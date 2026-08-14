Hrvoje i Jo spojili su se preko aplikacije za upoznavanje. Nakon mjeseci dopisivanja, vjenčali su se u Keniji, a danas zajedno grade život u Hrvatskoj
Naše kenijsko vjenčanje PLUS+
Hrvoje (49) i Jo (20) zaljubili su se preko aplikacije: 'Ljubav života pronašao sam u Africi'
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Svoju su ljubavnu priču Jo, studentica turizma iz Kenije, i Hrvoje, poduzetnik iz Zagreba, započeli kao i mnogi parovi danas - preko online aplikacije za upoznavanje. Prije godinu dana spojio ih je OkCupid, jedna od rijetkih platformi koja omogućuje upoznavanje ljudi iz cijeloga svijeta. Hrvoja je odmah osvojila Jojina ljepota i vedrina, a tijekom prvih razgovora razlika u godinama uopće nije bila tema. Satima su se dopisivali i razgovarali putem videopoziva te vrlo brzo shvatili da su "kliknuli".
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