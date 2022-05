'Spašava me moj čudan mozak, pa mi užasi koje sam vidio rijetko ostaju u sjećanju...'

Siniša Jembrih (48) iz Zagreba na čelu je najveće hrvatske vatrogasne postrojbe i s ponosom ističe kako u napredovanju nije preskakao stepenice te je prošao sve aspekte posla.

POGLEDAJTE VIDEO: Siniša Jembrih ispred JVP Zagreb o nagradi za najpothvat 2021.

Surađuje s vatrogasnim i drugim hitnim službama u svijetu, objavljuje stručne članke i organizira predavanja u zemlji i u inozemstvu te je među nekolicinom hrvatskih vatrogasaca koji su osmislili Obuku u simulatoru plamenih udara, poseban program specijalnosti za gašenje požara u objektima koji su prezentirali kolegama u inozemstvu te se program uspješno provodi u Austriji, Saudijskoj Arabiji, Francuskoj te Bosni i Hercegovini.

Možete li reći da živite dječački san, budući da mnogi maštaju o tome kako će postati vatrogasci kad odrastu?

Ma ne, volio bih da mi je to bio dječački san, ali niti blizu. Zapravo me zanimala geologija, kamenje, podzemlje. Ostvario sam to puno godina kasnije kroz speleologiju. Kao klinac sam kupovao knjige i kad bih našao fotografiju podzemnog jezera, svojima sam govorio da ću ići tamo. U vatrogastvu sam se našao slučajno jer sam bio u pravo vrijeme na pravom mjestu. Netko mi je rekao da bih mogao postati vatrogasac, zaposlio sam se i potom završio školu za vatrogasca i to je to. Zanimljivo, pronašao sam svoju pisanku iz prvog razreda osnovne škole i prva rečenica koju sam napisao kad sam naučio pisati bila je: Ne igraj se šibicama.

Kako su Vam izgledali ti prvi dani na poslu?

Kad sam počeo raditi, trebalo je vremena da stvari sjednu na svoje mjesto. U to doba prije 26 godina ljudi su bili pomalo tvrdi i trebalo je godinu, dvije da se sve posloži. No kad je krenulo, vidiš da je to to i da nisi pogriješio. Osjećaš da to znaš i možeš i prepustiš se.

Sigurno ste doživjeli puno ružnih trenutaka povezanih s poslom.

Imam čudan mozak i rijetko mi u sjećanju ostane nešto ružno. Više mi je važna zafrkancija s kolegama, dobra atmosfera. Istina je da mi vidimo stvari koje ljudi ne bi trebali vidjeti, no uvijek mi je najdraže kad me ljudi kojima smo spašavali imovinu i život susretnu kasnije pa kažu kako smo im pomogli. Bez patetike, meni je to dovoljno. Ima i situacija kad ljudi nisu zadovoljni našom uslugom, iako znamo da smo dali sve od sebe.

Na koji način su nezadovoljni?

A čujte, svatko ima svoja očekivanja, a ne razumiju da je naš posao kao i kod kirurga. Imaš tkivo zahvaćeno tumorom, pa spašavaš ono što je ostalo. Neki misle da možemo i moramo spasiti sve. No važno mi je s veseljem doći na posao jer je to isključivo timski rad. Svi radimo u parovima i to je osnova, a potom imamo više grupa. Postoji sustav zapovijedanja kao u vojsci i jako je važno znati tko što radi. Ljudi misle kad je intervencija, da se mi nađemo i razgovaramo tko će što raditi u tom konkretnoj slučaju. Međutim, sve je unaprijed propisano i točno se zna tko uzima koju cijev, tko uzima hidrauliku za spašavanje ili neki drugi dio opreme. S obzirom na količinu situacija koje se događaju, uvijek ima improvizacije i ne možeš na sve računati.

Iza nas su dva potresa i to sigurno nije nešto s čim čovjek računa. Kako je to izgledalo?

Baš ovih dana radimo foto monografiju i zadnja tri tjedna skupljam fotografije s potresa i sve mi se to vrti po glavi. Sad kad to vidim ovako na hrpi, mogu reći da je bilo jako stresno, ali mislim da smo imali puno sreće. Da nije bila korona i da je potres bio u neko drugo doba dana, bilo bi stotine mrtvih. Uvijek imamo između 3.000 do 3.500 intervencija na godinu, a za vrijeme potresa toliko smo ih imali na mjesec.

Razmišljate li puno o poslu?

Zavisi od radne pozicije. Dok sam bio vatrogasac na terenu, često sam razmišljao o nekoj intervenciji. No kako napreduješ, razmišljaš o sve više stvari. Trenutačno imam 350 zaposlenika o kojima mislim, o nabavi, financijama....

S obzirom na stres i teške situacije, u kojoj mjeri je vatrogascima dostupna psihološka pomoć?

