Nama je ova godina počela nenormalno, zlato se i kupuje ali i prodaje, ali ipak bih rekao da više ide kupnja zlata i to investicijskog. Dan kada smo stali i pomalo zanijemili bio je prije oko dva tjedna - čovjek je ušao sa zlatom u vrijednosti od milijun i pol kuna. Prodavao ga je. Nedavno smo imali i čovjeka koji je unio 4,1 kilograma zlata, govori nam to Saša Ivanović, direktor i vlasnik BankeZlata.com, brenda pod kojim posluje tvrtka Saiva.

Oni trenutačno imaju vjerojatno najveći udio u tržištu zlata u Hrvatskoj.

Korona i nesigurnost donijela je dva trenda - jedni prodaju svoju djedovinu i ostavštinu zbog goleme nesigurnosti, jednostavno im fali novca. Drugi paralelno kupuju i to investicijsko zlato jer ne vjeruju u mirovinski sustav te u zlatu grade svoju mirovinu. Takvo ponašanje sigurno podgrijava i to što je cijena zlata lani skočila za 25 posto.

- Sve što ljudi donesu - narukvice, prstenje ili lančić, naziva se lom zlato. Takvo zlato kad otkupimo ide u talionicu. Cijela prošla godina bila je kao na ringišpilu, postojali su mjeseci kad su ljudi jako puno toga donosili i mjeseci kad bi nastalo zatišje. Sve je krenulo s lockdownom kada su ljudi počeli prodavati zlato, nastupila je nesigurnost, cijene su skočile u nebo na svjetskoj razini. Sve se smirilo u listopadu i studenom, a u prosincu je opet sve jako skočilo jer su ljudi trebali novac za poklone, ali i da bi pokrili svoje račune. Tada su osjetili da im 'fali' novca u novčaniku i prodavali su zlatne predmete. Da, osjetilo se i da ljudima nedostaje novca i zato što su morali zatvorili svoje poslove zbog epidemije. pa su vadili zlato kako bi pregrmjeli krizu – govori Ivanović.

Ali kad bi se pogledao prosjek cijele godine, otkup zlata prošle je godine skočio za 50 posto u odnosu na godinu prije, dok je prodaja investicijskog zlata skočila za više od 200 posto.

Promet lani ovoj je tvrtki premašio 100 milijuna kuna, a naš sugovornik procjenjuje da je cjelokupno tržište investicijskim zlatom u Hrvatskoj vrijedno od 250 milijuna do 300 milijuna kuna.

Zanimljivo je pratiti i što ljude tjera da kupuju ili prodaju zlato.

Kada je eksplodirala vijest da su napravili prvo cjepivo protiv korone, prodaja je pala jer su svi skočili u ushićenju da je kriza napokon gotova, da kreće opet posao, da se život vraća....

- Nismo mogli vjerovati da je samo ta vijest imala toliki utjecaj na trgovinu zlatom. Kratko je zavladao osjećaj da ide na bolje, da nema recesije. Kad je Joe Biden pobijedio u SAD-u, ponovno je nakratko nastupilo zatišje, no sad se sve vratilo u normalu. – govori Ivanović.

Normalno da im netko uđe i 'iskešira' i 150.000 kuna

U njihovom poslu ima malo mjesta čuđenju i njima je normala da im ulaze ljudi koji prodaju zlatninu ili kupuju investicijsko zlato u vrijednosti od 100.000-150.000 kuna. No sve što ide preko 75.000 kuna, mora ići preko računa, nema novca "na ruke" i to zbog Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizmu.

I dok jedni prodaju zlato kako bi popravili svoju financijsku krvnu sliku, paralelno postoji onaj dio ljudi koji zlatom kupuju sigurnost. Pitali smo, ulaze li im poznata lica koje viđamo u novinama.

- Rijetko! Takvi ljudi, koje svi poznajemo, ne vole da se uopće zna da su kupili zlato i oni radije odlaze preko granice. Nama dolaze ljudi nezadovoljni kamatama na štednju, koji su prodali nekretninu ili imaju privatne biznise i potpuno su nepoznati. Redovito su to direktori koji imaju plaću na minimalcu i izvlače dobit iz tvrtki te pretaču novac u investicijsko zlato. Oni ne vjeruju u mirovinske stupove i ovako si osiguravaju mirovinu. A mi moramo sve provjeriti, napraviti dubinsku bankarsku forenziku kako bi vidjeli ima li netko zaista taj novac kojim kupuje zlato – otkriva nam tajne zanata naš sugovornik.

