I muškarci i žene žele partnera koji ih zna uzbuditi poljupcima

Čak 90 posto muškaraca i žena ne želi izlaziti s nekim tko se loše ljubi, a 80 posto vjeruje da mogu predvidjeti kakav bi mogao biti dugoročni odnos samo na temelju prvog poljupca, naglašava Taylor D’Aotino, autorica knjige “Kissing: The Best Tips, Techniques and Advice”. Za sve je potrebno malo prakse, pa i za ljubljenje, koje kaže da intimno povezuje partnere.



- Kad je riječ o francuskom poljupcu, jezici mogu biti ‘zvijezde predstave’, ali neka to ne bude cijeli show. Nakon što se vaši jezici dodirnu, uzbuđenje raste, no vratite se korak nazad - i usredotočite svoju pozornost na partnerove usne. Baš poput jezika, i one su vrlo osjetljive - kaže autorica. Kratki poljupci također mogu biti napaljujući.

- Prijeđite jezikom preko gornje ili donje usne vašeg partnera ili, kao suptilnije, pratite vrhom vašeg jezika vanjski rub svojih usana. Budući da ćete tako prekinuti kontakt jezicima, idealna je to prilika za malo romantičnog zadirkivanja. Nakon vrućeg i strastvenog ljubljenja, ovakvo lagano dodirivanje usnama stvara još veću razigranost i osjećaj povezanosti - smatra autorica.

Partnera ne biste smjeli gristi zubima, a preporučuje i da povezanost jačate jednostavnom igrom.

- Pomoću vrha jezika ispišite romantičnu poruku na partnerovim usnama i zamolite ga da otkrije ovu ljubavnu bilješku - predlaže autorica.