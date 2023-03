Hrvatski Poirot: Ivan Vučetić je izumom riješio ubojstvo, a Hvaru je poklonio svoju knjigu

Da Hvaranin Ivan Vučetić, u svijetu poznat kao Juan Vucetich, još 1880. godine u jednom članku u stručnom časopisu koji je izlazio u Argentini nije dokazao da dva otiska prsta nikad nisu identična i da se zbog toga mogu koristiti u praktičnoj identifikaciji zločinaca te kasnije razvio cijeli sustav za to, ubojstvo šestogodišnjeg dječaka Ponciana Carballa Rojasa i njegove četverogodišnje sestre Terese možda nikad ne bi bilo riješeno. Kao i mnogi drugi zločini u svijetu nakon toga.

POGLEDAJTE VIDEO. Tradicija duga 500 godina - hvarska procesija 'Za križem'

Vijest o tome da su dvoje mališana brutalno ubijeni potresla je argentinski gradić Necocheu u lipnju 1892., a lokalna policija stalno se vrtjela u krug. Majka Francisca Rojas, koja je i sama imala ranu na vratu, tvrdila je da je za napad odgovoran njezin bivši ljubavnik Pedro Velasquez, dok je on poricao krivnju. Imao je alibi pa policajci nisu znali kako raspetljati priču. Zato su pozvali u pomoć inspektora Eduarda Alvareza, iz središnjeg policijskog ureda u La Plati, gdje se nekoliko godina prije toga zaposlio mladi Vučetić.

Posjetivši mjesto zločina, inspektor je uočio krvavi otisak na vratima sobe mališana i zatražio da se Francisci Rojas uzme otisak prstiju. Tu se u slučaj uključio Ivan Vučetić, koji je usporedbom njezina otiska i krvavog otiska prstiju na vratima dokazao da je Francisca Rojas ubojica vlastite djece. Suočena s tim dokazima, žena je ubrzo priznala čedomorstvo i osuđena je na doživotnu robiju.

Foto: MATICA ISELJENIKA HRVATSKE/MNOGRAFIJA VUČETIC

To je prvi poznati svjetski kriminalistički slučaj riješen pomoću metode usporedbe otisaka prstiju, odnosno daktiloskopije, čiji je izumitelj Vučetić. Treba reći da su se znanstvenici i prije bavili otiscima prstiju te različitim metodama pokušavali doći do potvrde da su oni kod svakog čovjeka jedinstveni, no tek nakon što je Vučetić ustanovio vlastitu metodu daktiloskopske identifikacije, ta je metoda postala učinkovita. Danas je to uobičajena disciplina kriminalističke tehnike u cijelom svijetu i još jedna od glavnih metoda u rješavanju zločina.

Priča o životnom putu Ivana Vučetića bila je relativno nepoznata hrvatskoj javnosti zato što je vrlo rano otišao iz Hrvatske i više gotovo da se i nije vraćao. Godine 2008. je, uz suradnju Hrvatske matice iseljenika i Hrvatskog muzeja turizma, organizirana izložba posvećena 150. obljetnici njegova rođenja. Autorica izložbe je donedavna djelatnica Matice iseljenika Hrvatske, sad umirovljenica, prof. Ljerka Galić, koja je osobno putovala u Argentinu, u La Platu, gradić u kojem je Vučetić živio i radio, te osigurala da dobijemo dio materijala koji se čuva u tamošnjemu muzeju policije "Museo Vucetich" i u razgovoru s članovima obitelji prikupila informacije o njegovu životu.

Foto: MATICA ISELJENIKA HRVATSKE/MNOGRAFIJA VUČETIC

Prikupljeni podaci objavljeni su u "Monografiji o Vučetiću", čiji je izdavač Matica, koja je i danas najbogatija "riznica" podataka, dokumenata i fotografija o Vučetiću. Naime, sam Vučetić gotovo da se i nije vraćao u Hrvatsku nakon što se iselio, a nije bilo ni mnogo kontakata njegove djece i unuka s dijelom obitelji u Hrvatskoj, pa je nešto više o njemu doista teško pronaći.

- U vrijeme kad mi je otac pričao obiteljske priče povezane s bratom moga djeda, Ivanom Vučetićem, bila sam premlada i to me nije previše zanimalo. Nažalost, danas, kad bih jako rado pitala neke stvari, više nemam koga, tako da sam i sama najviše informacija o njemu doznala upravo kroz projekt Matice iseljenika ili s interneta - kaže nam pranećakinja velikog izumitelja, Višnja Vučetić Novak, koja živi u obiteljskoj kući Vučetića na Hvaru.

Ivan je bio brat njezina djeda Jakova, a na Hvaru živi još jedan pranećak, unuk Vučetićeve sestre Nikolete.

Ivan Vučetić rođen je 20. srpnja 1858. kao najstariji od 11-ero djece, od kojih su samo petero doživjeli odraslu dob. Rođen je u obitelji bačvara Viktora Vučeticha i supruge Vincenze Covachevich te upisan u popis rođenih pod imenom Giovanni Antonio Vucetich. Hvar je tad još bio pod utjecajem Kraljevine Italije i zvao se Lesina.