Nekad se ulagalo u zlatne zube

A sve dok 2013. nismo ušli u EU, zlato se kao investicija kupovalo i u obliku zlatnih zubi. Naime, tek ulaskom u Uniju, trgovanje zlatom oslobodilo se od plaćanja PDV-a i poreza na dobit.

- A od investicijskog zlata najviše se prodaju poluge koje se isplate jer se mogu nabaviti po većoj težini. Najprodavanije poluge su nam od 50 grama i trenutna cijena joj je 19.290 kuna te od 100 grama za 38.160 kuna. Nakon polugica daleko najprodavaniji su zlatnici i to onaj s Bečkom filharmonijom. To je jedan od jeftinijih zlatnika od jedne unce i među najprodavanijima su u svijetu. Odmah iza njega je i poznati dukat s likom Franje Josipa, veliki i mali - kaže naš sugovornik.

Postoje dani kad u Bankazlata.com prodaju i po dva kilograma zlata, ali naravno radi sigurnosnih razloga, svi sastanci se dogovaraju unaprijed te se zlato donosi pod dosta velikim osiguranjem ili se dostavlja na adresu kupca putem specijalno osiguranih paketa.

Došao po pet kila zlata...

- Jednoj osobi smo pojedinačno prodali čak 5 kilograma investicijskog zlata u komadu – kaže nam naš sugovornik.

A evo kako cijena zlata trenutačno stoji:

>>Referentna cijena investicijskog zlata je trenutačno oko 370 kuna po gramu i ona se mijenja svakih nekoliko minuta ovisno o ponudi i potražni na svjetskim burzama. Za izračun konačne cijene investicijskog zlata treba pridodati još troškove taljenja, dorade, transporta, manipulacije...

>>Uz investicijsko zlato ljudi obično donose na otkup nakit od 14 i 18 karatnog zlata.

Zlato od 14 karata ima na sebi oznaku 585 i to znači da je u nakitu 58,5 posto udjela zlata. Cijena po gramu je 208 kuna. Za lančić od 10 grama dobije se tada 2080 kuna.

>>Ako se radi o 18 karatnom zlatu, ono će na sebi imati oznaku 750, a to znači da u sebi ima 75 posto udjela zlata. Gram je 265 kuna.

>>Zlatni zubi, odnosno limovi od kojih se rade zlatni zubi obično su 20 ili 22-karatno zlato koje vrijedi 292 kuna po gramu. Kako smo već spomenuli, ranije su ljudi kupovali limove za izradu zlatnih zubi kao vid investicije.

>>Investicijsko zlato uglavnom ima 24 karata i dolazi u obliku poluga ili zlatnika. Čistoća zlata je 99,9 posto, a za gram pri otkupu se dobije čak i više od 370 kuna.

Dobivaju slike ukradenog zlata

- A svatko tko donese i gram 14-karatnog zlata kod nas i želi ga prodati za 210 kuna, mi smo dužni po zakonu uzeti osobnu iskaznicu i provjeriti tog prodavatelja. Sumnjivci zapravo ne dolaze jer znaju da moraju proći po toj proceduri. Možda samo jednom imali smo slučaj mladića koji je donio zlato na procjenu. Bio je malo nervozan i kad smo tražili osobnu, odgovorio je da će odnijeti zlato na još jedno mjesto na procjenu i samo je otišao. Često do nas dođu slike ili skice ukradenog nakita pa pazimo i na te stvari. Poneki pokušaju uvaliti i lažno zlato, ali to ne prolazi jer svaki komad lako provjerimo – kaže nam Ivanović. A u razgovoru o zlatnicima, naš sugovornik posebno se ozario na spomen zlatne kune.

Zlatna kuna rijetko lijepi primjerak zlatnika

Uf, jako sam ponosan na Hrvatski novčarski zavod koji je iskovao zlatnu kunu. To je toliko lijep zlatnik i potražnja za njim je strahovita. Ali mi smo mogli nabaviti samo manju količinu tih zlatnika i možda ćemo ih imati još tjedan ili dva. Hrvatski novčarski zavod iskovao je samo 2020 komada u povodu 2020. godine. To je naprosto prekrasan zlatnik iste veličine kao i normalna kuna, ali ima 10,95 grama, dok obična kuna ima 5 grama. To je treći put u svijetu da je jedna zemlja napravila originalnu zlatnu repliku svog novca. Prva je Francuska iskovala svoj zlatni franak, potom je Njemačka u zadnjoj godini opticaja izdala zlatnu marku i sad naša kuna... - govori nam Ivanović. Ali za razliku od Njemačke, koja je izdala milijun zlatnih maraka, Hrvatska je dobila vrlo mali broj svojih kuna. I zbog te rijetkosti, taj novčić će za desetak godina postići iznimnu vrijednost, kaže Ivanović.