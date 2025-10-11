Hrvoje Zirojević: Otac je bio siroče, a naučio me biti čovjek

Hrvoje Zirojević je jedno od najpoznatijih imena hrvatske gastronomije, chef koji već godinama postavlja standarde vrhunske kuhinje. U splitskom restoranu Dvor, gdje vodi kuhinju s prepoznatljivom strašću i posvećenošću detaljima, Zirojević spaja tradiciju i suvremenost na tanjuru. Njegova najveća inspiracija dolazi iz Dalmacije - mora, mirisa, začina i starih recepata koje vješto oživljava u modernom ruhu. U njegovim jelima prepoznaje se duboka povezanost s baštinom, ali i želja da se gostima pokaže koliko je mediteranska kuhinja živa, bogata i neiscrpan izvor nadahnuća. U intervjuu nam, između ostalog, otkriva kako je istovremeno učio manire, ali bio i mangup, kad je skuhao svoje prvo vrhunsko jelo, kako uspijeva spojiti naizgled nespojivo i zašto je Bono Vox morao čekati sat i pol da bi ga upoznao.

