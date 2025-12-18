Radnici poduzeća Elektrosignal iz Ljubljane postaviti su antene i uređaje za prijenost signala na zgradi hotela Učka na Učki te omogućili prijem programa
I u Rijeku stigao TV program unatoč hladnoći i snažnoj buri
Jugoslavenska TV u Primorju - naslov je vijesti koju donosi Večernjak na današnji dan 1961. godine, nakon što je grupa inženjera ljubljanskog poduzeća Elektrosignal izvršila ispitivanja koja će omogućiti prijem jugoslavenskog TV programa na području Rijeke i okolice. Nakon mjerenja TV signala na terenu, na zgradi hotela Učka na Učki postavljen je sistem televizijskih antena i specijalni elektronički uređaj. Radilo se pod vrlo teškim uvjetima zbog snažne bure i niske temperature.
