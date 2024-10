Hrvatski liječnici o mjerenju krvnog tlaka: Evo što utječe na rezultat i kako se pravilno mjeri

Često primijetim da pacijenti griješe kod mjerenja krvnog tlaka kod kuće, posebno s tlakomjerima koji se postavljaju na zapešće i koji nisu baš posve precizni. Kad čovjek koristi takav tlakomjer, češće se dogodi da samo spusti ruku u krilo, ili čak pored tijela, a kod takvog mjerenja češće su i greške, s tim da razlike između izmjerenog i stvarnog tlaka mogu biti značajne. Zato pacijentima preporučujem tlakomjer kod kojeg se manžeta postavlja na nadlakticu, jer su nešto pouzdaniji i kod pravilnog mjerenja rezultati mogu biti vrlo kvalitetni, kaže prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, specijalist opće medicine, komentirajući rezultate nove studije koja je pokazala da "nepravilno položena ruka tijekom mjerenja krvnog tlaka – bilo kod kuće ili u liječničkoj ordinaciji – može rezultirati očitanjima koja su znatno viša nego kad je ruka u preporučenom položaju: pravilno poduprta na stolu, s manžetom postavljenom u razini srca".

POGLEDAJTE VIDEO: Svaki četvrti Hrvat nije fizički aktivan

Pokretanje videa... 01:29 Vježbanjem do jačeg uma i srca. Treniranjem se tope kilogrami i smanjuje rizik od demencije. | Video: 24sata/pixsell

Studija je objavljena u časopisu JAMA Internal Medicine početkom tjedna i već smo pisali o njoj OVDJE, a u njoj se ističe da ruka oslonjena na krilu tijekom mjerenja može uzrokovati precijenjeno sistoličko očitanje krvnog tlaka za 3,9 mm Hg i dijastoličko očitanje za 4 mm Hg. Ako ruka visi uz tijelo, sistoličko očitanje može biti precijenjeno za 6,5 mm Hg, a dijastoličko za 4,4 mm Hg.

Foto: 24sata

Ovo je uputa o preporučenom položaju za mjerenje tlaka kakva se može pronaći kod većine tlakomjera

Istraživači sa Sveučilišta Johns Hopkins regrutirali su 133 odrasle osobe iz Baltimorea u Marylandu, u razdoblju od kolovoza 2022. do lipnja 2023. godine. Sudionici su bili u dobi od 18 do 80 godina, nasumično raspoređeni da im se krvni tlak mjeri u tri različita položaja ruke: oslonjena na stol (preporučena praksa), oslonjena na krilo ili viseća uz tijelo, bez potpore. Svaki sudionik je imao ukupno 12 mjerenja krvnog tlaka u sva tri položaja ruke. Među sudionicima, kada su im ruke bile oslonjene na stol kako preporučuju kliničke smjernice, prosječna vrijednost krvnog tlaka bila je 126/74. No, kada su im ruke bile oslonjene na krilo, prosječna vrijednost bila je 130/78, a kada su im ruke visjele uz tijelo, prosječno očitanje bilo je 133/78, upozoravaju autori studije.

Valja reći, otkriće nije neka dramatična novost, jer se već dulje zna da su tlakomjeri učinkovitiji u tom jednom položaju i u uputama za korištenje većine tlakomjera novije generacije kao poželjan se navodi navodi upravo ovaj kod kojega osoba sjedi za stolom, s rukom blago naslonjenom na stol, tako da je manžeta koja očitava otkucaje srca otprilike u ravnini srca. No, studija je još jedna potvrda da i o tome kod mjerenja tlaka treba voditi računa, kaže sugovornik.

Foto: 123RF

Izbjegavajte tlakomjere koji se postavljaju na zapešće jer su u pravilu manje precizni od onih kod kojih je manžeta postavljena na nadlaktici i - bliže srcu

- Imate novijih tlakomjera sa manžetom za podlakticu koji imaju kutijicu dizajniranu s utorom, tako da se ona kod mjerenja postavi na stol i ruka položi u taj utor, kako bi položaj u kojem se mjeri bio što pravilniji. To više nisu skupi uređaji, dostupni su i ako već kupujemo nešto za kontrolu zdravlja, onda nije loše potražiti takvu varijantu - ističe prof. dr. sc. Tiljak. Dodaje kako novije preporuke idu za time da tlak trebamo izmjeriti tri puta za redom, uz pauzu od 5 minuta između mjerenja te u evidenciju zapisati srednju vrijednost.

- Noviji tlakomjeri danas su i baždareni tako da sami mjere tri puta i onda prikazuju, odnosno 'pamte' srednju vrijednost tih mjerenja. No, ako nemamo takav, dobro je napraviti to samostalno. I ako mogu preporučiti - uvijek je korisno ako uređaj ima i opciju mjerenja pulsa, jer to omogućava da se zabilježe i eventualne aritmije srca - kaže sugovornik. Tu opciju danas ima gotovo većina modernijih tlakomjera, pa ih zapravo i nije teško pronaći.

Uz sve spomenuto, nije svejedno ni u koje doba i kako se tlak mjeri. Nipošto nije pametno činiti to ujutro odmah nakon buđenja, jer to je tlak u trenucima kad se tijelo razbuđuje, a ne realno stanje tijekom dana, kaže dr. med. Dragan Soldo koji se u ordinaciji također susreo s pacijentima koji mjere tlak na pogrešan način, pa nije uvijek lako pratiti kretanje da bi se postavila dobra terapija.

Foto: 123RF

Noviji tlakomjeri nerijetko imaju opciju izbacivanja srednje vrijednosti nakon 3 mjerenja, a posebno se preporučuju oni koji imaju i opciju mjerenja pulsa

- Osim toga, ne treba mjeriti tlak neposredno nakon što ste radili neki teži kućni posao. Prvo sjednite na pet do deset minuta, malo se opustite i pravilno dišite, pa tek onda izmjerite, pazeći na položaj ruke - dodaje.

Mnogi pacijenti koji imaju problema s tlakom ne žele se opterećivati mjerenjem tlaka kod kuće, pa se oslanjaju samo na mjerenje u ordinaciji obiteljske medicine, no to nije dobro, kaže dr. Tiljak.

- Naime, često postoje značajne razlike između 'kućnog' i 'ambulantnog' tlaka i za dobro postavljanje terapije važno je imati rezultate mjerenja u nekim svakodnevnim situacijama. No, opet, naglasio bih da nema smisla mjeriti tlak sedam ili osam puta na dan, odnosno pretjerano se koncentrirati na to. Za dobru kontrolu dok se usklađuje terapija dovoljno ga je izmjeriti jednom do dva puta na dan, a nakon što smo terapijom dobro regulirali tlak, provoditi kontrolu dva puta tjedno - zaključuje prof. dr. sc. Tiljak.