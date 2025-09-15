Obavijesti

Imamo 65 posto pretilih

Hrvati su najdeblji u Europi. Akademik Miličić: 'Lijekovi za mršavljenje smanjuju smrtnost'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 4 min
Foto: 123RF

Rezultati studije pokazali su da semaglutid 2,4 mg značajno smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara, više od 20 posto u odnosu na placebo, kaže dr. Miličić

U Hrvatskoj se s prekomjernom težinom i debljinom bori više od polovice odraslih, a po debljini se nalazimo na prvome mjestu u Europi, imamo 65 posto osoba s prekomjernom težinom u odnosu na europski prosjek koji je 53 posto, pokazuju podaci na razini EU. No nakon pojave lijekova za mršavljenje sve je više onih koji uspješno skidaju kilograme, a provedene su i studije o utjecaju koji imaju na zdravlje ljudi, a pokazale su da značajno snižavaju rizik od brojnih srčanih bolesti, infarkta, moždanog udara, bolesti bubrega i dijabetesa. O svemu je progovorio akademik Davor Miličić, specijalist interne medicine, uže specijalnosti iz kardiologije, na edukativnoj radionici Istina o debljini.

- Debljina je ozbiljna bolest koja se mora liječiti jer je problem debljine velik i u stalnom porastu. Trenutno preko milijardu ljudi u svijetu živi s debljinom (procjena iz 2022.), a zbog trendova među mladom populacijom do 2035. godine se očekuje rast na dvije milijarde osoba s debljinom. Debljina je jedna od najvažnijih tema svih kardioloških skupova i kongresa, prije je nismo zapisivali kao dijagnozu, a sad je moramo navesti. Debljina je i psihološki, a katkad i psihijatrijski problem. Izravno je povezana s nizom raznih bolesti uključujući kardiovaskularnih te nekih zloćudnim bolesti koje upravo debljina može izazvati - upozorio je akademik Davor Miličić, inače predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb.

Iznio je zabrinjavajuće podatke da svaki porast indeksa tjelesne mase direktno povećava rizik od smrtnosti pa tako osoba s normalnim indeksom tjelesne mase (ITM) ima 80 posto šanse da doživi 70 godina, osoba s ITM 35-40 ima oko 60 posto šanse da doživi 70 godina, a osoba s ITM 40-50 svega oko 50 posto šanse da doživi 70 godina. Navodi kako debljina spada u kronične bolesti te je povezana s više od 229 komplikacija koje pretilim ljudima ugrožavaju život.

'Fokus nije samo na skidanju kilograma'

- Dokazano je da svako relativno smanjenje tjelesne mase rješava, odnosno stavlja u remisiju niz ozbiljnih bolesti i povećava kvalitetu života. Relativno smanjenje tjelesne mase veće od 15 posto tako dovodi do remisije dijabetesa tipa 2 i smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti. Zato je pojava lijeka za mršavljenje itekako dobrodošla jer sad debljinu liječimo kao bolest. Fokus nije samo na skidanju kilograma već na ukupnom poboljšanju zdravstvene slike, a u tome su najviše pomogli moderni lijekovi. Molekula koja učinkovito smanjuje višak kilograma kod pretilih, ali jedina ima i dokazano smanjenje velikih kardiovaskularnih događaja (MACE) - srčanog udara, moždanog udara i smrti od srčanih uzroka u odnosu na placebo je molekula semaglutida 2.4 koju sadrži lijek Wegovy - kazao je akademik Miličić.

Semaglutid je, navodi, pokazao da smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, moždanog i srčanog udara za 57 posto odnosu na tirzepatid.

Foto: Canva

Kako bi se vidjela stvarna učinkovitost lijekova za liječenje debljine u skidanju viška kilograma, ali i u osiguravanju ukupne zaštite od rizika svih ostalih bolesti povezanih s debljinom, provedene su, navodi akademik, brojne kliničke i studije u stvarnom svijetu.

