Iako i dalje nova, ona se već etablirala u književnom svijetu

Smisao svake nagrade, pa tako i Nagrade Fric, nije izlučiti iz mase naslova bolje, odlične i na kraju dodijeliti nagradu jednom autoru/ci, to je ono što redovito ostavlja pomalo i gorak okus, jer je uvijek tako kad jedan dobiva, a svi ostali - ne možemo reći da gube, ali - ne dobivaju. Primarni smisao svake nagrade je popularizacija književnosti i kvalitete, zato kad se nagrada osmišljava, treba biti posebno koncentriran i pažljiv, isplanirati kako postići najveći mogući efekt, kako podržati izdašnom i širokom rukom autore i književnost, čitanje, kulturu koja nam je dala blagodati kojima raspolažemo i koliko-toliko složila društvo s najmanje mogućih trvenja. Da mi vjerujemo u prosvjetiteljsku funkciju knjige i učenja, u smisao nadređen pojedincu i u pojedinca spremnoga na sebe i na druge, i knjigu i obrazovanje kao temeljni alat u takvoj orijentaciji, uključujući i one ne tako jasno vidljive, ali neprijeporne mentalne i karakterne profite koji nastaju čitanjem beletristike.

U svom tom boju za boljeg čovjeka i društvo, knjiga i sve politike na nju navezane nisu jedine, ali knjiga je važna, možda najvažnije oruđe. Baš zbog toga, primijetili ste, nadamo se barem tome, da se odlučivanje o dobitniku Nagrade Fric dnevno komunicira na različite načine u intenzivnom trajanju od čak nekih 80 dana - radi se otprilike o petini godine kad književnost ima povlašten tretman u medijima koji su nam dostupni te onima koji su kooperativni i voljni pridružiti se istoj agendi.

Mlada je još Nagrada Fric, ali da provjerimo kako stvari stoje i kako se prima tehnika i metoda Nagrade u izdavačkom svijetu ponukala nas je Facebook objava jednog od sudionika šireg izbora, Zorana Žmirića, koji je, ni s čim izazvan, hajmo to tako reći, napisao: “Ako me pitate (ne pitate me, ali ću svejedno kazati) po čemu se Književna nagrada Fric izdvaja od ostalih, sličnih nagrada u Hrvatskoj, to je način na koji predstavljaju autore u finalu.

Dok kod ostalih nagrada pri predstavljanju finalista možete vidjeti tek ime autora i romana te eventualno sinopsis i pokoji urednički hvalospjev s korica, ekipa Frica se trudi intervjuima i recenzijama svakodnevno predstaviti jednog autora i tako čitateljima približiti djela iz finala. I to, kako rekoh, čine svakodnevno. Pravo je zadovoljstvo vidjeti da netko doista ozbiljno radi ono čega se dohvatio. I zato, bez obzira na to tko tu nagradu dobio (moj stav o nagradama se i ovako odavno zna pa ga neću na ovom mjestu posebno ponavljati), moje poštovanje svima koji se ovom nagradom trude ne bi li književnost dobila što više mjesta u javnom prostoru”. Njemu hvala.

Kako ne bismo bili jednostrani, kontaktirali smo i urednike i izdavače knjiga koje su ušle u širi izbor za Nagradu Fric 2018./2019. i priupitali vide li kakve efekte nagrade. Frakturin Seid Serdarević bio je vrlo precizan: “Nagrada Fric i dalje je nova nagrada, ali već se etablirala kao jedna od važnijih u našem književnom životu. No kao i većina naših nagrada, osim ako ih pojedini autor ne dobije barem tri, ima slab učinak na prodaju knjige. Medijski pak prostor koji Express i kroz Best Book i kroz nagradu te sve vezano uz knjigu daje neprocjenjiv je i danas je to gotovo jedini toliko obiman prostor koji knjiga ima u masovnim tiskanim medijima, zbog čega je nezamjenjiv za percepciju pojedine knjige te kritički odnos i autora i nakladnika prema knjizi”.

Mišo Nejašmić, direktor Naklade Jesenski i Turk, vrlo je zadovoljan pažnjom koju je uvrštenje skrenulo na knjigu koju je objavio: “Nominiranje ‘Bljuzge u praskozorje’ za Nagradu Fric vijest je koja nas je obradovala, ali i na neki način i ispunila naša očekivanja. Jer radi se o knjizi koja će opravdati vrijeme provedeno u čitanju. Fokus na ovo djelo, koji nominiranje za ovu poželjnu Nagradu pruža, nadam se da će motivirati veći broj čitatelja kako bi izdvojili svoje vrijeme i doživjeli iskustvo literarnog užitka kojim je Predrag Ličina prožeo tri novele koje čine ovu knjigu. Smijanje na glas, lucidnost dijaloga i fantastične fabule obogatit će iskustvo svakome tko je uzme u ruke”. Ako je Ličinina knjiga dijelom još ispod radara šireg čitateljstva, roman “Proslava” Damira Karakaša to nikako nije, o čemu je Gordana Farkaš Sfeci rekla: “Čim je ‘Proslava’ objavljena, zaista je privukla veliku pozornost javnosti. Do danas je objavljeno više od deset relevantnih kritika iz pera naših najboljih kritičara i pisaca, što me je neizmjerno veselilo, a zajednički nazivnik gotovo svih je književni događaj sezone. Prvo izdanje rasprodali smo u mjesec dana, a ova nominacija puno znači jer će sigurno još dodatno podići interes za knjigu i ‘područje borbe’ joj proširiti”. Adriana Piteša, koja je kao urednica potpisala i knjigu prošlogodišnjeg dobitnika, Jurice Pavičića, također ne krije svoje zadovoljstvo: “Jako me razveselila vijest da su ‘Poštovani kukci’ Maše Kolanović ušli u širi izbor za Nagradu Fric jer to znači da je ova maestralna zbirka priča i od strane žirija Nagrade Fric prepoznata kao naslov vrijedan pažnje, a to puno znači ne samo autorima, nego i svima nama koji smo sudjelovali u procesu nastanka djela. Maša Kolanović napisala je sjajnu, jako važnu knjigu koja govori o našem društvu danas na jedan drugačiji, jako inteligentan način te svim srcem navijamo da dopre do što šireg kruga čitatelja.

Ovaj tip priznanja puno znači za ‘život’ knjige i zato što otvara prostor za pisanje o knjigama. To posebno vrijedi za nagrade iza kojih stoje medijske kuće, kakva je Nagrada Fric, i pristupu koji se njegovao od samog osnutka te nagrade. A sve to direktno utječe na recepciju naslova kod čitatelja, prodaju u knjižarama i posuđivanje u knjižnicama”. Osokoljeni ovakvim reakcijama nastavljamo kamo smo krenuli, a vas, poštovani čitatelji, pozivamo da pratite i dalje naša izdanja, a posebno Express, Best book i nadasve Facebook stranicu Književna nagrada Fric, otvorenu za sve, i za one koji ne koriste Facebook.

