Hrvati su napravili privatno klizalište za Cristiana Ronalda!

Njihova klizališta nalaze se na lokacijama koje oduzimaju dah: od resorta svega nekoliko metara udaljenih od tirkiznog mora i najluksuznijih jahti u Europi, do privatnih klizališta za najpoznatije osobe svijeta, poput onog klizališta na imanju Cristiana Ronalda. Svaki projekt dizajniran je custom-made, sa svom proizvedenom opremom po mjeri, precizno dizajniranom i instaliranom klizalištu koje nudi pravi ledeni luksuz.

Hrvatska tvrtka Ice Wonderland u svega nekoliko godina pozicionirala se kao svjetski prepoznat brend specijaliziran za dizajn i proizvodnju luksuznih klizališta na destinacijama koje su sinonim za luksuz. Svaki njihov projekt odiše diskretnim luksuzom, postavljajući nove standarde u svijetu premium hospitality zimske ponude.

Ledeni luksuz kojeg izvoze Hrvati

U posljednjih nekoliko godina, Ice Wonderland je postao predvodnik trenda luksuznih klizališta u hotelima i resortima s 5 zvjezdica, gdje dizajn leda pretvara ledenu površinu u ekskluzivni doživljaj.

Ice Wonderland klizališta tako ove zime krase najprestižnije destinacije u regiji poput: Portonovi – ultra-luksuznog resort destinacije s pet zvjezdica, domaćinom prvog europskog resorta prestižnog lanca One&Only, na kojem se mediteranska elegancija spaja s vrhunskim luksuzom, Porto Montenegro, lokaciju na kojem je lanac Regent Hotels & Resorts, gdje je klizalište pored omiljena aktivnost elitnih gostiju, te domaći Roxanich Wine & Heritage Hotel u Istra gdje je klizalište dalo poseban zimski ugođaj uz njihovu vrhunsku ponudu vina i pjenušaca.

Imati privatno klizalište za svoje goste danas je sinonim za luksuzne destinacije

Ice Wonderland klizališta jednako su impresivna u glamuroznim resortima i heritage boutique hotelima. Trend je to koji danas donosi višestruku vrijednost - od povećanja broja posjetitelja, produljivanja duljine boravka gostiju, te podizanje imidža i prestiža destinacije.

- Prije deset godina imala sam priliku vidjeti prvo i dugo godina jedino klizalište u Europi iz domene luksuznih hotela i resorta – u prestižnom Plaza Athénée u Parizu. Oduševila me briljantna izvedba i sofisticirani boutique koncept klizališta, namijenjen isključivo gostima hotela. Tada sam odlučila da ćemo uz postojeći Ice Wonderland razviti i Ice Wonderland Premium, dizajniran za najzahtjevnije lokacije i goste koji traže ekskluzivno iskustvo - istaknula je Rahela Bošnjak, generalna menadžerica.

Unazad pet do šest godina Ice Wonderland je počeo otvarati tržište luksuznih klizališta, iako su u početku realizirali samo jedan ili dva projekta godišnje. Nakon rada na projektima za Cristiana Ronalda, hrvatski brend za projektiranje, izradu i postavljanje klizališta odabrali su i svjetski poznatim hotelskim lancima i grupacije iz različitih dijelova svijeta.

Potencijal je ogroman, a prepoznatljivost brenda raste svakim novim projektom, naglašava Rahela Bošnjak koja je otkrila i kako trenutno montiraju klizališta u nekoliko luksuznih resorta u Europi, te dovršavaju jedan spektakularan projektu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kojeg kako ističe, jedva čekaju da ugleda svjetlo dana.