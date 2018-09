I u snu je veličina bitna, a ako vas partner vara želite pažnju

U tehnici D.R.E.A.M. svako slovo označava dio sna o kojemu bi trebalo razmisliti, kaže dr. Pam Spurr.

Tumačenje prema slovima objasnit će i najbizarnije seksualne snove, tvrdi britanska psihologinja. Slovo D se odnosi na najupečatljiviji detalj, R na ono što je u snu raspoznatljivo, a slovo E na najsnažniju emociju u snu.

- Ako ste u snu tijekom seksa osjećali nemir, podsvijest vam želi reći da se morate suočiti s vlastitim strahovima - kaže dr. Spurr.

Slovo A označava akciju (ili pasivnost). Ako ste bili aktivni, znači da se želite dokazati ili isprobati nešto novo (npr., u krevetu).

Pasivnost upućuje na manjak samopouzdanja ili na slab libido. Zadnje slovo - M, predstavlja vaše mišljenje o značenju sna.

- Snovi predstavljaju podsvjesne osjećaje, a temeljitom analizom može se otkriti njihova simbolika - zaključuje dr. Spurr.

Neželjene strasti

Sanjate li vrući seks s nekim tko vam se u stvarnosti nimalo ne sviđa, podsvijest vas navodi na preuzimanje kontrole u odnosu s tim čovjekom. Taj san zapravo nema puno veze sa seksom, nego upućuje na “borbu moći”. U snu preuzimate kontrolu tako da vodite ljubav onako kako vama paše.

Snovi o bivšem

Ljudi najčešće sanjaju seks s bivšim partnerom, što nužno ne znači da to i žele, kaže dr. Spurr.

- Taj san obično predstavlja želju za nečim poznatim i sigurnim. Možda se u novoj vezi osjećate pomalo nesigurno te vas podsvijest podsjeća na vrijeme ugodne sigurnosti - ističe.

Odbojni partner

Ako u snu uživate u seksu s partnerom koji vam se u stvarnosti ne sviđa, žudite za uzimanjem kontrole u svoje ruke. No ako vam je seks odbojan jednako kao partner, vjerojatno ne znate kako biste riješili problematičan odnos s tim čovjekom.

Uhvaćen na djelu

Ako vas je tijekom seksa s bivšim zatekao novi partner, podsvijest vam vjerojatno signalizira da niste načisto s novom vezom te da biste trebali razjasniti osjećaje o novom partneru. No ponavlja li se san o seksu s bivšim često, može značiti da ga još niste preboljeli ili da vas seks s novim partnerom ne zadovoljava.

Homoseksualni odnos za promjene

Snovi o seksu s partnerom istog spola najčešće simboliziraju znatiželju i čežnju za eksperimentiranjem, a ne potrebu za homoseksualnim seksom. Podsvijest vam poručuje da isprobate nešto novo i drukčije te da budete manje zakočeni u krevetu, objašnjava dr. Pam Spurr.

Sanja li heteroseksualac strastveni seks s partnerom istog spola, ne mora nužno značiti da “naginje na obje strane”. Možda djeluje bizarno, no taj je san vrlo čest, tvrdi terapeutkinja. Od njega, dodaje, uglavnom bezrazložno, najviše “strahuju” muškarci.

Preljub

San o preljubu najčešće upućuje na seksualne žudnje koje potiskujete, ističu psiholozi. Možda ste trenutačno u situaciji koja se kosi s vašim stvarnim željama i potrebama. San u kojemu vas partner vara može označavati nesigurnost, strah od samoće, želju za pažnjom ili bojazan od neispunjavanja tuđih očekivanja.

Oralni seks

Primanje ili pružanje oralnog seksa označava volju za poklanjanjem i primanjem užitka. Uz to simbolizira kreativnu energiju i potvrđuje da ste na pravom životnom putu, tvrde znalci. No može značiti i da biste s partnerom trebali porazgovarati o seksualnim željama.

