'Hrvatska za djecu': Susret pun emocija stipendista i prijatelja

Zaklada 'Hrvatska za djecu' održala je danas blagdansko druženje sa svojim stipendistima i prijateljima Zaklade, okupljajući mlade stipendiste, partnere i uzvanike u svečanom predblagdanskom ozračju
Blagdansko druženje imalo je za cilj pružiti priliku stipendistima i prijateljima Zaklade da se okupe u prijateljskom okruženju, razmijene dojmove o protekloj godini i ohrabre jedni druge pred nove izazove.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Blagdansko druženje imalo je za cilj pružiti priliku stipendistima i prijateljima Zaklade da se okupe u prijateljskom okruženju, razmijene dojmove o protekloj godini i ohrabre jedni druge pred nove izazove. |
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Blagdansko druženje imalo je za cilj pružiti priliku stipendistima i prijateljima Zaklade da se okupe u prijateljskom okruženju, razmijene dojmove o protekloj godini i ohrabre jedni druge pred nove izazove.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Događaj je održan u Zagrebu, a među sudionicima su bili ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, koji su pozdravili stipendiste i prijatelje Zaklade te naglasili važnost podrške mladima tijekom njihovog obrazovanja i osobnog razvoja.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Dobili su prigodne poklone i podružili se u duhu blagdana. Ovaj je susret poslužio i kao prilika za zahvalnost svima koji sudjeluju u misiji Zaklade – od stipendista i njihovih obitelji do partnera i donatora koji svojim angažmanom omogućuju daljnje ulaganje u budućnost mladih generacija.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL