Hrvatski arhitektonski tim gradi podzemnu školu u Rešetarima!

Foto: Arhitektonski studio 3LHD

Projektirana kao područna, škola kraj Kastva za 448 učenika u potpunosti odgovara suvremenom konceptu koji potiče boravak, igru i učenje kroz cijeli dan

Na rubu Kastva, u naselju Rešetari, rađa se nova osnovna škola koja već u fazi gradnje mijenja način na koji razmišljamo o obrazovnim prostorima. Nije riječ samo o još jednoj javnoj zgradi, već o pažljivo osmišljenome mjestu učenja, susreta i svakodnevnog života zajednice. Projektirana kao područna škola za 448 učenika i rad u jednoj smjeni, nova Osnovna škola Kastav u potpunosti odgovara suvremenom konceptu cjelodnevne škole koji potiče boravak, igru i učenje kroz cijeli dan.