- Molekula semaglutida je do sada kroz znanstveni STEP program prošla kroz 18 različitih podstudija koje su dokazale da je semaglutid prvi i jedini GLP-1 receptor agonist koji dovodi do smanjenja MACE (srčanog udara, moždanog udara i smrti od srčanih uzroka) što je vidljivo ubrzo nakon početka primjene. Semaglutid poboljšava funkcionalne ishode i dobrobit pacijenata u nizu populacija te osigurava održiv prosječni gubitak težine od 21 posto. Semaglutid je jedini GLP-1 RA koji pokazuje rješavanje steatohepatitisa i poboljšanu fibrozu kod ljudi s ili bez pretilosti - istaknuo je Miličić.

Molekula semaglutida je, otkriva, testirana u znanstvenim studijama u kojima je sudjelovalo ukupno više od 43.000 pacijenata, sa svim indikacijama, a s obzirom na to da je molekula u uporabi od 2018. godine te je u terapiji koristilo više od 33 milijuna pacijenata diljem svijeta.

- Napravljena je velika klinička studija SELECT, najveće kliničko ispitivanje ikada provedeno za lijekove protiv debljine, uključila je gotovo 18.000 osoba u 41 državi s prekomjernom težinom ili pretilošću i utvrđenom kardiovaskularnom bolešću, a bez dijabetesa. Rezultati su pokazali da semaglutid 2,4 mg značajno smanjuje rizik od velikih nepovoljnih kardiovaskularnih događaja (MACE-srčanog udara, moždanog udara i smrt od srčanih uzroka) više od 20 posto u odnosu na placebo - kazao je akademik Miličić.

Zagreb: Edukacija o ljekovima za debljinu
Zagreb: Edukacija o ljekovima za debljinu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dodaje kako je ovo prvi lijek za liječenje debljine koji je dokazano uspio smanjiti rizik srčanog i moždanog udara u ovoj visoko rizičnoj populaciji.

- Dokazano je 19 postotno smanjenje općenito smrtnosti, 22 posto smanjenje rizika razvoja bolesti bubrega i 73 posto smanjenje rizika razvoja dijabetesa. Dokazano je značajno smanjenje MACE događaja već u prva tri mjeseca terapije. Čak i prije nego što su nastupile značajne promjene u tjelesnoj masi, što pokazuje da sama molekula semaglutida pruža zaštitno djelovanje i prije gubitka kilograma. Napravljene su i dvije studije u stvarnom svijetu, kako bi se potvrdili rezultati kliničkih studija i provjerilo kako semaglutid stvarno djeluje u realnoj populaciji - istaknuo je Miličić.

Tako je kaže, SCORE studija koja je provedena na više od 27.000 pacijenata pokazala smanjenje rizika od kardiovaskularne smrti, srčanog udara i moždanog udara za 42 posto, smanjenje rizika od smrti od svih uzroka, srčanog udara i moždanog udara za 57 posto i smanjenje rizika od smrtnosti povezane s kardiovaskularnim bolestima za 73 posto.

Foto: 123RF

STEER studija je prva usporedila zaštitno djelovanje semaglutida 2,4 (Wegovy)s tirzepatideom (Mounjaro), a riječ je o dva poznata lijeka za mršavljenje.

- Rezultati su pokazali da je semaglutid smanjio rizik od srčanog i moždanog udara ili smrti za 57 posto u odnosu na tirzepatid kod osoba s pretilošću i kardiovaskularnom bolešću koje su redovito uzimale terapiju. Istraživanje je pokazało značajno smanjenje rizika od bilo kojeg uzroka od 29 posto za srčani udar, moždani udar i smrt kod korisnika semaglutida 2.4 u usporedbi s korisnicima tirzepatida, medu svim liječenim osobama, bez obzira na prekide u terapiji. Ovo jasno pokazuje superiornost semaglutida u zaštiti kardiovaskularnog zdravlja među dostupnim GLP-1 1 srodnim terapijama - zaključio je Miličić.

