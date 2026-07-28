HZJZ upozorio: Testiranja na hepatitis C treba povećati do šest puta kako bi ga eliminirali

Hrvatska mora pet do šest puta povećati testiranje na hepatitis C, proširiti obuhvat antivirusnim liječenjem i jačati prevenciju kako bi do 2030. ostvarila cilj eliminacije virusnih hepatitisa, istaknuo je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u povodu Svjetskog dana hepatitisa.

Velik broj zaraženih nije svjestan infekcije jer bolest može godinama napredovati bez simptoma. Kronični virusni hepatitisi uzrokuju oko dvije trećine svih slučajeva raka jetre, stoga stručnjaci ističu da je testiranje ključno za rano otkrivanje i pravodobno liječenje.

Prema podacima HZJZ-a, posljednjih pet godina prosječno se u Hrvatskoj zabilježi godišnje oko 42 novooboljelih od hepatitisa B i 89 novooboljelih od hepatitisa C, a prema spolu među prijavama obje bolesti nešto je više muškaraca.

Cijepljenje štiti od hepatitisa B, hepatitis C danas je izlječiv

Hepatitis C prenosi se ponajprije kontaktom sa zaraženom krvlju, najčešće dijeljenjem pribora za injektiranje droga te uporabom nesterilnog pribora za tetoviranje ili piercing. Osobe koje injektiraju droge i dalje predstavljaju skupinu s najvećim rizikom od zaraze. Prema podacima HZJZ-a, među njima je zaraženih između 30 i 65 posto, dok se procjenjuje da je u Hrvatskoj 2019. godine s kroničnim hepatitisom C živjelo oko 24.300 ljudi.

Hepatitis B prenosi se i drugim tjelesnim tekućinama zbog čega je zarazniji. Najčešće se prenosi nezaštićenim spolnim odnosom, s majke na dijete tijekom poroda te uporabom nesterilnog medicinskog ili kozmetičkog pribora. Ni hepatitis B ni hepatitis C ne prenose se uobičajenim svakodnevnim kontaktom, poput rukovanja, zagrljaja ili zajedničkog korištenja posuđa, hrane i pića.

Protiv hepatitisa C ne postoji cjepivo, no bolest se danas u gotovo u svim slučajevima može izliječiti antivirusnim lijekovima. Kod hepatitisa B najučinkovitija je zaštita cijepljenje. U Hrvatskoj se protiv te bolesti rutinski cijepe djeca od 1999. godine, a od 2007. i dojenčad u sklopu redovitog programa cijepljenja, zbog čega broj novooboljelih kontinuirano pada.

Tijekom 2024. u svijetu je s kroničnim hepatitisom B živjelo oko 240 milijuna ljudi

Prema najnovijem globalnom izvješću WHO-a, tijekom 2024. godine u svijetu je s kroničnim hepatitisom B živjelo oko 240 milijuna ljudi, a s hepatitisom C oko 47 milijuna. Virusni hepatitisi uzrokovali su oko 1,3 milijuna smrti, od čega 1,1 milijun zbog hepatitisa B i oko 240.000 zbog hepatitisa C. Svakodnevno u svijetu oko 6000 ljudi oboli od virusnih hepatitisa, a oko 3500 umire od njihovih posljedica.

Za ostvarenje cilja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o eliminaciji virusnih hepatitisa do 2030. potrebno je povećati broj testiranja na hepatitis C pet do šest puta te osigurati da osobe s pozitivnim nalazom budu pravodobno uključene u liječenje.

HZJZ upozorava da najveće prepreke eliminaciji virusnih hepatitisa i dalje predstavlja nedovoljan obuhvat cijepljenja protiv hepatitisa B te velik broj osoba koje nisu testirane pa infekcija ostaje neprepoznata.

Cijepni obuhvati proteklih su godina u Hrvatskoj ispod zacrtanih ciljeva WHO-a od 95 posto te iznose prosječno 90 posto, sa značajnim varijacijama po županijama.

Dan otvorenih vrata u Štamparu, brzo testiranje bez najave

Ovogodišnja nacionalna kampanja provodi se pod sloganom „HEPATITIS – Razbijmo barijere za obuzdavanje epidemije hepatitisa”, a građane se želi potaknuti na cijepljenje, testiranje i pravodobno liječenje.

Povodom Svjetskog dana hepatitisa, 28. srpnja, zagrebački Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” organizirat će danas Dan otvorenih vrata tijekom kojega će građani od 13 do 16 sati u Službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti u Mirogojskoj cesti moći anonimno i bez prethodne najave obaviti brzo testiranje na hepatitis C i HIV te dobiti savjet stručnog tima. Testiranje će se provoditi brzim testovima iz oralne tekućine.