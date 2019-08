Htjela roditi s 18, pa je donora sperme pronašla na Facebooku

Opsjednuta željom da postane majka, Ann (kako su je za ovu prigodu nazvali mediji) nije htjela gubiti vrijeme i čim je napunila 18 godina, pridružila se grupi za žene koje su tražile i našle donore sperme na Facebooku. Nakon što se sastala s donorom u jednom londonskom hotelu, kako bi joj predao 'uzorak', Ann je zatrudnjela pomoću kompleta za umetanje sperme u maternicu. Žena iz Halsteada u pokrajini Essex u Engleskoj danas je ponosna majka osmomjesečni kćeri.

Foto: Dreamstime

- Godinama sam se osjećala potpuno spremna biti mama. To je ono za što sam rođena. Ali nisam imala dečka, kamoli čovjeka koji je spreman osnovati obitelj sa 17-godišnjakom.

Kad sam shvatila da preko zdravstvenog sustava neću moći ostvariti pravo na umjetnu oplodnju sjemenom darivatelja, a trošak privatne oplodnje nisam mogla podnijeti, znala sam da sama moram pronaći donora. Zato sam potražila stranicu na Facebooku na kojoj se ozbiljno raspravlja o tome i porazgovaram sa ženama koje su to učinile tim putem i upoznala donora u hotelu.

Pokazao mi je da ima čistu medicinsku dokumentaciju, dao uzorak, i to je bilo to, priča Anne. Dodaje da je pri oplodnji koristila pribor koji je kupila na Internetu te da nije mislila da će uspjeti od prve.

Foto: Dreamstime

- Znam da će mnogima biti čudno što sam to učinila sa samo 18 godina, no ja sam zrela, neovisna žena i ne žalim. To je moje tijelo i nitko mi ne može reći kad bih trebala ostati trudna, ili ne, kaže mlada mama. Kako pokazuje istraga iz 2012. godine, ona neće biti usamljen slučaj. Čak četvrtina žena koje su se prijavile u grupama na kojima se nudi darivanje sperme, mlađe je od 25 godina.

Zanimljivo je da je donator sperme upoznao malu Aneli ubrzo nakon rođenja, dok Anne kaže kako ju je odgojila samo njena danas 53-godišnja majka Sally, dok je oca upoznala tek prije dvije godine i nikada nije osjećala da u odgoju djeteta nužno mora sudjelovati i muškarac.

- Imala sam divno djetinjstvo, pa uopće ne mislim da je to presudno. Kad sam ušla u ranu tinejdžersku dob, bila sam vrlo nespretna i bilo mi je neugodno s dječacima, među ostalim i zato što patim od blage epilepsije. No, bila sam ljubomorna kad bi starije djevojke zatrudnjele, kaže Anne. Donora sperme počela je tražiti već sa 16 godina.

Foto: Dreamstime

- Počela sam preko javnog zdravstvenog sustava, no kako oni pružaju usluge samo parovima i ženama koje imaju problema s plodnošću, a privatne su klinike skupe i većina ne bi prihvatila zahtjev djevojke od 18 godina, pa nisam htjela razmišljati o tome da se zadužujem radi toga. Tako sam odlučila potražiti on-line tatu, kaže. U takvim se grupama nudi i 'prirodna oplodnja', odnosno seks sa ženom koja želi zanijeti, no na to se nije mogla odlučiti. Sprijateljila se sa ženama u grupi i bile su joj od velike pomoći. Tako je počela slati poruke muškarcima koji su bili spremni donirati spermu.

U siječnju 2017. javila se Tomu, 31-godišnjem plavokosom i plavookom muškarcu koji ju je podsjetio na australijskog glumca Chrisa Hemswortha. Počela ga je ispitivati zašto se odlučio postati donor i kako joj se učinio pristojnim, nakon što je priznao da je pomogao da se rode tri djevojčice i jedan dječak, u čiji odgoj uopće nije uključen, izbor je pao na njega.

Tako je poslala poruku Tomu, koji je bio vrlo zadovoljan time da će se upoznati i učiniti to. U isto vrijeme, priznala je mami što radi, koja to nije dobro prihvatila i jako su se posvađale, no Anne je ostala uporna. Počela je pratiti ovulacije, kako bi isplanirala savršen datum za oplodnju.

Foto: Dreamstime

- Upoznali smo se 10. prosinca, bila sam uzbuđena i došla sam s prijateljicom. Kad sam upoznala Toma u predvorju, dala sam mu ključ od sobe i poslala ga da pripremi uzorak. Kutijica me čekala u sobi, pa sam odmah umetnula kateter i ubrizgala spermu te ležala s nogama podignutim uza zid oko sat vremena. Onda smo Kate i ja otišle na hamburger i zaista nisam mislila da će uspjeti od prve, priča Anne. No, tjedan kasnije test na trudnoću bio je pozitivan. Plakala je od sreće zato što će postati mama. Javila je donoru i on joj je čestitao, a najteže je bilo reći mami.

- Nakon 3 mjeseca objavila sam vijest i na Facebooku. Bilo je puno pitanja o tome tko je tata, no samo najboljim prijateljima sam rekla istinu, kaže. Ostala je na koledžu do kolovoza 2018., a Anelu je rodila 21. kolovoza, pri čemu joj je podršku pružala mama.

- Čim sam primila bebu na ruke, znala sam da sam donijela dobru odluku, kaže Anne, koja je s bebom prvo živjela kod mame, a onda zatražila i dobila državni stan s jednom spavaćom sobom. Počela je raditi u baru na pola radnog vremena, a u rujnu započinje s tečajem za primalje, kako bi se osamostalila, s tim da će mama do tada čuvati Aneli.

Foto: Dreamstime

Donor sperme nije naveden u njenom rodnom listu, čime se on odrekao brige o djetetu i prava da u tome sudjeluje. Upoznao ju je ubrzo nakon rođenja, ali samo da bi čestitao Anne i to je bilo sve. Mlada majka kaže kako bi sve ponovila, pa ako kroz nekoliko godina ne pronađe muškarca s kojim bude željela dijete, moguće se odluči na to da ponovo potraži donora da bi Aneli dobila bracu ili seku, ispričala je u razgovoru za The Sun.