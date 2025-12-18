Obavijesti

PODRŠKA MLADIMA

'Hrvatska za djecu': Susret pun emocija stipendista i prijatelja

Zaklada 'Hrvatska za djecu' održala je danas blagdansko druženje sa svojim stipendistima i prijateljima Zaklade, okupljajući mlade stipendiste, partnere i uzvanike u svečanom predblagdanskom ozračju
Zagreb: Zaklada ''Hrvatska za djecu'' organizirala blagdansko druženje sa stipendistima i prijateljima Zaklade
Blagdansko druženje imalo je za cilj pružiti priliku stipendistima i prijateljima Zaklade da se okupe u prijateljskom okruženju, razmijene dojmove o protekloj godini i ohrabre jedni druge pred nove izazove. | Foto: Robert Anic/PIXSELL
