Obavijesti

Lifestyle

Naše kenijsko vjenčanje PLUS+

Hrvoje (49) i Jo (20) zaljubili su se preko aplikacije: 'Ljubav života pronašao sam u Africi'

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 9 min
Hrvoje (49) i Jo (20) zaljubili su se preko aplikacije: 'Ljubav života pronašao sam u Africi'
Foto: PRIVATNA ARHIVA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvoje i Jo spojili su se preko aplikacije za upoznavanje. Nakon mjeseci dopisivanja, vjenčali su se u Keniji, a danas zajedno grade život u Hrvatskoj

Admiral

Svoju su ljubavnu priču Jo, studentica turizma iz Kenije, i Hrvoje, poduzetnik iz Zagreba, započeli kao i mnogi parovi danas - preko online aplikacije za upoznavanje. Prije godinu dana spojio ih je OkCupid, jedna od rijetkih platformi koja omogućuje upoznavanje ljudi iz cijeloga svijeta. Hrvoja je odmah osvojila Jojina ljepota i vedrina, a tijekom prvih razgovora razlika u godinama uopće nije bila tema. Satima su se dopisivali i razgovarali putem videopoziva te vrlo brzo shvatili da su "kliknuli".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Evo gdje u svijetu žene imaju najveće grudi i gdje su Hrvatice
'BUJNA LISTA'

Evo gdje u svijetu žene imaju najveće grudi i gdje su Hrvatice

Hrvatska je također na ovoj 'bujnoj listi' zemalja sa ženama s najvećim grudima na svijetu - provjerite kako stojimo i tko je ispred, odnosno iza nas
20 zanimljivosti o intimi: Znate li koliko muškaraca ima ponos veći od 18 centimetara?
TKO BI REKAO?

20 zanimljivosti o intimi: Znate li koliko muškaraca ima ponos veći od 18 centimetara?

Donosimo najzanimljivije fobije, seksualne fetiše i običaje iz cijeloga svijeta. Provjerite kakav je stav tijekom povijesti bio prema djevičanstvu, muškosti i seksu općenito
Šampioni rasprave: Ovi znakovi Zodijaka se najbolje svađaju
UVIJEK POBJEĐUJU

Šampioni rasprave: Ovi znakovi Zodijaka se najbolje svađaju

Astrolozi navode da, ukoliko se nađete usred svađe s nekim od zračnih horoskopskih znakova, sigurno nećete dobiti bitku. Takvim je znakovima pobjeda zajamčena baš svaki put

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026