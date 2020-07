Kora lubenice i suho cvijeće krizanteme obnavljaju kožu

I kora lubenice i suhi cvijet krizanteme koriste se već dugo za liječenje brojnih stanja kože u tradicionalnoj kineskoj medicini. Evo kako s njima možete napraviti maske za lice za ljeto

<p>Liječnici tradicionalne kineske medicine tisućama godina koristili su biljke u liječenju problema s kožom, a danas znamo da biljke koje rashlađuju kožu u ovo ljetno vrijeme kad smo pojačano izloženi suncu mogu biti iznimno korisne za hidraciju kože i ublažavanje posljedica sunčanja. Donosimo dva recepta maski koje se mogu 'cijediti' na licu, od sastojaka koje sigurno imate kod kuće.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako pravilno staviti zaštitnu masku na lice </p><h2>Kora lubenice i sirova medena maska ​​za lice</h2><p>Lubenica ima prirodni diuretski učinak i tradicionalno se koristi u liječenju niza zdravstvenih problema, posebno njena kora. Ova maska koristi pozitivna svojstva lubenice za hidraciju kože te blagotvornost meda koji ima antibakterijska, antioksidacijska i protuupalna svojstva, što sve zajedno doprinosi liječenju kože nakon oksidativnog stresa od UV zraka, donosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/cooling-face-masks-from-traditional-chinese-medicine?mbg_mcid=777:5f21e6fb5e720f126b6d4e1b:ot:5c35299b9799ec3cc65831de:1&mbg_hash=183fc2a15d801e4f05f3a20d0e7b58dc&utm_source=mbg&utm_medium=email&utm_campaign=daily_v2_20200730">MindBodyGreen.</a> </p><p>Evo recepta: </p><p>Sastojci: </p><p>- 1 kora lubenice<br/> - malo sirovog meda<br/> - suha maska za lice (nije obavezno)</p><p>Koru lubenice ubacite u blender i miješajte dok se ne pretvori u tekuću masu. Pomiješajte sok s jednakim dijelom sirovog meda, tako da dobijete viskoznu masu koju možete nanijeti izravno na kožu. Ako vam to ne uspije, dobro će doći suha maska za lice koju možete premazati tom smjesom i nanijeti je na lice. </p><h2>Cvjetovi krizantema, krastavac i aloe vera</h2><p>Poznat je učinak krastavca na kožu izmorenu suncem: hladi ju i hidratizira, dok bi nježni dodir aloe vere bitno pojačao taj učinak. Dodate li tome cvijet krizanteme, biljke koja je vrlo cijenjena u kineskoj medicini, dodatno ćete pojačati taj učinak. </p><p>Krizantema ima brojne zdravstvene koristi. Sadrži različite aminokiseline: vitamin A, Bs, C i K; i minerale poput kalcija, magnezija, željeza i kalija. Visok sadržaj vitamina i flavonoida može pomoći u smanjenju bora i pomoći staničnom obnavljanju nakon izlaganja suncu. Protuupalna svojstva cvijeta također smiruju iritaciju kože, ubrzavaju vrijeme zacjeljivanja i smanjuju oticanje i natečenost..</p><p>Krizantema se u kineskoj medicini povijesno koristila za liječenje stanja kože poput cističnih akni i ekcema. Evo što vam je potrebno za tu masku: </p><p>Sastojci:<br/> - 20 cvjetnih glava sušenih cvjetova krizanteme<br/> - voda<br/> - kriška krastavca debela oko 6 centimetara<br/> - oko šest centimetara debela kriška aloe vere<br/> - Goji bobice (neobavezno)<br/> - suha maska za lice</p><p>Uzmite šaku osušenih cvjetova krizanteme i prekrijte ih vodom, pa kuhajte u loncu 5 do 10 minuta dok se cvjetna aroma ne oslobodi. Ne pretjerujte s vodom, dovoljno je da prekrije cvjetove. Dok čekate da se čaj ohladi, narežite krastavac i alou, pa ih stavite u blender i miješajte dok se ne stvori gel.</p><p>Prebacite taj gel u staklenu zdjelu, pa dodajte jednak dio cvjetnog čaja od krizantema. Dobro promiješajte otopinu. Uronite suhu masku za lice u nju na oko 5 minuta (u međuvremenu, po želji možete dodati i goji bobice), pa stavite masku na lice i opustite se. Istodobno, možete popiti taj čaj, koji ima protuupalni učinak. </p>