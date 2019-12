Hrvatice na uređivanju: Prije Božića idu na korekciju usana

Najpopularnija metoda su fileri koji su najjednostavniji, ali uvjet za to je naglašena gornja usna. Usne se mogu oblikovati kirurški, filerom ili kombinacijom.

- Postoji i kirurška metoda podizanja usana. Kod spuštenih usana to je jedina mogućnost da se kasnije filerom dobiju senzualne usne - naglašava dr. Miletić.

Fileri traju od šest do dvanaest mjeseci, a sve ovisi o enzimu u krvotoku koji razgrađuje hijaluron.

- U prosincu imam oko 30 kirurških operacija usana, a na filere mi dolazi puno više žena - napominje kriurg te dodaje da pored želja pacijentica, uvijek pazi na simetriju i estetiku.

- Ako su usne premale ili jako spuštene, teško je dobiti nešto previše. Tako da pazimo na simetriju i ako se pacijenticama ne sviđa, uvijek mogu otići kod nekog drugog - napominje te dodaje da se u estetskoj kirurgiji teži simetriji i idealnim proporcijama cijelog tijela.

Sve što je simetrično je lijepo i to je ono što uvijek nastojimo objasniti ljudima - kaže dodajući da su usne nakon aplikacije filera otečene dva dana. Komplikacija tretmana filerom uglavnom je hematom, a oporavak traje nekoliko dana. Može doći do asimetrije kao posljedica prijašnje asimetrije pa se kasnije radi korekcija. Kod kirurškog zahvata se pak može javiti infekcija operacijske rane. Većina žena unaprijed zna kakve usne žele imati, no nije sve tako jednostavno.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

- Pacijentice često dolaze sa slikom usana, ali želje su jedno, a mogućnosti drugo. To sve ovisi o anatomiji usana, što znači da kod žena sa širim ustima usne ispadaju fenomenalno, dok žene s uskim ustima imaju nešto manje dobar rezultat - kaže dr. Miletić kojem žene najčešće dolaze sa slikama usana Kylie Jenner.

- Žene traže usne kao Kylie i Severina, no općenito žele da usne izgledaju sočnije - tvrdi.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Sa sličnim zahtjevima se pred blagdane susreo i estetski liječnik dr. Nikola Milojević.

- Najtraženiji oblik usna je onaj kakav nose sestre Kardashian i Meghan Markle. Što prirodnije, to bolje. Minimalnim korekcijama želi se postići takozvani srcoliki izgled usana. Pred Božić je jedan od naših najačih perioda kada radimo puno tretmana. Često ljudi traže lijepe, sočne usnice za te poljubce pod imelom i za Novu godinu, a ljudi traže i botoks za znojenje, ljudi ne biti znojni na svim tim partijima i to je jako popularan tretman. Isto tako i punjenje podočnjaka filerima i nešto za sjaj lica - kazao je Milojević i dodao da je rok trajanja filerima kod usnica kraći nego kod drugih djelova tijela jer je usnica jako prokrvljena i dosta je mičemo.

Foto: PA/PIXSELL

- Neki fileri malo duže traju, a neki kraće, ali to je sve stvar metabolizma i razlikuje se od pacijenta do pacijenta. Recimo kod podočnjaka ili nosa mogu trajati dvije do tri godine, a za labijalne bore i to 15 godina - zaključio je Milojević.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: