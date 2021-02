Izvucite usisavač iz spremišta i svoj najseksi par gumenih rukavica ako ste muškarac koji bi volio više intimnog druženja s partnericom - jer parovi koji pravedno dijele kućanske poslove više i uživaju nakon njih, u krevetu.

Istraživanje sa Sveučilišta Utah i Sveučilišta Cornell otkrilo je da parovi koji slijede ravnopravniju podjelu rada u kući doživljavaju aktivniji seksualni život. S druge strane, parovi u kojima žena obavlja glavninu kućanskih poslova rjeđe su intimni, prenosi IFL Science.

Sretniji parovi češće su intimni

Parovi koji su prijavili da ravnopravno dijele kućanske poslove imali su spolne odnose 6,8 puta mjesečno. To se uspoređuje s parovima koji su se držali 'tradicionalnijih' rodnih uloga koji su imali spolne odnose oko 5,8 puta mjesečno.

Ova studija, objavljena u Journal of Marriage and Family, stoji u suprotnosti s pomalo zloglasnim člankom časopisa New York Times iz 2014. pod naslovom 'Ubija li ravnopravnost spolova seksualne živote?' Taj je članak tvrdio da su muškarci u brakovima koji rade jednake količine kućanskih poslova bili manje zadovoljni te se manje seksali, jer su na neki način bili 'manje muževni'.

U priopćenju za tisak, istraživači objašnjavaju da je sve povezano s načinom na koji se dijeljenje kućanskih poslova može povezati s povećanjem socijalne jednakosti. To zauzvrat dovodi do pravednijih, a time i sretnijih partnerstava. I, naravno, sretnija partnerstva donose i više sreće.

Jednakost je seksi

Autori objašnjavaju: „Parovi izvještavaju da imaju više i kvalitetniji seks kada su zadovoljni svojim vezama. U današnjoj društvenoj klimi kvaliteta i stabilnost odnosa uglavnom su najviši kad parovi podijele kućanski rad na način koji smatraju pravednim ili poštenim.

Također citiraju povjesničarku Stephanie Coontz koja je objasnila: 'Nekad se ljubav gledala kao privlačnost suprotnosti, a svaki se partner u braku specijalizirao za jedinstveni skup vještina, resursa i osjećaja za koje se vjerovalo da drugom spolu nedostaje . Danas se ljubav temelji na zajedničkim interesima, aktivnostima i osjećajima. Tamo gdje su razlike nekada bile osnova želje, jednakost sve više postaje erotska'.