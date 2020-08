soba s wc-om i perilicom za 6200 kuna

Na platformi Zoopla oglašen je studio apartman, odnosno jedna soba u koju su nagurani čajna kuhinja, perilica rublja, tuš, wc i prostor za spavanje, uz najamninu koja je šokirala koristike Twittera

<p>Studio-apartman u sjevernom Londonu, točnije sobi s čajnom kuhinjom, tušem, perilicom rublja, kaučem i krevetom te WC-om ispod kreveta, šokirao je korisnike Twittera jer se iznajmljuje za nevjerojatne 754 funte, ili oko 6250 kuna mjesečno. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Maja Šuput i suprug uživali u luksuznom penthauseu</p><p>Na platformu Zoopla uvrstila ga je agencija Miki Property, a mnogi korisnici Twittera ispod objave oglasa usporedili su ponuđeni apartman sa zatvorskom ćelijom. Oglas možete vidjeti <a href="https://www.zoopla.co.uk/to-rent/details/56022039?search_identifier=15f59bfb47770cedc8c4f357dfa2ba5a">OVDJE.</a></p><p>Jedan od komentatora, twitteraš Korejay našalio se ustvrdivši kako ovakav smještaj mora biti neka vrsta kršenja ljudskih prava, no ima i onih koji kažu kako je to primjer 'pametno iskorištenog prostora'. </p><p>Nije jedini koji se našalio s tim prostorom. </p><p>U oglasu stoji da se nudi: 'Odličan studio apartman, s polukatom koji je namijenjen za spavanje, u neposrednoj blizini stanice metroa Mornington Crescent, u kojem postoji čajna kuhinja, vlastita perilica rublja, tuš i WC. Dobro je prometno povezan, u blizini ima puno trgovina i kafića u ulici Camden High. Prostor je namješten i odmah dostupan'.</p><p>Na slikama izgleda da studio apartman ima velike francuske prozore s pogledom na obližnje nekretnine, a onaj tko razmišlja o najmu mora imati na umu da najamnina nije jedini trošak koji će imati. Naime, računi u cijenu najma nisu uključeno, pa Zoopla procjenjuje da ukupni mjesečni trošak stanovanja može iznositi oko 831 funtu, odnosno 6976 kuna.</p><p>Mnogi su se zgrozili činjenicom da je stan jako mali, pa je jedan od komentatora napisao kako bi ovako mali stan mogao sagraditi samo na Minecraftu - u videoigrici švedskog programera. </p><p>- Problem je u tome što će se naći idiot koji će to toliko platiti - komentira drugi, a na taj komentar nadovezali su se oni kako u nekim zatvorskim ćelijama postoji veći komfor. </p><p>- Zapravo je prilično impresivno kako u jednu sobu možete nagurati cijelu kuću - našalila se još jedna korisnica Twittera.</p><p>Većina korisnika procijenila je da bi i 500 funti najamnine mjesečno za ovaj prostor bilo i više nego dovoljno, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8673849/London-flat-washing-machine-kitchenette-toilet-BED-goes-sale-754-month.html">Daily Mail.</a>. </p>