Hrvoje (49) i Jo (20) zaljubili su se preko aplikacije: 'Ljubav života pronašao sam u Africi'

Svoju su ljubavnu priču Jo, studentica turizma iz Kenije, i Hrvoje, poduzetnik iz Zagreba, započeli kao i mnogi parovi danas - preko online aplikacije za upoznavanje. Prije godinu dana spojio ih je OkCupid, jedna od rijetkih platformi koja omogućuje upoznavanje ljudi iz cijeloga svijeta. Hrvoja je odmah osvojila Jojina ljepota i vedrina, a tijekom prvih razgovora razlika u godinama uopće nije bila tema. Satima su se dopisivali i razgovarali putem videopoziva te vrlo brzo shvatili da su "kliknuli".