Foto: Grad Hvar

- Ono što znam iz obiteljskih priča jest to da je još kao dijete pomagao u očevu bačvarskom obrtu, u kojemu su se radili okovi za bačve. Navodno mu se taj posao nije sviđao i bio je uvjeren da od toga nema kruha, pa je zanimljivo da ga je otac u ono doba poslao da se školuje - priča Višnja Vučetić Novak.

Vučetić je polazio Učiteljsku školu koju su držali hvarski franjevci, gdje je stekao znanje talijanskog i njemačkog jezika te glazbe.

- Glazba je talent koji se u našoj obitelji valjda genetski prenosi, jer smo svi pomalo talentirani i bavimo se glazbom. Tako je i naš Ivan Vučetić u mladim danima skladao dosta toga, pa i kasnije u Argentini, a odlično je svirao klarinet. Po tome su ga vjerojatno i prozvali 'kosić' - priča sugovornica.

I prema podacima iz "Monografije", Vučetić je neko vrijeme bio kapelan Hvarske glazbe.

Foto: MATICA ISELJENIKA HRVATSKE/MNOGRAFIJA VUČETIC

U Argentinu je otišao s bratom Martinom i nekoliko prijatelja 24. veljače 1884., s nepunih 26 godina. Navodno je putovao na brodu kao "slijepi putnik" u prostoru za ugljen. Tamo je prve četiri godine radio u državnoj tvrtki za javne radove, kanalizaciju i otpadne vode u Buenos Airesu. Kako je bio pismen i u međuvremenu je dobro naučio španjolski, dobio je priliku živjeti u gradiću La Plati. Šest godina kasnije zaposlio se kao vježbenik u središnjem policijskom odjelu pokrajine Buenos Airesa. Vrlo brzo postao je šef Ureda za statistiku, a od 1891. godine već je urednik mjesečnog statističkog biltena gradske policije.

Vučetića je jako zanimala primjena tad rasprostranjenih antropometrijskih istraživanja u otkrivanju zločinaca, pisao je i povezao se s utemeljiteljem betrijonaže (metoda identifikacije mjerenjem anatomskih razmjera), talijanskim znanstvenikom Alphonseom Bertillonom. Ubrzo mu je uprava policije u La Plati povjerila uspostavljanje "Službe za primjenu Bertillonove antropometrije", koja je u to vrijeme postala prihvaćena metoda za identifikaciju zločinaca u brojnim policijama svijeta. Taj sustav omogućavao je uspoređivanje visine tijela, širine raspona raširenih ruku, veličinu glave i slično.

Foto: MATICA ISELJENIKA HRVATSKE/MNOGRAFIJA VUČETIC

Nakon što je škotski liječnik Henry Faulds 1880. objavio članak o praktičnoj identifikaciji kriminalaca uz pomoć otisaka prsta u Japanu, do Vučetića je došlo i djelo britanskog prirodoslovca Sir Francisa Galtona "Finger prints", u kojemu je znanstveno obradio papilarne linije i podijelio ih u osnovne skupine, utvrdivši da bi one mogle imati dokaznu vrijednost. No Galton se nije bavio praktičnom primjenom tih modela. Tako je tek Vučetić 1891. proveo razvrstavanje otisaka prstiju lijeve i desne ruke po grupama i dao im klasifikacijske oznake te izradio obrazac za deseteroprstnu usporedbu. Njegova daktiloskopska formula bila je u obliku razlomka: upotrijebio je kombinaciju od osam znakova (četiri broja i četiri slova), tako da je lukove označio slovom A (arco) i brojem 1, unutarnju zamku slovom I (presilla interna) i brojem 2, vanjsku zamku slovom E (presilla externa) i brojem 3, a krug slovom V (verticulo) i brojem 4. Tako je dobio praktički primjenjiv sustav klasifikacije otisaka papilarnih linija i stvorio temelje nove znanosti koju je, prema sugestiji argentinskog znanstvenika, matematičara Francisca Latzine, 1894. godine nazvao daktiloskopijom, ističe prof. Ljerka Galić u "Monografiji".

Foto: MATICA ISELJENIKA HRVATSKE/MNOGRAFIJA VUČETIC

Nakon uspjeha u rješavanju slučaja Rojas, istom metodom riješena su još dva slučaja u kojima je Vučetićev sustav potvrđen. Stoga je 1893. vlada Buenos Airesa odlučila da se u sustav antropometrije uključi i uzimanje otisaka prstiju. Te godine Vučetić je objavio i svoje prvo djelo: "Opće upute za antropometrijski sistem", u kojem se poziva na istraživanja i razvrstavanja Francisa Galtona, dok svoj daktiloskopski sustav prvi put izlaže u ožujku 1901. godine, i to kao delegat policije iz La Plate na II. znanstvenom kongresu Latinske Amerike u Montevideu. Nakon toga uslijedilo je uvođenje njegove metode i uspostavljanje ureda diljem Južne Amerike. Priznanja toj metodi identifikacije ubrzo stižu iz cijeloga svijeta, pa on postaje počasni član mnogih znanstvenih akademija i ustanova. U Argentini mu je 1909. dodijeljen naslov "Vještaka daktiloskopije - perito identificador", nakon čega je zakonom iz 1911. godine naloženo stvaranje registra s daktiloskopskim sustavom za cjelokupno argentinsko stanovništvo.

