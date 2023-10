I jastuk na kojem spavate može pojačati stvaranje bora na licu

Stručnjaci za njegu kože otkrili su neke od razloga zašto koža zna djelovati beživotno i biti puna prištića, bora... Ovo su uobičajene pogreške zbog kojih ljudima koža zna izgledati starije:

Jastuk vam je pun bakterija

- Studija iz 2011. godine pokazala je da bi više od 350.000 kolonija živih bakterija moglo biti u jednom jastuku kao i velika količina mrtvih stanica kože - kaže Lou Sommereux, klinička direktorica u Cosmex Clinic, klinici za pomlađivanje kože u Velikoj Britaniji.

- Svako jutro biste trebali oprati i očistiti lice kako bi vam koža bila čista i svježa. Također, moja preporuka je korištenje AHA tonera, poput salicilne kiseline, za dubinsko čišćenje pora - savjetovala je.

Ljudi su uglavnom orijentirani na redovito pranje posteljine, ali mnogi zaborave na same jastuke, da i njih povremeno treba oprati. Preporuka je prati ih na 60 stupnjeva, jer se na toj temperaturi počinju uništavati bakterije, i to svaka tri mjeseca.

Otprilike trećinu života provedemo spavajući, a tada na posteljini, madracu i jastucima ostavljamo djeliće sebe u obliku znoja, milijuna mrtvih stanica kože, prljavštine, kozmetičkih preparata, krema... To pak privlači grinje i one se u takvom toplom i vlažnom okruženju razmnožavaju, ali i ostavljaju svoj izmet. Razmnožavaju se i bakterije.

Ne birate pravu tkaninu

Mnoga poznata lica, uključujući Kourtney Kardashian, javno su progovorila o tome kako su pamučne jastučnice zamijenili svilenima, i to ne bez razloga.

- Iako mogu biti osjetno skuplje, svilene jastučnice imaju glatku površinu, što znači da se manje povlače po koži dok se okrećete u krevetu, a time su šanse za stvaranje bora manje. Također, taj materijal ne upija prirodna ulja s vaše kože i dopušta koži da zadrži vlagu. Osim toga, svila sadrži aminokiseline koje pomažu potaknuti proizvodnju kolagena - objašnjava Mel Gravel-Barnes iz Croma Pharma, tvrtke za proizvodnju hijaluronske kiseline za neinvazivnu estetsku medicinu.

- Pamučne jastučnice upijaju vlagu s vaše kože, stoga, nije loše razmisliti o svilenim jastučnicama. Također, pobrinite se da hidratacija bude prioritet u vašoj rutini njege kože, a tu je hijaluronska kiselina važna. Ona, naime, može zadržati 1000 puta veću količinu vlage, a kad se uključi u svakodnevnu rutinu u njezi kože, itekako smanjuje znakove starenja - dodala je.

Ne spavate dovoljno

- Dok spavamo naše stanice se regeneriraju, popravljaju oštećenja i održavaju kožu zdravom i sjajnom. Ukoliko ne spavate dovoljno ili imate nekvalitetan san, vaše tijelo se ne može pravilno regenerirati. To usporava proizvodnju kolagena pa vaša koža izgleda tanje i manje je zategnuta - kaže dr. Martin Kinsella iz Klinike Re-Enhance.

Spavate na boku

Ukoliko spavate dovoljno i kvalitetno, a koža vam ipak izgleda naborano, moguće je da spavate u pogrešnom položaju - na boku.

- Spavanje na boku često vodi do pojave dubokih bora na dekolteu i na strani lica na kojoj ležite. Mnogi ljudi ne razmišljaju o položajima u kojima spavaju i koji bi bio najbolji, no spavanje na leđima bi bio najbolji izbor. Podignite glavu dodatnim jastukom kako biste spriječili nakupljanje tekućine, a to će pak spriječiti da vam oči budu tako podbuhle - kaže Lou Sommereux i pojasnila zašto se znamo buditi natečeni.

- Svi mi zapravo spavamo u vodoravnom položaju, a tada se tekućina prerasporedi više u gornji dio tijela. To otvara put za širenje i skupljanje tkiva na licu, što na kraju dovodi do istezanja i opuštanja kože. To je, također, glavni razlog zašto se budimo tako natečeni - kaže.

Stavite kremu i odmah ste u krevetu

Jedan od razloga pojave bora je i slaba cirkulacija pa stručnjaci predlažu dvije minute masaže lica prije spavanja, malim kružnim pokretima.

Napravite to pomoću hidratantne kreme ili ulja za lice. Masažu završite nježnim tapkanjem lica, koncentrirajući se na konture očiju i jagodice - time ćete poboljšati protok krvi i doprinijeti popunjavanju sitnih bora.

- Svatko može odvojiti malo vremena prije spavanja za tu jednostavnu, ali učinkovitu masažu lica koja pomaže pokrenuti cirkulaciju i održati kožu u vrhunskom stanju. Takve masaže, također, pomažu u izbacivanju toksina, stimuliraju proizvodnju kolagena i čiste pore. Samo pazite, radite to nježno, posebno oko očiju - savjetuje Sommereux, a prenosi Daily Mail.