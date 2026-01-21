Projektirana kao područna, škola kraj Kastva za 448 učenika u potpunosti odgovara suvremenom konceptu koji potiče boravak, igru i učenje kroz cijeli dan
Projekt s potpisom 3LHD-a PLUS+
Hrvatski arhitektonski tim gradi podzemnu školu u Rešetarima!
Čitanje članka: 3 min
Na rubu Kastva, u naselju Rešetari, rađa se nova osnovna škola koja već u fazi gradnje mijenja način na koji razmišljamo o obrazovnim prostorima. Nije riječ samo o još jednoj javnoj zgradi, već o pažljivo osmišljenome mjestu učenja, susreta i svakodnevnog života zajednice. Projektirana kao područna škola za 448 učenika i rad u jednoj smjeni, nova Osnovna škola Kastav u potpunosti odgovara suvremenom konceptu cjelodnevne škole koji potiče boravak, igru i učenje kroz cijeli dan.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+