Uf. Problem je što imamo redovite liječničke preglede i ako unutar sustava zatražimo psihološku pomoć, to ostaje upisano u kartonu i zbog toga se može izgubiti posao. Zato ljudi skrivaju takve teškoće i rješavaju to među sobom. Isti problem imaju i vojska i policija. Imamo službenog psihologa, ali nitko sa njim ne želi razgovarati. S druge strane, mi svi imamo sindrom grupe i zatvorenog sustava tako da si uzajamno pomažemo. Nakon posla sjednemo i među sobom riješimo sve probleme, pomažemo si u svim situacijama. Recimo, kad je bio potres i neki od naših su izgubili dimnjake ili krovove, poslije posla su otišli i riješili to u par dana. Kad se radi vikendica, nađu se poslije posla i pomažu. Zajedno idu na izlete, bave se sportom. Neki dan sam dobio ponudu za team building od neke tvrtke i kad su mi objasnili o čemu je riječ, rekao sam da mi to imamo svaki dan. Zajedno ručamo, družimo se, funkcioniramo kao velika obitelj.

Dijelite li duhovite situacije?

Joj, mi imamo tradiciju spački kao u vojsci i to su već legendarne spačke. Primjerice, poznati su takozvani kanaderi. Unutar postaje imamo mjesta na kojima se ne smije hodati jer riskirate kanader - kantu hladne vode. Baš neki dan mladi vatrogasci, tek su došli, sjeli su na jedno od takvih mjesta. Rekao sam im da u moje vrijeme ne bi ondje sjedili, a oni su se nasmijali i rekli da su već čuli sve o tome. Nema tu ljutnje, samo zafrkancija.

Kakvi su fizički zahtjevi da bi netko bio vatrogasac?

Imamo klasične testove koji uključuju trčanje, sklekove, trbušnjake. Također imamo i nešto što se zove "veseli četvrtak". Napravimo mali poligon koji simulira sve ono što te može čekati na intervenciji i svaki tjedan prolazimo taj poligon u punoj opremi. Tako da nam je trening stalno. Svaka je intervencija naporna, a samo da protrčao s jednog do drugog kraja postaje po punom opremom, moraš biti u kondiciji. Puna oprema teži oko 30 kilograma.

Prema Vašem programu rade i u drugim državama, možemo reći da je to jedini izvozni proizvod hrvatskog vatrogastva. O čemu je riječ?

Kod nas se stalno radi i obrađujemo teme nakon kojih slijedi praktična nastava. Prije se praktična vježba gašenja požara provodila tako da smo razvlačili cijevi po igralištu ili smo ih vukli po zgradi, no nekolicina nas je smatrala da je važno vatrogasca naučiti kako požar izgleda iznutra. Temeljem stranih iskustava smo modificirali brodske kontejnere u kojima napravimo požar i na praktičnom primjeru ljudima objasnimo kako se on razvija, koje su faze, koje su opasnosti dima. Mnogi ne znaju da je dim eksplozivan i otrovan. Napravili smo simulatore, raspisali sve i razmijenili sa kolegama u inozemstvu. Danas u Hrvatskoj imamo sedam vježbališta sa simulatorima plamenih udara.

Znamo da je riječ o opasnom poslu. Koliko često netko od kolega na intervenciji izgubi život?

Mi na intervenciju uvijek idemo spremni na najgori scenarij i zaštićeni punom opremom. Ako se vatrogasac otruje u dimu, znači da nije dobro radio svoj posao, ma kako to zvučalo oštro. Veća je opasnost za civile koje spašavamo, a baš ovih dana imamo promotivnu kampanju sa Bruketom i Žinićem da ljude naučimo kako se ponašati u slučaju požara. Stalno me zezaju jer već kao papiga ponavljam o zatvaranju vrata. No to je važno jer sam viđao da ljudi zbog toga gube glavu. Recimo, ako ste u prostoriji i nastane požar, prvo morate pogledati možete li sigurno izaći u hodnik. Ako možete, na izlasku obavezno za sobom zatvorite vrata. Ako to učinite, mi dođemo i u dvije minute ugasimo požar bez daljnje štete. No ako ne zatvorite vrata, dim i vatra se šire i onda ne moramo spašavati samo vas i vaši imovinu, nego i stan iznad.

U kojoj mjeri su požari posljedica nezgode koja se nije mogla izbjeći, a u kojoj su mjeri posljedica nemara?

Teško je to reći jer se ne bavimo statistikom ni uzrocima, no sudeći po iskustvu, sve se može prevenirati. Čak i kod požara instalacija, da su održavane i izmijenjene na vrijeme, požar se mogao izbjeći. Najčešće su požari vezani u električne, plinske ili druge instalacije. No da ima i nepažljivih, ima.

Rekli ste da uvijek na intervenciju idete u punoj opremi. I kad spašavate mačke s drveta?

Činjenica jest da pomažemo u spašavanju životinja, no time se prvenstveno bavi Dumovec jer imaju specijalizirane stručnjake. Zovu nas u trenutku kad trebaju tehničku pomoć ili poseban alat. Za nas spašavanje ljudi uvijek ima prioritet. Također, naše je pravilo da ne spašavamo životinje iz prirodnih situacija. Ako se mačka popela na drvo, sići će. Ako je papiga odletjela na granu, odletjet će dalje. No za psa nije prirodno da zapne na drvetu, a imali smo takvih situacija. Popne se na jednu, drugu, treću granu i ostane gore i ne može sići. Spuštao sam i iguane, sove, vrane koje zapnu u dijelovima objekata. Imali smo nedavno požar u objektu gdje je imao terarij sa opasnim zmijama koje smo također spašavali, a jedna je stradala u požaru.

Na to se ipak čovjek ne može pripremiti, zar ne?

Ljude moramo obučiti za svaku moguću situaciju, pa i takvu. Često nam je mantra da nema nemogućih situacija, osobito kod sudara kad smo nalazili aute na stupovima, krovovima, padinama. Ono što se navodno viđa samo jedanput u 100 godina, ja sam vidio vrlo često.

Kako Vaša obitelj gleda na Vaš posao?

Doma nisu impresionirani mojim poslom. Nismo mi vatrogasci nikakvi heroji, to je posao kao i svaki drugi. Mislim da je to u redu i nisu posebno zabrinuti. Navikli su da moram ustati ili telefonirati usred noći. Imam dvoje djece, Jana koji ima 14 godina i kći Miku koja ima 10. Supruga Tina je profesorica na PMF-u.

Zanima li djecu Vaš posao?

Jana definitivno ne, više ga zanimaju modelu tenkova, a imam osjećaj da Mika malo naginje i zainteresirana je. Pitao ju je netko bi li htjela biti vatrogasac, pa je odgovorila da bi, ali da joj tata ne da.

Zašto?

Volio bih da ima posao od sedam do tri i slobodne vikende te godišnji za obitelj.

Kako Vi provodite godišnji i trenutke opuštanja?

Obiteljski, malo planine, more, ali stalno mislim na posao. Rijetko se isključim i stalno čitam novosti vezane uz vatrogastvo, od opreme do novih tehnika. Stalno se kod nas i vani organiziraju seminari i predavanja i mogu reći da ih volim odslušati od početka do kraja. Malo mi nedostaje speleologija jer me to jako veseli, ali vjerujem da ću joj se jednog dana vratiti. Još godinu, dvije da se klinci posve osamostale. Važan mi je taj povratak.

Malezijci o SIniši Jembrihu i toboganu SIniša:

Zašto?

Kao klinac stalno skupljao te materijale o podzemnim prostorima i slučajno sam u Večernjem listu našao reklamu za speleološku školu. Prijavio sam se od prvog trenutka se oduševio. Završio sam školu, a mogu reći da sam i suprugu upoznao u spilji. Njezina sestra blizanka vodila je školu, a ona je bila sa nama. Tina je u speleologiji bila još više nego ja, njezin tata je još pedesetih počeo istraživati, no kako su nam dolazila djeca, pomalo smo prestali baviti se time. Dapače, u tom periodu prije klinaca sam vodio hrvatsku speleološku ekspediciju na Borneo i u Maleziju 2012. godine, a čak smo u Maleziji lokalne speleologe podučavali kako se kretati podzemljem, mapirati ga i slično. U spilji koja se zove Dan nezavisnosti zbog nas postoji Hrvatski slap jer smo im pokazali kako ga prijeći, a meni u čast su jedan od slapova nazvali Sinišin slap. Vodio bih jednog dana odvesti klince tamo.

Zanima li ih speleologija?

Bili su već u par špilja i jama. U početku su malo prigovarali, ali kad smo došli do podzemnog jezerca i vode oduševili su se i super smo se proveli.

Bavite se i stolnim tenisom, zar ne?

Zapravo cijelo vrijeme igram odbojku i imam ekipu Voltaža iz Voltinog naselja, ali ostali smo bez dvorane jer je stradala u potresu. Kako je bila korona i sve, počeli smo igrati stolni tenis i oduševili se. Kao djeca smo, uspoređujemo kakve gume imamo za reket, kakva drva i slično. Čak smo se prijavili na zagrebačku rekreativnu ligu. Stolni tenis je dobar za mozak i ritam je baš opuštajući.

Što Vas, mimo posla, fascinira u životu?

Malo toga van struke. Kad pogledam život, napravio sam sve što sam planirao i baš sam zadovoljan time. Volio još da mi klinci budu dobri ljudi sa lijepim snovima i da uživaju u životu i to mi je trenutačno najvažnije. I možda još u suradnji sa poznatim scenaristom snimim film ili seriju o vatrogascima.

Najčitaniji članci