Cilj je bio provjera skijaških vještina, spremnosti i koordinacije, koje su ključne u zimskim akcijama spašavanja. Sljemenska staza, poznata po zahtjevnom terenu
GSS-ovci u akciji: Odmjerili snage na crvenom spustu 1996.
Na sljemenskom Crvenom spustu 10. veljače 1996. godine bilo je natjecanje članova Gorske službe spašavanja. Riječ je o tradicionalnom okupljanju spasilaca koji su, osim svakodnevnih zahtjevnih intervencija u planinama i na nepristupačnim terenima, tog dana odmjerili snage na snijegu.
