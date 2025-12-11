Mala hrvatska tvrtka postigla veliki uspjeh: Postavili najveće klizalište u Švicarskoj

Riječka tvrtka Arctic, jedan od vodećih hrvatskih proizvođača klizališnih sustava, potpisala je projekt koji ju je definitivno lansirao na europsku kartu industrije zabavnih i sportskih sadržaja. Naime, upravo su oni postavili najveće klizalište i ledeni park u Švicarskoj, impozantnu instalaciju smještenu ispred poznate Bossard Arene u Zugu.

S površinom od 1650 četvornih metara glavnog klizališta i dodatnom stazom za klizanje od 250 četvornih metara, riječki Arctic stvorio je pravi zimski spektakl koji je već u prvim danima postao jedno od najprivlačnijih gradskih okupljališta. Projekt je donio i tehnološku novost: premijerno je predstavljena nova generacija ograde iz Arcticove proizvodnje, razvijena posebno za zahtjevnija, moderna klizališta i rekreativne instalacije.

- Posebno sam ponosan na međunarodnu prepoznatljivost Arctica i naših proizvoda. Velika je čast stvarati nešto ovako veliko – najveći ledeni park u Švicarskoj, u zemlji koja živi zimske sportove i u kojoj je hokej dio identiteta - rekao je Denis Ventin, prokurist tvrtke.

Potpora grada i slavnog hokejaškog kluba

Projekt je sufinancirao grad Zug, koji je želio svojim građanima ponuditi jedinstveni zimski sadržaj tijekom blagdanske i zimske sezone. No značajnu ulogu imao je i hokejaški klub EVZ Zug, jedan od najuspješnijih švicarskih klubova te dom brojnih reprezentativaca države koja je 2025. osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu u hokeju.

Suradnja s klubom dodatno potvrđuje ambiciju i stručnost hrvatske tvrtke, koja se posljednjih godina sve snažnije okreće stranim tržištima.

'Sve jače izlazimo na strana tržišta'

Arcticova instalacija u Zugu još je jedna potvrda da se riječki tim ozbiljno pozicionira u međunarodnoj areni. Uz stabilnu poziciju u Hrvatskoj, tvrtka sada ubrzano širi svoje djelovanje.

„Uz snažnu poziciju na domaćem tržištu, sve jače izlazimo i na strana tržišta zabavnih i sportskih sadržaja. Trenutačno smo u pregovorima za projekte u Kanadi, na Novom Zelandu i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što nam potvrđuje da smo na dobrom putu“, istaknuo je Ventin.

Hrvatska tehnologija na europskom ledu

Postavljanje najvećeg ledenog parka u Švicarskoj ne predstavlja samo poslovni uspjeh jedne tvrtke, već i pokazatelj da hrvatska tehnička rješenja i inovacije mogu konkurirati na najzahtjevnijim tržištima. Arctic je svojim projektom u Zugu pokazao da kvaliteta, stručnost i inovativnost mogu iz male sredine dovesti do velikih međunarodnih uspjeha — i to ledeno čistih i sjajnih poput savršeno izbrušenog klizališta.