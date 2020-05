I NP Kornati i Krka otvaraju od ponedjeljka, povoljnije su cijene

Zanima vas ova tema? proitajte onda i ovaj članak: NP Brijuni i Plitvice orvaraju u ponedjeljak, i ostali u pripremi

- Naš Park je u vrijeme mjera zaštite protiv virusa korone bilo zapravo nemoguće potpuno zatvoriti, jer su Kornati privatni posjed i dosta je ljudi koji su se došli izolirati upravo na svoje imanje. Taj dio nismo mogli kontrolirati, ni zabraniti. Kornati su dio plovnog puta, pa park ni s te strane nije bilo moguće zatvoriti, no dok je bila proglašena karantena na Murteru, postojala su ograničenja plovidbe. Naravno, Nacionalni park je bio zatvoren za turiste i sad se pomalo pripremamo se za otvaranje, no to je kod nas pomalo specifična priča - kaže Šime Ježina, ravnatelj Nacionalnog parka Kornati.

Tako traju pripreme da se od 11. otvore dva službena ulaza. Park se čisti od smeća i plastike koji su doplovili tijekom zimskih mjeseci i sve je spremno za komisionu prodaju karata za plovila, kao i on-line plovidbu, no još se čekaju i službene upute Nacionalnog Stožera o tome kako sve smije izgledati.

- U početku možemo očekivati isključivo promet povezan s nautičkim turizmom i nadamo se da bi tu moglo biti gostiju, jer već ima nešto njih stacioniranih u marinama. U čarter plovidbi se vjerojatno može očekivati i najviše turista, jer je ipak riječ o obiteljskoj plovidbi, na kojoj nema velike potrebe za prilagođavanjem broda potrebi da se održava distanca i da se poštuju neke higijenske mjere, osim čišćenja između gostiju. No, još ne znamo kako će se taj segment turističke ponude pokazati dok se ne otvore granice. Osim toga, riječ je o pojedinačnom turizmu, koji ne donosi velike prihode, pa ćemo tek vidjeti kakvi će biti rezultati - kaže sugovornik.

S druge strane, relativno su male šanse da se prije 1. lipnja počnu organizirati veliki turistički izleti.

- Na ovom području plove tri linije, tri broda koja mogu primiti između 100 i 150 putnika. U razgovoru s brodarima čini se da bi se oni relativno lako mogli prilagoditi tome da broj putnika sa 150 svedu na 90, te da u tom slučaju mogu poštivati potrebu da se održavaju mjere distance, no zasad nemamo najave većih grupa i teško je reći kako će to funkcionirati. Naime, treba uzeti u obzir da su i troškovi plovidbe velikih brodova vrlo visoki te da je pitanje hoće li tako organizirana plovidba brodarima biti isplativa - kaže Ježina.

Dodaje kako neće biti podizanja cijena, one u on-line prodaji ostaju nešto povoljnije, no ne treba očekivati ni njihovo smanjenje.

Iz Nacionalnog parka Krka u srijedu su i službeno potvrdili informaciju da u ponedjeljak, 11. svibnja otvaraju vrata za posjetitelje, koju smo već objavili. Oni otvaraju uz promotivnu cijenu ulaznica od 50 kuna za odrasle i 25 kuna za djecu i mlade, koje će vrijediti do 18. lipnja, pri čemu su se vodili željom da Park bude dostupniji domaćim posjetiteljima. Posebno ističu dobru vijest za ljubitelje prirode: Individualni posjetitelji mogu se kretati pješke i biciklima, te uživati u svim prirodnim vrijednostima i kulturnopovijesnim bogatstvima NP Krka. Otvaraju se i ugostiteljski objekti, koji su prilagođeni prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

U skladu s njima uređeni su i prezentacijski centri i svi ostali sadržaji, od suvenirnice do ugostiteljskih objekata na Roškom slapu i Lozovcu, uz nužno poštivanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi. Ulazak u zatvorene prostorije dozvoljen je određenom broju posjetitelja u isto vrijeme, uz prethodno dezinficiranje ruku i potplata dezinfekcijskim sredstvom, koje će biti na raspolaganju uz same ulaze u zatvorene prostorije Parka.

Do postupnog uspostavljanja usluga prijevoza brodovima (što se očekuje 16. svibnja), do Skradinskog buka, kao posljednje i najduže sedrene barijere na rijeci Krki, te jednog od najneobičnijih i najljepših krajobraza NP 'Krka, posjetitelji će moći doći autobusom ili šetnjom poučno-pješačkom stazom dužine 875 metara iz Lozovca, ili šetnjom odnosno bicikliranjem u dužini od četiri kilometra iz Skradina, ističu u tom Parku.

Radno vrijeme Skradinskog buka je od 9 do 19 sati, a lokaliteta na srednjem i gornjem toku od 10 do 18 sati, ističu.

