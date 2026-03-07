Obavijesti

NA LISTI I HRVATSKI GRAD

Vruća mjesta za vruće noći: Ovo su najbolje svjetske destinacije za medeni mjesec u 2026.

Prema izboru platforme TripAdvisor objavljena je lista najboljih svjetskih destinacija za medeni mjesec u 2026. godini. Rang lista temelji se na ocjenama i iskustvima putnika prikupljenima u posljednjih 12 mjeseci. Među 20 najpoželjnijih destinacija našao se i hrvatski predstavnik koji je zauzeo 15. mjesto
AFP
1. Bali. Bali je poznat po egzotičnim plažama, rižinim poljima i luksuznim resortima. Romantična atmosfera i spektakularni zalasci sunca čine ga jednim od najpopularnijih mjesta za medeni mjesec. | Foto: AFP
