Idealna fizička aktivnost: Evo koji sport biste trebali trenirati prema svom znaku Zodijaka

BLIZANCI - Za prozračne Blizance važno je odabrati sport koji uključuje puno društvene interakcije. Rukomet, odbojka, ples ili aerobik odlične su opcije. Brzo gube interes ako treninzi postanu repetitivni i pretvore se u rutinu. Trebali bi se odlučiti za aktivnosti koje nude raznolikost i česte promjene vrsta i formata treninga. Tenis, bilo stolni ili tradicionalni, mogao bi biti savršen sport za ovaj znak. | Foto: Fotolia