OČEKIVANO ILI?

Hrvatice otkrivaju! Evo u kojoj pozi najčešće doživimo vrhunac

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Fotolia

Na dnu ljestvice našle su se seksualne igračke, koje su dobile 27 glasova (3 posto), što znači da unatoč sve većoj popularnosti seksi igračaka, većina žena ipak češće poseže za partnerom nego za pomagalima

U našoj anketi sudjelovalo je gotovo 1000 čitateljica, a pitali smo ih u kojoj pozi najčešće doživljavaju orgazam – rezultati su i više nego zanimljivi.

Najveći broj glasova, njih 236 (24 posto), otišao je doggy (psećoj) pozi, koja očito ostaje favorit među ispitanicama. Na drugom mjestu nalazi se misionarska poza s 222 glasa (23 posto), što pokazuje da klasika još ima svoje čvrsto mjesto u spavaćoj sobi. Treće mjesto zauzela je poza kaubojke sa 181 glasom (19 posto) - idealna za žene koje vole imati kontrolu.

IZNENADIT ĆETE SE Sedam stvari koje vam nitko neće reći o seksu nakon razvoda
S druge strane, na dnu ljestvice našle su se seksualne igračke, koje su dobile tek 27 glasova (3 posto), što znači da unatoč popularnosti na društvenim mrežama, većina žena još uvijek češće poseže za partnerom nego za pomagalima. Nešto bolje prošla je i 69 poza s 36 glasova (4 posto), dok obrnuta kaubojka (44 glasa) i poza žlice (39 glasova) ostaju među manje 'orgazmičnim' položajima.

Foreplay of young lovers lying in bed
Foto: Andrey Guryanov

Čak 12 posto ispitanica (114 glasova) odgovorilo je da ne zna što je poza – dok je 7 posto (70 glasova) poručilo da su im prsti sasvim dovoljni.

Bez obzira na to volite li klasiku, dominaciju ili eksperimentiranje, jasno je da su doggy i misionarska poza i dalje prvaci ženskog užitka.

Ako još niste, obavezno ispunite anketu i otkrijte nam koja seks poza vas dovodi do vrhunca, kliknite OVDJE.

Foto: 24sata

