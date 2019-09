Idealni za brak, odlični šefovi i prijatelji - otkrijte jeste li to vi!

Ako ste promišljena i odgovorna osoba koja stvari ne uzima zdravo za gotovo, već svaku novu informaciju dobro izanalizirate te ne pričate puno i koncentrirani ste na rezultate, moguće je da spadate u kategoriju ličnosti koja se često susreće među vođama. Prema Myers-Briggsovom testu ličnosti, riječ je o ISTJ osobama (Introvert, Sensible, Thinking, Justice - Introvert, Osjetljiva, Promišljena i Pravedna) i to je najčešći tip osobnosti na svijetu, a pripadaju mu i George Washington, kraljica Elizabeta II i Warren Buffet. Dakle, široko, ali i vrlo zanimljivo društvo.

Evo znakova koji ukazuju na to da pripadate u tu skupinu ljudi:

1. Ljudi vam često kažu da izgledate i ponašate se kao ‘stara duša’, ili vam govore da ste staromodni?

To su ljudi za koje najčešće kažemo ‘stara škola’, jer pokazuju da cijene tradiciju. Često se drže isprobanih puteva izgradnje ‘dobrog života’, umjesto da ulaze u nepoznata (a možda i opasna) područja.

2. Vaša ideja o lijepom danu je dan proveden kod kuće.

Možda ćete uživati u pečenju kolačića ili večerati s obitelji, ništa drugo vam nije toliko privlačno. ISTJ ličnosti poznate su kao kućni tipovi i introverti, koji se samo žele opustiti u svoja četiri zida nakon napornog radnog dana.

3. Kad drugi donose velike, realne i odgovorne odluke, savjetuju se s vama.

Kod ovog tipa ličnosti odgovornost je uvijek dio igre, pa ljudi često od njih traže savjet o osiguranju, porezima, pa čak i kod izbora osobe koja će im čuvati djecu. ISTJ osobe neće vam savjetovati nešto ludo i nerealno, što povećava šanse da nećete pogriješiti.

4. Oduševljavaju vas sitnice u životu.

Lijep dan za šetnju u parku? Za vas je to savršena kruna dana. Jeftini kolač s jabukama? Mmmmm! Ne trebaju vam gužve u klubovima, skupa toaleta ili pucanj čepa od šampanjca, vi više uživate u malim stvarima.

5. Na poslu često završite na vodećim pozicijama.

Možda ste i ‘običan’ računovođa, ili priznati znanstvenik, no ISTJ osobe često su na odgovornim i vodećim pozicijama. Poznati su kao veliki radnici koji se usredotočuju na to da se posao obavi kvalitetno i na vrijeme, te pouzdano. To su osobe koje šefovi često nazivaju ‘zlatnim zaposlenikom’, pa im obično nije teško pronaći posao.

6. Skloni ste promjenama raspoloženja i nepredvidljivi kad nešto ne štima

Stabilnost i odrađivanje poslova kao ‘po špagi’ čini vas sigurnima. Ako smatrate da posao nije obavljen pravilno ili da ne možete dobro predvidjeti kako će ga ljudi obaviti, to može izazvati vaš bijes. Uz ISTJ osobe uvijek se povezuje i riječ perfekcionist.

7. Često se više brinete o tome da ste u pravu, nego da se drugi osjećaju dobro

To je i najčešći uzrok problema u odnosima s osobama u ISTJ tipu ličnosti. Njihova potreba za logikom i korektnošću može postati toliko temeljita, da će čak otuđiti ljude od sebe.

8. Iskrenost je najbolja politika kod vas.

Iskrenost je dio njih, ali ona katkad može biti i neugodna, ovisno o situaciji.

9. Ljudi vas zovu svojim ‘sigurnim’ utočištem.

To pokazuje da znaju da se mogu osloniti na vas, što je pozitivno.

10. Poznati ste po tome što ćete učiniti sve za obitelj i prijatelje.

Ovi ljudi će prijeći i stotine kilometara ako treba da bi usrećili druge. Ponekad čak mogu kriviti sebe za stvari koje nisu u njihovoj kontroli.

11. Općenito ste vrlo mirni i praktični.

Postavljate realne ciljeve i lako ih postižete. Anksioznost se javlja samo kad se nešto jako zakomplicira, a i tada kratko.

12. Jedina situacija u kojoj će ISTJ osoba pokazati da je u stresu je ako sve nije savršeno.

Perfekcionizam je najveća Ahilova peta tipa ISTJ – sve mora biti savršeno, posebno na poslu. Stoga suočavanje s takvim ljudima u situaciji kad stvari izmaknu kontroli i nije tako lako, dapače može biti noćna mora.

Kakvi su kao partneri u vezama?

Već kod prvog upoznavanja mnogi ih žele zadržati i oženiti se s njima, što ne čudi s obzirom na to da su tradicionalisti te da vole iskrenost, jednostavnost i dom. Većina žena bila bi sretna da takvog tipa vodi kući da ga upozna s mamom, no ima i jedan problem: jednostavno rečeno - mogu biti pomalo dosadni. Dakle, ako pripadate tom tipu ličnosti, trebali biste malo poraditi na tome da budete privlačniji suprotnom spolu.

Trebate se čuvati upadanja u rutinu u vezi, odnosno ostati otvoreni za nova iskustva. Uz to, obuzdajte svoju ponekad nepristojnu i tvrdoglavu prirodu i potrebu za stalnim argumentiranjem.

Ponekad treba pristati i na kompromise. Pretjerujete li u svojoj potrebi za perfekcionizmom možete postati prenaporni u kontroli partnera, pa je važno razvijati povjerenjee prema partneru i dati im slobodu. Ovi ljudi nisu sklone kratkoročnim vezama, dakle – odličan su izbor za životnog partnera.