom kada se počeo liječiti znakovi poboljšanja su bili izrazito brzi.

- U mom slučaju je to bilo jako brzo. Ja sam već bio pao na 0, dakle viremija mi je bila nemjerljiva. Za nekih četiri mjeseca sam iz faze AIDS-a ozdravio jako brzo. Moje tijelo se toliko oporavilo u brzom, rekordnom roku, u pola godine, skroz do zdravog čovjeka. Izišao sam iz te AIDS faze jer se broj CD4 stanica povećao - rekao je.

ŠOKANTNA SNIMKA Izrael raznio most u Libanonu
IZ MINUTE U MINUTU

ŠOKANTNA SNIMKA Izrael raznio most u Libanonu

Ušli smo u 23. dan rata u Iranu. Izrael i SAD nastavljaju s udarima na Iran, Iran gađa Izrael, ali i one države u regiji koje smatraju američkim saveznicima, u kojima su američke vojne baze... Amerikanci tvrde da su od početka rata pogodili više od 8000 ciljeva u Iranu...
U Sloveniji od ponoći kreće ograničenje točenja goriva! Procurile cijene za Hrvatsku
ENERGETSKA KRIZA

U Sloveniji od ponoći kreće ograničenje točenja goriva! Procurile cijene za Hrvatsku

Točenje goriva na benzinskim crpkama ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno te 200 litara po pravnoj osobi i po fizičkoj osobi koja se bavi gospodarstvom. Od utorka rastu cijene i kod nas
ŽIVOTE, ROBIJO! 'Rintamo na poljima i svi vozimo - Ferrarije'
'LUKSUZ' KRAJ PLOČA

ŽIVOTE, ROBIJO! 'Rintamo na poljima i svi vozimo - Ferrarije'

Naselje Otrić-Seoci između Vrgorca i Ploča puno je Ferrarija. Nisu crveni već zeleni, ne jure 300 km/h već imaju tek 50-ak 'konja'. Ali ih vole kao da su luksuzne jurilice. Kažu: 'Ferrari? Ma nema ti boljeg traktora'

