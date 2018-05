Hrvatska među top 10 zemalja za nekonvencionalna putovanja

Američka mreža turističkih agencija za elitna putovanja Virtuoso svrstala je Hrvatsku među 10 najboljih zemalja za nekonvencionalna putovanja s autentičnim doživljajima.

Uz to što je naša zemlja na top listi nekonvencionalnih putovanja u svijetu, i to jedna od samo dvije zemlje u Europi, Hrvatska svake godine privlači i sve više američkih putnika koji žele luksuzan odmor, planirane izlete i zanimljivu ponudu. Hrvatska turistička zajednica (HTZ) je u priopćenju za medije objavila da su u američkom Virtuosu do toga došli analizom trenutnih i predviđenih rezervacija putovanja.

- Da je riječ o značajnom pokazatelju govori i činjenica da se među top 10 zemalja u navedenoj kategoriji, uz Hrvatsku, nalazi još samo jedna europska zemlja, Island - kažu u HTZ-u.

Direktor Glavnog ureda HTZ-a Kristijan Staničić ocjenjuje da rezultati te analize ukazuju na odličnu poziciju Hrvatske na velikom američkom tržištu.

- Važno je da smo na tržištu SAD-a prepoznati kao turistička destinacija raznovrsne, kvalitetne, bogate i originalne ponude. Hrvatska je do sada u Europi prepoznata kao destinacija pogodna za obiteljska putovanja, a sada imamo i potvrdu da smo to i na američkom tržištu - izjavio je Staničić.

Foto: Shutterstock

Američki turisti su među najboljim potrošačima u Hrvatskoj s gotovo 160 eura dnevne potrošnje.

Po podacima HTZ-a, prošle je godine u Hrvatsku došlo 35 posto više turista iz SAD-a ili njih 476 tisuća, koji su ostvarili 1,3 milijuna noćenja ili 34 posto više. U prvim mjesecima ove godine i dalje se nastavlja rast, te je već do sada došlo 25 posto više američkih turista nego u isto vrijeme prošle godine.

U analizi Virtuosa je očito da tzv. Generation Z, koja čini više od četvrtine američke populacije te ima snažan utjecaj na odluke o obiteljskim putovanjima, traži više aktivnih iskustva, neobične destinacije i doživljaje koje mogu dijeliti putem društvenih mreža.

Analiza je fokusirana i na ključne motive putovanja, posebice u segmentu luksuznih obiteljskih putovanja u kojima se Virtuoso, zajedno sa svojom mrežom suradnika diljem svijeta, specijalizirao.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Tako se kao glavni motivi putovanja u 2018. ističu obiteljska putovanja, ekskluzivna putovanja - vile, jahte, ali i luksuzni morski i riječni kruzing, aktivni te avanturistički izleti, eno-gastro i kulturni turizam, odmori u resortima, edukacijska te putovanja motivirana specifičnim povodima poput medenog mjeseca ili proslava različitih obljetnica.

Navedene pozitivne trendove također potvrđuje i nedavno objavljen Virtuoso Luxe Report 2018, godišnje istraživanje koje donosi ključne trendove i uvide u industriju luksuznih putovanja.

U tom je istraživanju Hrvatska uvrštena među top 10 destinacija u tri kategorije, s napretkom na ljestvici u odnosu na rezultate istraživanja za 2017. godinu.

- Hrvatska je sada na 2. mjestu u kategoriji najpopularnije rastuće destinacije, dok je u kategoriji najpopularnije destinacije za tzv. Milenijalce na 6. mjestu, a 8. mjesto držimo u kategoriji najpopularnije internacionalne destinacije - prenose iz Glavnog ureda HTZ-a.