Policija Buenos Airesa je Vučetiću uskoro dodijelila jednokratnu mirovinu od 25.000 argentinskih pesosa, koja mu je omogućila ostvarenje velike želje, da se potkraj 1912. otisne na znanstveno putovanje po Sjevernoj Americi, Aziji i Europi. Na tom je putu posjetio 18 zemalja i 43 grada, upoznajući se s radom drugih policijskih ureda i prenoseći im iskustva. Usput je iz Trsta ušao u Austro-Ugarsku, da bi posjetio rodni Hvar, gdje ga je dočekala Hvarska gradska glazba, i to izvedbom njegova djela. Tu se 1913., prvi i zadnji put nakon što se odselio iz Hrvatske, susreo s brojnom rodbinom i majkom Vincenzom te s prijateljima iz djetinjstva.

Foto: MATICA ISELJENIKA HRVATSKE/MNOGRAFIJA VUČETIC

Ljerka Galić u svojim je istraživanjima u Argentini prikupila i ponešto podataka o tome kakav je bio privatno.

- U Argentini sam došla do novinskih članaka o Vučetićevu životu, a jednom prigodom u La Plati mi je prišao sjedokosi gospodin koji je rekao da je Vučetićev unuk iz prvog braka. Bila sam zbunjena jer smo svi mislili da je Vučetić, praktični katolik, imao jedan brak i dvoje djece. No on je dva puta ostao udovac. Imao je tri braka i petero djece, četiri kćeri i sina, i svi su oni postali ugledni argentinski građani - istaknula je Galić 2008. godine na otvorenju izložbe.

Iz tih obiteljskih priča doznalo se i da je Ivan Vučetić bio jako omiljen u društvu, da je odlično svirao klavir i do kraja života bio zaokupljen glazbom.

Foto: MATICA ISELJENIKA HRVATSKE/MNOGRAFIJA VUČETIC

Nakon povratka u Argentinu, s mirovinom od 300 dolara mjesečno, Vučetić se povukao iz aktivnog života te posvetio pisanju knjiga i skupljanju dragocjene znanstvene građe, koju je 1923. godine poklonio Fakultetu pravnih i društvenih znanosti Sveučilišta u La Plati. To je poslužilo kao temelj da se u listopadu 1924. u gradiću Doloresu u blizini La Plata osnuje policijski muzej - Museo Policial, s Vučetićevom spomen-sobom.

Preminuo je 25. siječnja 1925. godine u 67. godini, a pokopan je u Doloresu. Njemu u čast policijska škola (akademija) osnovana 1941. u Rosariju, nedaleko od La Plata, nosi njegovo ime, kao i jedna gradska četvrt s parkom u La Plati. U Hrvatskoj je, pak, u sastavu Pravnog fakulteta u Splitu 1968. godine osnovan Kriminalistički institut "Ivan Vučetić", dok u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova u Zagrebu od 1953. djeluje Centar za kriminalistička vještačenja, koji od 1997. nosi njegovo ime.

Foto: MATICA ISELJENIKA HRVATSKE/MNOGRAFIJA VUČETIC

U samom gradu Hvaru postoji bista Ivana Vučetića, rad kipara, fra Joakima Gregova, predstojnika Franjevačkog samostana u Hvaru, a 2016. godine Grad je ispred nje postavio podni mozaik "Otisak prsta" hvarsko-splitske umjetnice Tonke Alujević. Povodom 160. obljetnice njegova rođenja, 2018. godine ponovno je bila postavljena izložba, odnosno multimedijalni projekt "Vučetić/Vucetich", autorice prof. Ljerke Galić, u suradnji s arhitektom Davidom Lušičićem, ističe Katija Vučetić, voditeljica Odsjeka za kulturu i odnose s javnošću Grada Hvara, uz čiju pomoć smo došli i do poduzetnika Tončija Trbuhovića, koji sakuplja i priprema privatnu zbirku vezanu uz život i rad Ivana Vučetića, s idejom da otvori malu galeriju njemu u čast.

Foto: MATICA ISELJENIKA HRVATSKE/MNOGRAFIJA VUČETIC

- Bit će to mali interpretacijski centar, s replikama njegovih fotografija, dokumenata i materijalima koje sam uspio prikupiti. Ideja je da to bude mjesto gdje će se i domaći i turisti moći upoznati s njim i njegovim izumom te se nadam da će sve biti spremno za otvorenje 1. lipnja, tako da bi centar bio dostupan posjetiteljima već tijekom predstojeće turističke sezone - kaže Trbuhović.

Foto: MUZEJ POLICIJE

Otvorenje bi se, kaže, moglo poklopiti sa stogodišnjicom od otvaranja "Museo Vucetich" u La Plati. Tako će punih 100 godina nakon što je Vučetić dobio priznanje u La Plati dobiti i svoj kutak u rodnom Hvaru.

Najčitaniji članci