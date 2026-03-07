Vruća mjesta za vruće noći: Ovo su najbolje svjetske destinacije za medeni mjesec u 2026.

Prema izboru platforme TripAdvisor objavljena je lista najboljih svjetskih destinacija za medeni mjesec u 2026. godini. Rang lista temelji se na ocjenama i iskustvima putnika prikupljenima u posljednjih 12 mjeseci. Među 20 najpoželjnijih destinacija našao se i hrvatski predstavnik koji je zauzeo 15. mjesto
1. Bali.
Bali je poznat po egzotičnim plažama, rižinim poljima i luksuznim resortima. Romantična atmosfera i spektakularni zalasci sunca čine ga jednim od najpopularnijih mjesta za medeni mjesec.
| Foto: AFP
2. Mauricijus.
Mauricijus je tropski otok u Indijskom oceanu poznat po bijelim pješčanim plažama i tirkiznom moru. Parovi ga biraju zbog luksuznih hotela, privatnosti i romantičnih pejzaža.
| Foto: Hani Santosa
3. Maldivi.
Maldivi su poznati po vilama iznad mora i kristalno čistom oceanu. Ova destinacija idealna je za mladence koji žele mir, privatnost i luksuz.
| Foto: Mira Bozhko
4. St. Lucia.
St. Lucia je karipski otok poznat po dramatičnim vulkanskim vrhovima i tropskoj prirodi. Romantični resorti i spektakularni pogledi čine ga savršenim za parove.
| Foto: 123RF
5. Galle.
Galle na Šri Lanki poznat je po staroj kolonijalnoj tvrđavi i šarmantnim ulicama. Grad nudi spoj povijesti, kulture i romantične atmosfere uz ocean.
| Foto: 123RF
6. Hue.
Hue je povijesni grad u Vijetnamu poznat po carskoj palači i starim hramovima. Njegova bogata kultura i mirna atmosfera privlače parove koji žele romantično putovanje.
| Foto: 123RF
7. Napa.
Napa Valley u Kaliforniji svjetski je poznata vinska regija. Mladenci ovdje uživaju u vinogradima, degustacijama vina i luksuznim hotelima.
| Foto: 123RF
8. Positano.
Positano je slikoviti gradić na talijanskoj Amalfijskoj obali poznat po šarenim kućama na liticama. Uske ulice, restorani i pogled na more stvaraju savršenu romantičnu kulisu.
| Foto: 123RF
9. Watamu. Watamu u Keniji poznat je po bijelim plažama i koraljnim grebenima. Popularan je među parovima koji žele kombinaciju safarija i odmora na moru.
| Foto: 123RF
10. Antigua.
Antigua je karipski otok poznat po više od 300 plaža. Kristalno more i opuštena atmosfera čine ga idealnim za romantičan odmor.
| Foto: 123RF
11. Zanzibar.
Zanzibar je egzotični otok uz obalu Tanzanije poznat po začinima i bijelim plažama. Povijesni Stone Town i tirkizno more pružaju jedinstveno iskustvo za parove.
| Foto: Valentina Pečenec
12. Mykonos.
Mykonos je grčki otok poznat po bijelim kućama, vjetrenjačama i živahnom noćnom životu. Romantične uvale i luksuzni hoteli čine ga popularnim izborom za mladence.
| Foto: 123RF
13. Ella.
Ella na Šri Lanki okružena je zelenim planinama, plantažama čaja i spektakularnim vidikovcima. Mirna priroda i prekrasni krajolici savršeni su za romantična putovanja.
| Foto: 123RF
14. Venecija.
Venecija je jedan od najromantičnijih gradova na svijetu, poznat po kanalima i gondolama. Šetnje uskim ulicama i večere uz vodu stvaraju nezaboravnu atmosferu.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
15. Dubrovnik.
Dubrovnik je poznat po impresivnim gradskim zidinama i povijesnoj staroj jezgri. Pogled na Jadransko more i romantične kamene ulice privlače parove iz cijelog svijeta.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
16. Santorini.
Santorini je grčki otok poznat po bijelim kućama s plavim kupolama i spektakularnim zalascima sunca. Luksuzni hoteli i pogledi na kalderu čine ga idealnim za medeni mjesec.
| Foto: Alkis Konstantinidis
17. Moorea.
Moorea u Francuskoj Polineziji poznata je po lagunama i zelenim planinama. Ovaj tropski raj pruža privatnost i romantično okruženje za parove.
| Foto: Maridav
18. Barbados.
Barbados je otok s dugim pješčanim plažama i toplim morem. Parovi ga biraju zbog opuštene atmosfere i luksuznih resorta.
| Foto: Andreas Vogel
19. St. Maarten.
St. Maarten je jedinstven karipski otok podijeljen između Francuske i Nizozemske. Poznat je po prekrasnim plažama, gastronomiji i živahnom noćnom životu.
| Foto: Dr. Thomas Liptak
20. Prag.
Prag je jedan od najromantičnijih europskih gradova s bogatom poviješću i arhitekturom. Šetnje Karlovim mostom i starim ulicama stvaraju posebnu atmosferu za parove.
| Foto: Canva
| Foto: Marko Picek/PIXSELL