Tko vodi igru...

Dominacija nad partnerom u snu predstavlja potrebu za kontrolom u stvarnosti. No može označavati i da se uzdižete na višu razinu duhovnosti. Ejakulacija u snu upućuje na gubitak snage i kontrole.

Masturbacija

Samozadovoljavanje u snu često predstavlja neizražene seksualne želje i potrebe. No također može signalizirati da biste trebali uložiti više truda u neki odnos ili pojačati brigu o sebi u osjećajnom ili senzualnom smislu (ne nužno i seksualnom).

Golotinja

Nađete li se u snu nagi, strahujete od razotkrivanja vlastitih aktivnosti te pogrešnih osuda. Nastojite li sakriti golotinju, pojačano ste osjetljivi na neku životnu situaciju, a vidite li nagu osobu koja vam je odbojna, vjerojatno imate bojazan od prave istine o tom čovjeku.

Siguran seks

Nosi li partner (ili vi) u snu prezervativ, u stvarnosti se osjećate emocionalno zaštićeni. No vidite li neotvoreni prezervativ, ne uzimate u obzir tuđa mišljenja i viđenja situacije. Raspakirani prezervativ može označavati seksualnu frustraciju, strah od trudnoće ili spolno prenosivih bolesti.

Sirova energija

Grudi simboliziraju majčinstvo, brigu i infantilnu ovisnost, a s druge strane, mogu predstavljati seksualno uzbuđenje i “sirovu” energiju, navode stručnjaci. No prikaz grudi u snu najčešće označava želju za brigom i pozornošću.

U snu se ljube zadovoljni

Poljubac simbolizira ljubav, privrženost, ravnotežu i zadovoljstvo. Gledate li u snu kako se drugi ljube, možda ste previše zainteresirani za tuđe veze i živote, ističu terapeuti. Probudite li se prije no što ste nekog poljubili, vjerojatno ste nesigurni u njegove osjećaje. Poljubac s osobom istog spola znači prihvaćanje vlastite muške ili ženske strane.

Dragi, gdje ćemo

Ako u snu tražite mjesto gdje ćete se prepustiti strastima s partnerom, no stalno nailazite na prepreke, u vašoj vezi je vjerojatno nestalo intimnosti. No ako ste sretno zaljubljeni, prepreke u snu upućuju na zajednički problem koji koči vezu - bez obzira na to je li u pitanju kredit za stan, razdvojenost ili nemoguća rodbina.

Nevinost

San o nevinosti simbolizira čistoću i potencijal. No to ne mora biti isključivo seksualna nego i emocionalna nevinost. Ako niste nevini (u seksualnom smislu), a u snu to jeste, vjerojatno se zbog nečega kajete ili za nečime žalite, navode stručnjaci.

Veličina je bitna

Muški spolni organ označava seksualnu energiju, snagu, agresiju i plodnost. Ako se pritom ističe “veličinom”, u stvarnosti su prisutni nemiri vezani uz seksualnu želju i libido. Ženski spolni organ u ženskom snu (najčešće vlastiti) predstavlja probleme sa ženstvenošću.

Nema vrhunca

Ako u snu ne možete doživjeti vrhunac, vjerojatno prolazite kroz određene, ne nužno seksualne, frustracije, osjećate se tupo i prazno ili ste nečime veoma nezadovoljni.

Stranac

Seks sa strancem može upućivati na bojazan od budućnosti. Taj vam san također dopušta da bez ikakvih kočnica isprobate sve što ste oduvijek htjeli, no s poznatim se partnerom niste usudili. Sanjate li seks s javno poznatom osobom, naginjete želji za uspjehom.

Orgazam

San o doživljavanju orgazma nerijetko predstavlja uzbudljivo okončavanje neke životne situacije. S druge strane, može značiti da vam nedostaje seksa, odnosno, da biste trebali opustiti seksualne tenzije.