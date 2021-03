Devet hrvatskih gradova ove godine sudjeluje u 12. godišnjem događanju 'Global Greening' prema inicijativi irskog turizma u sklopu kojeg će kao i drugi gradovi u svijetu na 14 lokacija obilježiti irski nacionalni praznik Dan sv. Patrika i time dati i podršku globalnom ozelenjavanju.

O tome su jučer izvijestili iz irskog veleposlanstva u Hrvatskoj, napominjući da se ove godine u tu inicijativu uključuje rekordan broj gradova i lokacija u cijeloj Hrvatskoj na kojima će se danas ozelenjeti razne javne površine i prostori poput muzeja, galerija, fontana, parkova i drugih u večernjim satima, s početkom od 19 sati.

Zelena je zaštitna i prepoznatljiva boja Irske, koju koristi i irski turizam u brendiranju, marketinškim kampanjama i drugim aktivnostima, uključujući inicijativu za globalno ozelenjavanje pokrenutu prije 11 godina u Australiji, kada je kultna operna kuća u Sidneyu 17. ožujka 2010. bila osvijetljena zelenom bojom.

Među hrvatskim gradovima i općinama koji se ove godine uključuju u irsku inicijativu i obilježavanje Dana sv. Patrika su Zagreb, Rijeka, Zadar, Split, Pula, Dubrovnik i Varaždin, koji su i prije sudjelovali, dok se prvi put pridružuju Hvar i Oriovac, kao jedini iz Slavonije.

Zagreb će tako ozelenjeti fontane, Muzej suvremene umjetnosti, Galeriju Klovićevi dvori i Meštrovićev paviljon, Rijeka Trsatska gradinu, lučke dizalice Molo Longo i fontane na Jadranskom trgu, Split fontanu ispred Prokurativa, Dubrovnik Malu Onofrijevu fontanu, dok će Zadar to izvesti na lokaciji Pozdrav suncu, a Pula kružni tok na ulazu u grad.

Varaždinski 'zeleni predstavnik' će biti Hrvatsko narodno kazalište, dok će a Hvar ozelenjeti Tvrđavu Fortica, a Oriovac (općina kod Slavonskog Broda) svoj zdenac.

I u svijetu se mnoge zemlje, gradovi, lokacije i atrakcije pridružuju toj inicijativi, pa i Sydneyjska opera gdje je sve i počelo, a kao novost iz Tourism Ireland-a za ovu godinu najavljuju i najsjevernije ozelenjavanje do sada - poštanskog sandučića na vrhu planine Øretoppen u Norveškoj, 350 kilometra unutar arktičkog kruga.

Novi su i dvorac Gwrych u Walesu (mjesto snimanja najnovije serije reality showa I'm A Celebrity ... Get Me Out Of Here), najveća fontana na svijetu Palm u Dubaiju, najviša zgrada u Južnoj Americi Torre Costanera u Čileu, Blejski dvorac u Sloveniji, Pacifički park na pomolu Santa Monica u Kaliforniji, BC BC u Vancouveru, vrata Sekenani u nacionalnom rezervatu Maasai Mara u Keniji i vila E-1027 u Roquebrune-Cap-Martinu u Francuskoj.

Oni se pridružuju već 'starim ozelenjavačima' na Dan sv. Patrika: kosom tornju u Pizi, slapovima Niagara i Victoria, londonskom Eye-u, Las Vegasu, Aucklandu, prinčevoj palači u Monaku, Madridu i mnogima drugima.

Čelnik irske Uprave za turizam Niall Gibbons iznosi da više od 70 milijuna ljudi širom svijeta tvrdi da ima veze s Irskom i obilježavanjem Dana sv. Patrika te se mogu ponovno povezati sa svojim nasljeđem, a što smatra važnim posebice ove godine, kada mnogi ljudi u svijetu koji žive u inozemstvu ne mogu putovati kući.